Những mẫu biệt thự 3 tầng tân cổ điển được ưa chuộng hiện nay

Biệt thự 3 tầng tân cổ điển là sự giao thoa giữa phong cách cổ điển châu Âu và tư duy thiết kế hiện đại. Nếu như kiến trúc cổ điển nổi bật với các chi tiết trang trí cầu kỳ, thì phong cách tân cổ điển đã lược bỏ bớt những hoa văn rườm rà, tập trung vào tỷ lệ cân đối, hình khối rõ ràng và vẻ đẹp thanh lịch. Đây cũng là lý do khiến kiểu biệt thự này được ưa chuộng trong nhiều năm gần đây.

Cùng tham khảo một số mẫu biệt thự 3 tầng tân cổ điển phổ biến hiện nay:

Biệt thự 3 tầng tân cổ điển kiến trúc châu Âu

(Ảnh: 3bdesign)

Biệt thự tân cổ điển phong cách châu Âu nổi bật với các đường nét thanh lịch, sang trọng. Kiến trúc hài hòa, cân đối và giàu tính thẩm mỹ. Phần mái được thiết kế dạng mái Mansard, đặc trưng của kiến trúc Pháp.

Các tầng dưới sử dụng hệ cửa kính lớn, vuông vắn nhằm đón tối đa ánh sáng tự nhiên.

Bao quanh biệt thự là hệ thống hàng rào kiên cố với các trụ bê tông sơn trắng, xen kẽ là các khung sắt thoáng màu đen giúp ngôi nhà không bị bí bách.

Biệt thự tân cổ điển mái Nhật

(Ảnh: 3bdesign)

Biệt thự gồm 1 tầng trệt, 2 tầng lầu và một khu vực sân thượng. Mặt tiền nổi bật với hệ cột trụ tròn vững chãi nâng đỡ ban công tầng trên.

Hệ thống ban công rộng rãi với lan can bằng các con tiện xi măng sơn trắng truyền thống.

Khung cổng bằng sắt mỹ thuật sơn đen với hoa văn uốn lượn vô cùng cầu kỳ, tinh xảo. Tường rào được xây kiên cố bằng bê tông đồng màu với ngôi nhà.

Biệt thự 3 tầng tân cổ điển mái Thái

(Ảnh: 3bdesign)

Biệt thự 3 tầng mái Thái mang phong cách tân cổ điển, nổi bật với tông màu trắng chủ đạo, kết hợp hài hòa với các chi tiết khung cửa và lan can màu đen tối giản.

Mái Thái thiết kế xếp chồng lệch tầng tạo cảm giác thanh thoát và cao ráo cho tổng thể công trình.

Điểm nhấn lớn nhất là ô cửa kính vòm lớn, chiếm trọn diện tích mặt tiền khối nhà bên trái. Hệ thống cửa chính và cửa sổ lớn bằng kính cường lực khung đen, giúp đón tối đa ánh sáng tự nhiên.

Ban công các tầng và khoảng sân nhỏ trước nhà trồng cây cảnh, mang lại không gian xanh mát.

Biệt thự 3 tầng tân cổ điển phá cách

(Ảnh: Decoxdesign)

Biệt thự 3 tầng mang phong cách kiến trúc tân cổ điển, tạo tổng thể bề thế, sang trọng và trang nhã. Sự phá cách thể hiện rõ ở cách bố trí phi đối xứng giữa các mảng tường, ban công và hệ thống cửa.

Ngôi nhà chủ yếu sử dụng tone trắng cho màu tường kết hợp chất liệu cửa kính mang đến cảm giác tinh tế, hiện đại.

Biệt thự phố 3 tầng tân cổ điển

(Ảnh: Decoxdesign)

Với cấu trúc 3 tầng và 1 tum áp mái, căn biệt thự mang lại trải nghiệm sống tiện nghi cùng không gian sử dụng rộng rãi. Mặt tiền gây ấn tượng mạnh nhờ sắc trắng chủ đạo, điểm xuyết các đường phào chỉ sơn đen và mạ vàng vương giả.

Những dấu ấn tân cổ điển được tinh giản khéo léo qua hệ cửa cuốn vòm duyên dáng, cột trụ trang trí sắc sảo và phù điêu nghệ thuật.