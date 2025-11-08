Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ có tầm nhìn trở thành khu đô thị ESG hàng đầu thế giới, thể hiện đẳng cấp về ESG của Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Những con số đáng chú ý tại siêu dự án lấn biển Cần Giờ quy mô gần 10 tỷ USD của Vingroup- Ảnh 1.

Công ty cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ, công ty con của Tập đoàn Vingroup vừa có báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise).

Đây là dự án tọa lạc tại vùng sinh thái ven biển Cần Giờ của TP. Hồ Chí Minh, kế cận rừng ngập mặn được UNESCO công nhận, là đô thị với quy mô 2.870 ha, tổng chiều dài bờ biển bao quanh dự án lên tới 121km, trong đó có 53 km bãi biển công cộng. 

Tổng mức đầu tư của dự án là 256.110 tỷ đồng.


Minh Quân

An Ninh Tiền Tệ

