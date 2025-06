Nhóm ngành nào được dự báo “vô địch” tăng trưởng lợi nhuận quý 2/2025?

Trong báo cáo mới nhất, Chứng khoán MB (MBS) dự báo lợi nhuận toàn thị trường trong quý 2/2025 có thể ghi nhận mức tăng trưởng 14% so với cùng kỳ trong bối cảnh những áp lực từ biến động địa chính trị và chiến tranh thương mại thuế quan hiện hữu.

Trong quý 2/2025, lợi nhuận ngành Ngân hàng dự báo tăng trưởng 15% so với cùng kỳ hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng khả quan và NIM không giảm thêm. Nhóm NHTMCP dẫn dắt tăng trưởng, với các ngân hàng như MSB, EIB, VPB, SHB, CTG tiếp tục duy trì đà tăng mạnh từ quý 1. Động lực chính vẫn là nhu cầu vay vốn từ doanh nghiệp trong bối cảnh chi phí vốn hấp dẫn. NIM trong Q2 dự báo sẽ không giảm thêm so với Q1 khi lãi suất cho vay được giữ ổn định, trong khi lãi suất huy động có thể giảm nhẹ nhờ tăng trưởng huy động tốt.

Về chính sách, Nghị định 69/2025/NĐ-CP cho phép nâng room ngoại lên 49% tại các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc như VPB, MBB, HDB, tạo dư địa tăng vốn nhưng chưa cấp thiết do các ngân hàng này vẫn có CAR cao. MBS cho biết dự thảo luật hóa Nghị quyết 42 sẽ giúp ngành xử lý nợ hiệu quả hơn, đặc biệt có lợi cho các ngân hàng có chi phí dự phòng cao như CTG, VPB và các ngân hàng quy mô nhỏ như OCB, MSB, VIB.

Ngành Xây dựng được dự báo "vô địch" tăng trưởng lợi nhuận quý 2/2025

Theo MBS, một số ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận quý 2 nổi bật gồm Cảng biển & Vận tải biển (66%), Hàng không (54%), Bán lẻ (22%), Xuất khẩu (17%) và Công nghệ (17%),...

Cụ thể, tại nhóm Bán lẻ, nhóm phân tích MBS Research cho rằng kết quả kinh doanh của nhóm này khá tích cực với khi chuỗi bản lẻ thiện đại thuận lợi trong việc mở rộng quy mô. Trong 5 tháng đầu năm 2025, doanh thu bán lẻ và dịch vụ hàng hóa tăng 7,4% so với cùng kỳ (loại trừ yếu tố giá), cao hơn mức bình quân 2024 và cùng kỳ 2024 (5,4%), phản ánh tín hiệu phục hồi rõ hơn của cầu tiêu dùng nội địa.

Ngành dược phẩm ghi nhận tăng trưởng phân hóa: Long Châu tiếp tục dẫn đầu với 155 cửa hàng mới (+8%), ước đạt 2.100 nhà thuốc (+23% so với cùng kỳ), duy trì tăng trưởng lợi nhuận nhờ quy mô và minh bạch sản phẩm; An Khang thu hẹp lỗ ròng nhờ cơ cấu lại danh mục. Ngành điện tử tiêu dùng (ICT-CE) ổn định về quy mô nhưng doanh thu/cửa hàng tăng 13% svck nhờ giá bán phục hồi và nhu cầu cải thiện nhẹ. Ngược lại, ngành trang sức vẫn khó khăn do giá nguyên liệu cao và cầu tiêu thụ yếu, song dự báo lợi nhuận ròng đi ngang nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện.

Dự thảo sửa đổi Nghị định 24 và cấp hạn ngạch nhập khẩu vàng sau 13 năm là tín hiệu tích cực cho PNJ, Doji, hứa hẹn cải thiện KQKD trong các quý tới nếu được chính thức thông qua.

Với nhóm Cảng biển và Vận tải biển , quý 2/2025, nhìn chung toàn ngành đều được hưởng lợi nhờ tình hình thương mại sôi động do quyết định hoãn thuế quan trong 90 ngày. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 5 tháng tăng 15,7% so với cùng kỳ, đặc biệt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Mỹ đạt tăng 28,6%.

Do vậy, sản lượng container thông qua các cảng tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ tăng mạnh khi tại đây tỷ trọng trung bình hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ trong khu vực lên tới 50-55%, hỗ trợ lợi nhuận doanh nghiệp cảng biển như GMD duy trì đà tăng.

Giá cước vận tải biển trên thế giới có mức tăng tốt khoảng 70,7% so với vùng đáy hồi đầu tháng 4, ngoài ra giá cho thuê tàu kích cỡ 1700-1800 TEUs đều có mức tăng khoảng 7% so với quý trước và 37% so với cùng kỳ trong quý 2/2025, thúc đẩy doanh thu các doanh nghiệp vận tải biển như HAH tiếp tục tăng mạnh.

MBS Research dự báo “quán quân” tăng trưởng lợi nhuận quý 2/2025 là nhóm Xây dựng , ghi nhận mức tăng trưởng 69% so với cùng kỳ với lực đẩy từ đầu tư công. Trong số đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ VCG được dự báo tăng trưởng 135% đạt 230 tỷ đồng trong quý 2/2025, ghi nhận nhờ kết quả bàn giao các dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam và 1 phần dự án TTTM Chợ Mơ. Đồng thời, HHV cũng được hưởng lợi nhờ mảng kinh doanh BOT tăng trưởng ổn định nhờ lưu lượng xe tăng; và mảng xây dựng duy trì với các dự án thuộc cao tốc Bắc-Nam như Quảng Ngãi-Hoài Nhơn.

Chiều ngược lại, MBS dự báo một số ngành ước tính tăng trưởng LN giảm như BĐS dân cư (-27% svck) do hoạt động bàn giao chưa diễn ra sôi nổi hay Dầu khí (-11% svck) do giá dầu trung bình ở mức thấp hơn so với cùng kỳ.