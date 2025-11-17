Nhờ đâu ABBank lãi gấp 10 lần cùng kỳ năm trước?

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý 3 với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2025 đạt 2.319 tỷ đồng, gần gần 10 lần so với cùng kỳ 2024; riêng quý 3 ghi nhận 646 tỷ đồng lợi nhuận, đảo chiều hoàn toàn so với mức lỗ 343 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Động lực chính giúp lợi nhuận 9 tháng đầu năm tăng vọt đến từ sự cải thiện đồng loạt trong các nguồn thu chủ chốt. Theo đó, thu nhập lãi thuần đạt 3.380 tỷ đồng, tăng 54%, nhờ tín dụng mở rộng và chi phí vốn được kiểm soát tốt khi huy động tăng mạnh. Lãi thuần từ dịch vụ tăng 133%, phản ánh sự phục hồi nhu cầu giao dịch và sử dụng các sản phẩm giá trị gia tăng của khách hàng.

Đáng chú ý nhất là khoản lãi thuần từ hoạt động khác đạt 1.759 tỷ đồng, gấp 13,5 lần cùng kỳ, chủ yếu đến từ thu hồi nợ đã xử lý hoặc hoàn nhập dự phòng.

Trong khi thu nhập tăng mạnh, chi phí lại được kiểm soát tốt. Chi phí hoạt động chỉ tăng 8%. Còn chi phí dự phòng giảm 6%, xuống 1.232 tỷ đồng.

Chỉ tiêu (tỷ đồng) Q3 2025 Q3 2024 9T 2025 9T 2024 Thu nhập lãi thuần 1615 738 3380 2192 Lãi thuần từ HĐ dịch vụ -431 82 162 271 Lãi thuần từ HĐ kinh doanh ngoại hối -132 -46 119 511 Lãi thuần từ mua bán CKKD 0 -4 1 2 Lãi từ mua bán CKĐT -160 -60 -166 -121 Lãi thuần từ HĐ khác 692 26 1759 130 Thu nhập từ góp vốn 7 7 12 8 Chi phí hoạt động -578 -560 -1716 -1589 Chi phí DPRRTD -367 -526 -1232 -1166 Tổng LNTT 646 -343 2319 239

Việc dự phòng giảm không phải do cắt giảm kỹ thuật mà đến từ việc chất lượng tài sản thật sự cải thiện. Nợ xấu giảm 23%, từ 3.691 tỷ đồng xuống còn 2.830 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu theo đó giảm từ 3,74% về 2,63%. Cùng với đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng 30%, lên mức 60,04%, cho thấy ABBank đang củng cố bộ đệm rủi ro đồng thời xử lý tốt các khoản nợ tồn đọng.

Tính đến cuối tháng 9, dư nợ cho vay của ABBank đạt 107.573 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cuối năm 2024. Tiền gửi khách hàng tăng mạnh hơn, tới 31%, lên 118.712 tỷ đồng, giúp ngân hàng trở thành ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tiền gửi mạnh nhất hệ thống.

Tổng tài sản của ABBank đến cuối quý 3 đạt 204.576 tỷ đồng, tương đương tăng 16% so với đầu năm.

Chỉ tiêu (tỷ đồng) 30/9/2025 31/12/2024 Tổng tài sản có 204576 176713 Cho vay khách hàng 107573 98738 Dự phòng cho vay khách hàng -1699 -1706 Tiền gửi khách hàng 118712 90719 Tiền gửi và vay các TCTD khác 39878 44348 Nợ xấu 2830 3691 Tỷ lệ nợ xấu (%) 2,63 3,74 Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (%) 60,04 46,23

Mặc dù lợi nhuận tăng gần 10 lần tạo ấn tượng mạnh, cần lưu ý rằng mức tăng đột biến từ hoạt động khác có thể không duy trì đều trong các kỳ tiếp theo. Tuy vậy, sự cải thiện bền vững ở các cấu phần cốt lõi – gồm tăng trưởng tín dụng, huy động, giảm nợ xấu – mới là yếu tố quan trọng cho thấy nền tảng kinh doanh của ABBank đã vững hơn đáng kể.