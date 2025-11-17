Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhờ đâu ABBank lãi gấp 10 lần cùng kỳ năm trước?

17-11-2025 - 07:29 AM | Tài chính - ngân hàng

Nhờ đâu ABBank lãi gấp 10 lần cùng kỳ năm trước?

Từ mức lỗ nặng 343 tỷ đồng quý 3/2024, ABBank bất ngờ lội ngược dòng ngoạn mục khi công bố lãi trước thuế 646 tỷ đồng quý vừa qua, đẩy lợi nhuận 9 tháng đầu 2025 vọt lên 2.319 tỷ đồng – gấp gần 10 lần cùng kỳ 2024.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý 3 với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2025 đạt 2.319 tỷ đồng, gần gần 10 lần so với cùng kỳ 2024; riêng quý 3 ghi nhận 646 tỷ đồng lợi nhuận, đảo chiều hoàn toàn so với mức lỗ 343 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. 

Động lực chính giúp lợi nhuận 9 tháng đầu năm tăng vọt đến từ sự cải thiện đồng loạt trong các nguồn thu chủ chốt. Theo đó, thu nhập lãi thuần đạt 3.380 tỷ đồng, tăng 54%, nhờ tín dụng mở rộng và chi phí vốn được kiểm soát tốt khi huy động tăng mạnh. Lãi thuần từ dịch vụ tăng 133%, phản ánh sự phục hồi nhu cầu giao dịch và sử dụng các sản phẩm giá trị gia tăng của khách hàng. 

Đáng chú ý nhất là khoản lãi thuần từ hoạt động khác đạt 1.759 tỷ đồng, gấp 13,5 lần cùng kỳ, chủ yếu đến từ thu hồi nợ đã xử lý hoặc hoàn nhập dự phòng.

Trong khi thu nhập tăng mạnh, chi phí lại được kiểm soát tốt. Chi phí hoạt động chỉ tăng 8%. Còn chi phí dự phòng giảm 6%, xuống 1.232 tỷ đồng. 

Chỉ tiêu (tỷ đồng) Q3 2025 Q3 2024 9T 2025 9T 2024
Thu nhập lãi thuần 1615 738 3380 2192
Lãi thuần từ HĐ dịch vụ -431 82 162 271
Lãi thuần từ HĐ kinh doanh ngoại hối -132 -46 119 511
Lãi thuần từ mua bán CKKD 0 -4 1 2
Lãi từ mua bán CKĐT -160 -60 -166 -121
Lãi thuần từ HĐ khác 692 26 1759 130
Thu nhập từ góp vốn 7 7 12 8
Chi phí hoạt động -578 -560 -1716 -1589
Chi phí DPRRTD -367 -526 -1232 -1166
Tổng LNTT 646 -343 2319 239

Việc dự phòng giảm không phải do cắt giảm kỹ thuật mà đến từ việc chất lượng tài sản thật sự cải thiện. Nợ xấu giảm 23%, từ 3.691 tỷ đồng xuống còn 2.830 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu theo đó giảm từ 3,74% về 2,63%. Cùng với đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng 30%, lên mức 60,04%, cho thấy ABBank đang củng cố bộ đệm rủi ro đồng thời xử lý tốt các khoản nợ tồn đọng.

Tính đến cuối tháng 9, dư nợ cho vay của ABBank  đạt 107.573 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cuối năm 2024. Tiền gửi khách hàng tăng mạnh hơn, tới 31%, lên 118.712 tỷ đồng, giúp ngân hàng trở thành ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tiền gửi mạnh nhất hệ thống.

Tổng tài sản của ABBank đến cuối quý 3 đạt 204.576 tỷ đồng, tương đương tăng 16% so với đầu năm.

Chỉ tiêu (tỷ đồng)30/9/202531/12/2024
Tổng tài sản có 204576 176713
Cho vay khách hàng 107573 98738
Dự phòng cho vay khách hàng -1699 -1706
Tiền gửi khách hàng 118712 90719
Tiền gửi và vay các TCTD khác 39878 44348
Nợ xấu 2830 3691
Tỷ lệ nợ xấu (%) 2,63 3,74
Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (%) 60,04 46,23

Mặc dù lợi nhuận tăng gần 10 lần tạo ấn tượng mạnh, cần lưu ý rằng mức tăng đột biến từ hoạt động khác  có thể không duy trì đều trong các kỳ tiếp theo. Tuy vậy, sự cải thiện bền vững ở các cấu phần cốt lõi – gồm tăng trưởng tín dụng, huy động, giảm nợ xấu – mới là yếu tố quan trọng cho thấy nền tảng kinh doanh của ABBank đã vững hơn đáng kể.

Nguyên nhân lợi nhuận MB giảm trong quý 3

Tin Vũ

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Mỏ vàng" không ngờ đến của nhiều ngân hàng, còn lãi nhiều hơn kinh doanh ngoại hối, thu phí dịch vụ

"Mỏ vàng" không ngờ đến của nhiều ngân hàng, còn lãi nhiều hơn kinh doanh ngoại hối, thu phí dịch vụ Nổi bật

Giá vàng hôm nay 16-11: Nhiều người vẫn lạc quan về triển vọng giá vàng

Giá vàng hôm nay 16-11: Nhiều người vẫn lạc quan về triển vọng giá vàng Nổi bật

5 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm trong tuần qua

5 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm trong tuần qua

06:08 , 17/11/2025
Chính sách lãi suất của FED và bài toán điều hành của Việt Nam

Chính sách lãi suất của FED và bài toán điều hành của Việt Nam

19:06 , 16/11/2025
Khởi tố vụ án vận chuyển vàng trái phép từ Lào về Việt Nam

Khởi tố vụ án vận chuyển vàng trái phép từ Lào về Việt Nam

17:47 , 16/11/2025
Chênh lệch mua bán giữa các 'nhà vàng' rất lớn

Chênh lệch mua bán giữa các 'nhà vàng' rất lớn

16:44 , 16/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên