Những “cỗ máy kiếm tiền” trên sàn chứng khoán: Vingroup, Hòa Phát, Thế Giới Di Động top đầu, quán quân thuộc về “đại gia” Nhà nước thu hơn nửa tỷ mỗi phút

Theo thống kê, toàn sàn chứng khoán có khoảng hơn 20 doanh nghiệp phi tài chính (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán) ghi nhận doanh thu trên 1 tỷ USD (khoảng 25.000 tỷ đồng) trong năm 2024. Hàng loạt tên tuổi như Petrolimex, Vingroup, Hòa Phát, Thế Giới Di Động, Vietnam Airlines, FPT,… đều góp mặt trong danh sách này. Đây có thể xem là những “cỗ máy kiếm tiền” với khả năng thu về trung bình hàng trăm triệu mỗi phút.

Quán quân vẫn là cái tên quen thuộc Petrolimex (PLX) với doanh thu thuần hơn 284.000 tỷ đồng trong năm 2024, tương đương 540 triệu đồng/phút . Con số này nhích nhẹ 4% so với cùng kỳ 2023 nhưng vẫn còn thấp hơn đáng kể so với mức kỷ lục (khoảng 300.000 tỷ) mà “đại gia” Nhà nước đạt được năm 2022. Với hệ thống lên đến 5.500 cửa hàng trên toàn quốc, Petrolimex là nhà phân phối và bán lẻ xăng dầu số 1 Việt Nam chiếm khoảng 50% thị phần nội địa.

Theo sau “cỗ máy kiếm tiền” Petrolimex là 3 tập đoàn tư nhân “đình đám” gồm Vingroup, Hòa Phát và Thế Giới Di Động. Đáng chú ý, các doanh nghiệp này đều ghi nhận doanh thu năm 2024 tăng trưởng cao, ở mức 2 con số so với cùng kỳ 2023.

Vingroup (VIC) gây ấn tượng với doanh thu thuần cả năm 2024 đạt 192.159 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước và là mốc cao nhất lịch sử. Trung bình mỗi phút, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiếm về 366 triệu đồng . Động lực chính cho sự tăng trưởng đến từ tốc độ bàn giao mạnh mẽ các bất động sản tại các đại dự án, đặc biệt là Vinhomes Royal Island, song song với sự tăng trưởng vượt bậc từ mảng xe điện.

Hòa Phát (HPG) ghi nhận doanh thu thuần năm 2024 đạt gần 139.000 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2023 nhưng vẫn thấp hơn thời kỳ đỉnh cao giai đoạn 2021-2022. Trung bình, tập đoàn của “vua thép” Trần Đình Long kiếm được 264 triệu đồng/phút . Tại thị trường trong nước, Hòa Phát củng cố vị thế thị phần số 1 cả nước về thép dài, ống thép với lần lượt là 37,6% và 27,7% và đứng trong Top 5 thị phần tôn mạ với 8,2%. Thị trường xuất khẩu thép Hòa Phát mở rộng tới gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

2024 cũng là một năm bội thu của Thế Giới Di Động (MWG) khi “đại gia” bán lẻ ghi nhận doanh thu thuần cả năm đạt hơn 134.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2023. Con số này chỉ còn kém đôi chút so với đỉnh đạt được vào năm 2022. Bình quân mỗi phút trong năm 2024, doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Tài kiếm được 264 triệu đồng . Đến năm 2024, MWG có 1.021 cửa hàng TGDĐ; 2.026 cửa hàng ĐMX; 1.770 cửa hàng BHX; 326 nhà thuốc An Khang; 62 cửa hàng Avakids; 87 cửa hàng EraBlue.

Ngoài những cái tên kể trên, các “cỗ máy kiếm tiền” kiếm trên 100 triệu/phút còn có PV Oil (OIL) , Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) , Vietnam Airlines (HVN) , PV Gas (GAS) , Vinhomes (VHM) , Masan (MSN) , FPT và Vinamilk (VNM) . Có thể thấy sự áp đảo của các doanh nghiệp Nhà nước trong ngành dầu khí trong khi nhóm tư nhân góp mặt cũng đều là các đại diện tiêu biểu trong các lĩnh vực công nghệ, bán lẻ, hàng tiêu dùng…

Thực tế, danh sách “cỗ máy kiếm tiền” trên sàn chứng khoán còn có thể dài hơn khi Vietjet (VJC) và Viettel Global (VGI) công bố báo cáo tài chính. 2 doanh nghiệp này là những đại diện thường xuyên góp mặt trong nhóm doanh thu tỷ USD.

Nhìn chung, hầu hết những “cỗ máy kiếm tiền” trên sàn chứng khoán đều có một năm 2024 ghi nhận tăng trưởng về mặt doanh thu. Sự tăng trưởng của các doanh nghiệp đầu ngành, đại diện cho đa dạng các lĩnh vực là một tín hiệu tích cực với nền kinh tế nói chung, cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam.