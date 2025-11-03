Những ngân hàng nào trả lãi tiết kiệm trên 6%/năm trong tháng 11/2025?
Nhiều ngân hàng vẫn trả lãi tiết kiệm cao tới trên 6%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.
Theo khảo sát đến thời điểm hiện tại, mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng vẫn duy trì ở mức ổn định. Thị trường tiếp tục ghi nhận một số nhà băng duy trì mức trên 6%/năm cho kỳ hạn dài. Mức cao nhất trên thị trường hiện là 6,3%/năm, áp dụng với khoản tiền gửi ở kỳ hạn 18 tháng tại nhóm ngân hàng thương mại, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh duy trì trả lãi suất tiết kiệm ở mức thấp.
Cụ thể, ở kỳ hạn 18 tháng, mức lãi cao nhất trên thị trường thuộc về Bac A Bank với 6,3%/năm, theo sau là Vikki Bank (6,2%) và HDBank (6,1%). Một số ngân hàng khác như BVBank, VietBank, MBV, NCB, PVcomBank, Saigonbank cũng trả lãi quanh 5,8–5,9%/năm. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục duy trì mức thấp 4,7–4,8%/năm, và SCB là ngân hàng có lãi suất thấp nhất ở kỳ hạn này với 3,9%/năm.
Ở kỳ hạn 12 tháng, Bac A Bank và Vikki Bank là hai ngân hàng duy nhất trả lãi trên 6%/năm, lần lượt ở mức 6,0% và 6,1%. Nhóm có lãi suất cao tiếp theo gồm BaoVietBank, BVBank, ABBank, MBV, VietBank, GPBank, NCB, dao động từ 5,6–5,8%/năm. Ngược lại, các ngân hàng quốc doanh như Agribank, BIDV và VietinBank vẫn duy trì mức thấp nhất thị trường, chỉ 4,7- 4,8%/năm. Một số ngân hàng thương mại tư nhân như SCB (3,7%), SeABank (4,7%) hay OCB (5,1%) cũng nằm trong nhóm trả lãi tiết kiệm thấp.
Tại kỳ hạn 9 tháng, lãi suất dao động chênh lệch rõ nét giữa các nhóm ngân hàng. Bac A Bank vẫn giữ vị trí cao nhất với 5,85%/năm, tiếp đến là Vikki Bank (5,8%), MBV (5,6%), BaoVietBank (5,5%) và VietBank (5,4%). Ngược lại, các ngân hàng lớn thuộc nhóm Big4 chỉ áp dụng mức 3,3-3,7%/năm, trong khi SCB tiếp tục là ngân hàng có lãi thấp nhất khi niêm yết 2,9%/năm.
Ở kỳ hạn 6 tháng, Vikki Bank và Bac A Bank tiếp tục dẫn đầu với mức 5,9% và 5,8%/năm, sau đó là MBV (5,5%), BaoVietBank (5,45%) và GPBank (5,35%). Nhóm ngân hàng quốc doanh như BIDV, VietinBank, Agribank vẫn giữ mặt bằng thấp chỉ 3,3–3,7%/năm, còn SCB là đơn vị duy nhất ở mức 2,9%/năm.
Đối với kỳ hạn 3 tháng, Bac A Bank, Vikki Bank và VCBNeo cùng dẫn đầu với mức 4,55%/năm. Các ngân hàng như MBV, VietBank, SHB có mức quanh 4,3–4,4%/năm, trong khi nhóm thấp gồm BIDV, VietinBank chỉ 2,3%/năm và SCB thấp nhất toàn hệ thống với 1,9%/năm.
Ở kỳ hạn ngắn 1 tháng, Bac A Bank vẫn xếp đầu với 4,4%/năm, kế tiếp là Vikki Bank (4,35%), MBV, VietBank, SHB, BaoVietBank ở mức 4,0–4,1%/năm. Ngược lại, nhóm ngân hàng có lãi suất thấp nhất là SCB (1,6%), (1,9%/năm), VietinBank, BIDV (2,0%), Agribank (2,4%).
Tính chung đến đầu tháng 11, chỉ còn ba ngân hàng gồm Bac A Bank, Vikki Bank và HDBank trả lãi trên 6%/năm, chủ yếu ở kỳ hạn từ 12 đến 18 tháng. Phần lớn các ngân hàng còn lại đã neo quanh mức 5,2-5,8%/năm, trong khi nhóm quốc doanh vẫn ổn định ở vùng thấp nhất thị trường, quanh 4,7–4,8%/năm.
An ninh tiền tệ