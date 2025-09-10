Những chuyển động đáng chú ý trên thị trường bất động sản TP.HCM, chung cư tiếp tục dẫn đầu mức độ quan tâm

Sức cầu nghiêng về khu vực TP.HCM mới

Báo cáo tháng 7/2025 từ Batdongsan.com.vn chỉ ra, phân khúc chung cư là loại hình dẫn đầu lượng quan tâm đầu năm 2025, đặc biệt tại khu vực TP.HCM (mới). Đồng thời, giá bán giữ đà tăng trưởng ở hầu hết các phân khúc, trong đó tăng mạnh nhất ở chung cư.

Dữ liệu DKRA Consulting cũng cho thấy, trong quý 2/2025, nguồn cung căn hộ sơ cấp phía Nam tăng, đạt khoảng 20.583 căn, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Bình Dương (cũ) và TP.HCM (cũ) tiếp tục là địa phương dẫn đầu về phân khúc căn hộ khi chiếm 79,6% tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường.

Đáng nói, sức cầu thị trường sơ cấp ghi nhận những chuyển biến khá tích cực trước động thái sáp nhập tỉnh thành, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ quý 2/2024. Giá bán sơ cấp tăng bình quân 3% - 8% so với quý 1/2025, phần lớn ở phân khúc tầm trung – cao cấp.

Bình Dương (cũ, nay là TP.HCM) dẫn đầu mức độ quan tâm chung cư. Dữ liệu Batdongsan.com.vn

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, bước sang năm 2025, thị trường Bình Dương (cũ) ghi nhận dấu hiệu phục hồi rõ nét nhờ nguồn cung cải thiện, kinh tế vĩ mô và hạ tầng khởi sắc. Sau giai đoạn “nén mạnh”, thị trường đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, trong đó phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực tại các khu vực lõi giáp ranh trung tâm TP.HCM trở thành tâm điểm.

Doanh nghiệp tăng tốc ra hàng

Sau sáp nhập, hàng loạt dự án căn hộ cùng chính sách bán hàng nổi bật liên tục “trình làng” tại TP.HCM (mới) khiến thị trường bất động sản nơi đây trở nên rộn ràng từ quý 3/2025.

Phải kể đến, Liên doanh Nhật Bản gồm Cosmos Initia, TT Capital và Koterasu Group ra mắt các sản phẩm tháp Orion tại dự án TT AVIO ngay trung tâm P.Dĩ An (TP.HCM). Với mức giá hợp lý, từ 33,6 triệu đồng/m2 cùng chính sách bán hàng độc đáo: “Đàm phán thanh toán – One on One”, dự án đang nhận được sự quan tâm tích cực từ thị trường.

Theo đó, tại tháp Orion, khách hàng được thiết kế lộ trình thanh toán riêng, phù hợp với thu nhập và kế hoạch tài chính cá nhân. Cụ thể, khách hàng chỉ cần trả 20% giá trị căn hộ trong 9 tháng đầu, sau đó đóng thêm 10% khi ký hợp đồng mua bán, rồi tiếp tục góp từ 6 triệu đồng/tháng cho đến khi nhận nhà. Ngoài ra, khách hàng có thể chọn vay ngân hàng với chính sách ưu đãi: thanh toán 20% trong 9 tháng, sau đó tạm ngưng thanh toán trong 30 tháng. Đến khi nhận nhà, căn hộ có thể cho thuê ngay, giúp người mua chủ động dòng tiền để trả góp dễ dàng hơn.

Một dự án khác là A&K Tower của chủ đầu tư OBC Holdings cũng ra mắt hơn 1.000 căn hộ giá từ 35 triệu đồng/m2 tại TP.HCM cùng chính sách bán hàng ưu đãi. Theo đó, khách hàng mua từ 2-3 căn nhận mức chiết khấu 1% tổng giá trị căn hộ; mua từ 4 căn được chiết khấu 2%; thanh toán nhanh chiết khấu lên đến 13%. Đồng thời, khách mua được chủ đầu tư hỗ trợ thanh toán kéo dài, vay ưu đãi với lãi suất 0% trong vòng 24 tháng…

Phân khúc căn hộ dẫn đầu sự quan tâm trên thị trường BĐS phía Nam quý 2/2025. Ảnh minh hoạ.

Chia sẻ trong sự kiện mới đây, bà Dương Thuỳ Dung – Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho hay, rào cản về nguồn cung hạn chế và giá bán cao tại khu vực TP.HCM (cũ) đã thúc đẩy người mua nhà nhìn ra thị trường khu vực lân cận – nơi nguồn cung nhà ở còn dồi dào và mặt bằng phù hợp với số đông. Người mua có nhiều sự lựa chọn phù hợp tài chính.

Theo vị này, các dự án cách lõi trung tâm TP.HCM 10km có giá bán từ 200-300 triệu đồng/m2, thậm chí 1 tỷ đồng/m2; cách bán kính từ 20 km trở đi giá bán rẻ hơn một nửa, đó là lý do các dự án căn hộ tại Bình Dương (cũ), Tây Ninh, Đồng Nai đón làn sóng đầu tư từ các chủ đầu tư lẫn nhà đầu tư cá nhân.

Từng định về thị trường TP.HCM sau sáp nhập, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho rằng, hiện TP.HCM mới (TP.HCM – Bình Dương – Bà Rịa Vũng Tàu) trở thành “siêu đô thị” với quy mô dân số lớn, diện tích khoảng 6.000 km2, sở hữu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng biển Cái Mép - Thị Vải (top 20 cảng container lớn nhất thế giới), và mạng lưới khu công nghiệp (KCN) hàng đầu Đông Nam Á.

Từ yếu tố này cho thấy, nhu cầu về nhà ở, văn phòng, thương mại sẽ tăng vọt, đặc biệt ở các khu vực giáp ranh như Thuận An, Dĩ An (Bình Dương) hay Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu). Ông Tuấn nhấn mạnh, giá bất động sản tại các khu vực giáp ranh này hiện thấp hơn nhiều so với trung tâm TP.HCM. Hậu sáp nhập, khoảng cách giá sẽ kéo lại dần, lập mặt bằng mới trong thời gian tới.

Ở góc độ doanh nghiệp, đại diện Liên doanh Nhật Bản của dự án TT AVIO cho hay, bất động sản lân cận TP.HCM chắc chắn sẽ có sự gia tăng giá trị hậu sáp nhập, đặc biệt tại các khu vực như P.Dĩ An, P.Thuận An vốn có hệ thống hạ tầng và tiện ích phát triển hoàn chỉnh, lại có khoảng cách gần với TPHCM. Các tiện ích của các khu vực này kết nối trực tiếp với trung tâm TP.HCM qua các tuyến đường giao thông lớn. Thời gian di chuyển từ khu vực này vào trung tâm TP.HCM chỉ từ 25-30 phút.

Cũng theo đại diện này, những năm gần đây, tại TP.HCM (cũ) rất hiếm các đơn vị ra mắt dòng căn hộ giá vừa túi tiền trên dưới 40 triệu đồng/m2. Trong khi đó, Bình Dương (cũ) nhờ giá đất còn thấp hơn và pháp lý thông thoáng nên nguồn cung căn hộ tầm trung dồi dào.

Theo ghi nhận, trong thời gian tới, nguồn cung bất động sản ở ngưỡng giá từ 30-35 triệu đồng/m2 tại Bình Dương (cũ) sẽ dần khan hiếm, mặt bằng giá đi lên nhờ quy hoạch, hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ hậu sáp nhập. Chính vì vậy, đây được xem là thời điểm mà người ở thực lẫn nhà đầu tư cân nhắc đưa ra quyết định để sở hữu tổ ấm hoặc đầu tư sinh lời với tối ưu lợi nhuận trước khi thị trường thiết lập mức giá mới.