Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những bậc cha mẹ sống sung sướng khi về già, phần lớn là do đã dạy con 3 điều này từ sớm

15-08-2025 - 16:17 PM | Lifestyle

Một đứa con được dạy đúng cách sẽ là "tài sản" vô giá của cha mẹ.

Khi còn trẻ, nhiều người tin rằng tích lũy tiền bạc, tài sản là tấm vé đảm bảo một tuổi già an nhàn. Nhưng thực tế cho thấy, thứ quyết định cha mẹ có sống sung sướng hay không lại nằm ở cách họ nuôi dạy con từ khi còn nhỏ.

Có những bậc phụ huynh không quá giàu có, nhưng vẫn tận hưởng tuổi già yên ổn, được con cái yêu thương và kính trọng. Bí quyết của họ không nằm ở vật chất, mà ở việc dạy con 3 điều quan trọng này ngay từ sớm.

1. Tự lập, biết chịu trách nhiệm

Những đứa trẻ được dạy tự lập từ nhỏ sẽ trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng trang lứa. Chúng biết tự giải quyết vấn đề, biết chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Cha mẹ không phải lo lắng mỗi khi con gặp khó khăn, và quan trọng hơn, con cái không trở thành gánh nặng khi trưởng thành.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng cha mẹ chiều chuộng quá mức, làm thay con mọi việc thường phải "nuôi con cả đời" từ chuyện ăn uống, chi tiêu đến công việc, hôn nhân. Ngược lại, dạy con tự lập sớm giúp chúng tự lo được cho bản thân, thậm chí còn có khả năng chăm sóc lại cha mẹ khi họ về già.

Những bậc cha mẹ sống sung sướng khi về già, phần lớn là do đã dạy con 3 điều này từ sớm- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2. Biết yêu thương và quan tâm người khác

Sự hiếu thảo không thể ép buộc, nó được hình thành từ tình yêu thương và sự thấu hiểu. Cha mẹ muốn con quan tâm đến mình sau này, phải gieo vào con lòng biết ơn từ khi còn nhỏ.

Những gia đình thường chia sẻ, trò chuyện và để con tham gia vào việc chăm sóc ông bà, giúp đỡ người thân… sẽ nuôi dưỡng được một trái tim ấm áp. Khi trưởng thành, những đứa trẻ như vậy sẽ tự nhiên muốn dành thời gian, tình cảm cho cha mẹ, không chỉ vì trách nhiệm mà vì tình yêu thực sự.

3. Quản lý tài chính và biết quý trọng đồng tiền

Không ít bi kịch tuổi già xuất phát từ việc cha mẹ phải gánh nợ thay con, hoặc con cái liên tục xin tiền mà không nghĩ đến hoàn cảnh của cha mẹ. Để tránh điều này, cha mẹ cần dạy con biết quản lý tiền bạc, trân trọng công sức lao động, và tiêu dùng hợp lý.

Khi con biết cách kiếm tiền, tiết kiệm và chi tiêu thông minh, chúng sẽ tự chủ về tài chính, thậm chí hỗ trợ ngược lại cho cha mẹ. Đó là nền tảng giúp cả gia đình không rơi vào cảnh túng thiếu hay phụ thuộc lẫn nhau.

Kết

Tiền bạc có thể mất, sức khỏe có thể yếu đi, nhưng một đứa con được dạy đúng cách sẽ là "tài sản" vô giá của cha mẹ. Những cha mẹ biết đầu tư vào việc nuôi dưỡng nhân cách, kỹ năng và trái tim của con ngay từ sớm, thường là những người có tuổi già sung sướng, hạnh phúc và an yên nhất.

"3 điều cấm kỵ khi nuôi dạy con gái" - Cha mẹ càng biết sớm, con càng dễ lớn lên xuất chúng

Theo Thiên An

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đẹp làm dâu gia tộc BĐS hàng đầu Sài Gòn khoe nhan sắc trong video mới, cô gái xứ Lạng ngày nào giờ chuẩn phong thái hào môn

Người đẹp làm dâu gia tộc BĐS hàng đầu Sài Gòn khoe nhan sắc trong video mới, cô gái xứ Lạng ngày nào giờ chuẩn phong thái hào môn Nổi bật

Ronaldo vừa cầu hôn Georgina bằng nhẫn kim cương gần 130 tỷ lại gây choáng khi tặng nàng siêu xe, đồng hồ xa xỉ

Ronaldo vừa cầu hôn Georgina bằng nhẫn kim cương gần 130 tỷ lại gây choáng khi tặng nàng siêu xe, đồng hồ xa xỉ Nổi bật

Lộ thời điểm Văn Hậu chính thức yêu Doãn Hải My, sau 5 năm cuộc sống hôn nhân viên mãn với biệt thự, xe sang

Lộ thời điểm Văn Hậu chính thức yêu Doãn Hải My, sau 5 năm cuộc sống hôn nhân viên mãn với biệt thự, xe sang

16:15 , 15/08/2025
3 thói quen và 6 tư duy khiến người giàu càng thêm giàu, một số điều người nghèo vẫn hiểu nhưng dễ dàng bỏ qua để rồi tiếc nuối

3 thói quen và 6 tư duy khiến người giàu càng thêm giàu, một số điều người nghèo vẫn hiểu nhưng dễ dàng bỏ qua để rồi tiếc nuối

15:56 , 15/08/2025
Dòng chữ lạ dán trên kính an toàn ở Vạn Hạnh Mall, ai lướt qua cũng đồng loạt đưa điện thoại lên

Dòng chữ lạ dán trên kính an toàn ở Vạn Hạnh Mall, ai lướt qua cũng đồng loạt đưa điện thoại lên

15:55 , 15/08/2025
Nguyên nhân hoa hậu 31 tuổi qua đời

Nguyên nhân hoa hậu 31 tuổi qua đời

15:39 , 15/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên