Nhờ đâu ABBank lãi gấp 10 lần cùng kỳ năm trước?
Từ mức lỗ nặng 343 tỷ đồng quý 3/2024, ABBank bất ngờ lội ngược dòng ngoạn mục khi công bố lãi trước thuế 646 tỷ đồng quý vừa qua, đẩy lợi nhuận 9 tháng đầu 2025 vọt lên 2.319 tỷ đồng – gấp gần 10 lần cùng kỳ 2024.
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý 3 với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2025 đạt 2.319 tỷ đồng, gần gần 10 lần so với cùng kỳ 2024; riêng quý 3 ghi nhận 646 tỷ đồng lợi nhuận, đảo chiều hoàn toàn so với mức lỗ 343 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Động lực chính giúp lợi nhuận 9 tháng đầu năm tăng vọt đến từ sự cải thiện đồng loạt trong các nguồn thu chủ chốt. Theo đó, thu nhập lãi thuần đạt 3.380 tỷ đồng, tăng 54%, nhờ tín dụng mở rộng và chi phí vốn được kiểm soát tốt khi huy động tăng mạnh. Lãi thuần từ dịch vụ tăng 133%, phản ánh sự phục hồi nhu cầu giao dịch và sử dụng các sản phẩm giá trị gia tăng của khách hàng.
Đáng chú ý nhất là khoản lãi thuần từ hoạt động khác đạt 1.759 tỷ đồng, gấp 13,5 lần cùng kỳ, chủ yếu đến từ thu hồi nợ đã xử lý hoặc hoàn nhập dự phòng.
Trong khi thu nhập tăng mạnh, chi phí lại được kiểm soát tốt. Chi phí hoạt động chỉ tăng 8%. Còn chi phí dự phòng giảm 6%, xuống 1.232 tỷ đồng.
|Chỉ tiêu (tỷ đồng)
|Q3 2025
|Q3 2024
|9T 2025
|9T 2024
|Thu nhập lãi thuần
|1615
|738
|3380
|2192
|Lãi thuần từ HĐ dịch vụ
|-431
|82
|162
|271
|Lãi thuần từ HĐ kinh doanh ngoại hối
|-132
|-46
|119
|511
|Lãi thuần từ mua bán CKKD
|0
|-4
|1
|2
|Lãi từ mua bán CKĐT
|-160
|-60
|-166
|-121
|Lãi thuần từ HĐ khác
|692
|26
|1759
|130
|Thu nhập từ góp vốn
|7
|7
|12
|8
|Chi phí hoạt động
|-578
|-560
|-1716
|-1589
|Chi phí DPRRTD
|-367
|-526
|-1232
|-1166
|Tổng LNTT
|646
|-343
|2319
|239
Việc dự phòng giảm không phải do cắt giảm kỹ thuật mà đến từ việc chất lượng tài sản thật sự cải thiện. Nợ xấu giảm 23%, từ 3.691 tỷ đồng xuống còn 2.830 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu theo đó giảm từ 3,74% về 2,63%. Cùng với đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng 30%, lên mức 60,04%, cho thấy ABBank đang củng cố bộ đệm rủi ro đồng thời xử lý tốt các khoản nợ tồn đọng.
Tính đến cuối tháng 9, dư nợ cho vay của ABBank đạt 107.573 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cuối năm 2024. Tiền gửi khách hàng tăng mạnh hơn, tới 31%, lên 118.712 tỷ đồng, giúp ngân hàng trở thành ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tiền gửi mạnh nhất hệ thống.
Tổng tài sản của ABBank đến cuối quý 3 đạt 204.576 tỷ đồng, tương đương tăng 16% so với đầu năm.
|Chỉ tiêu (tỷ đồng)
|30/9/2025
|31/12/2024
|Tổng tài sản có
|204576
|176713
|Cho vay khách hàng
|107573
|98738
|Dự phòng cho vay khách hàng
|-1699
|-1706
|Tiền gửi khách hàng
|118712
|90719
|Tiền gửi và vay các TCTD khác
|39878
|44348
|Nợ xấu
|2830
|3691
|Tỷ lệ nợ xấu (%)
|2,63
|3,74
|Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (%)
|60,04
|46,23
Mặc dù lợi nhuận tăng gần 10 lần tạo ấn tượng mạnh, cần lưu ý rằng mức tăng đột biến từ hoạt động khác có thể không duy trì đều trong các kỳ tiếp theo. Tuy vậy, sự cải thiện bền vững ở các cấu phần cốt lõi – gồm tăng trưởng tín dụng, huy động, giảm nợ xấu – mới là yếu tố quan trọng cho thấy nền tảng kinh doanh của ABBank đã vững hơn đáng kể.
