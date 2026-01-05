Những tân binh nào chào sàn HoSE đầu năm 2026?

Ngày 7/1/2026, hơn 40,4 triệu cổ phiếu TSA của CTCP Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn sẽ chính thức giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Đây sẽ là cổ phiếu "xông đất" HoSE trong năm 2026.



Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tien là 13.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa ước tính khoảng 558 tỷ đồng.

Trước khi chuyển sang HoSE, TSA giao dịch trên UPCoM. Kết phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM ngày 25/12, cổ phiếu này dừng ở giá14.000 đồng.

Xây lắp Trường Sơn hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp công trình điện; sản xuất cột điện bê tông, cọc bê tông. Công ty có trụ sở tại Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Ngày 7/1 tới, hơn 578 triệu cổ phiếu KLB của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) sẽ hủy giao dịch trên UPCoM. Lý do là cổ phiếu của ngân hàng này đã được chấp thuận niêm yết trên HoSE vào ngày 18/12/2025.

Nhiều khả năng KLB sẽ là cổ phiếu tiếp theo lên sàn HoSE đầu năm 2026, sau TSA.

Ngày 30/12/2025, HoSE có quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cho cổ phiếu ANT của CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco). Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết hơn 24 triệu cổ phiếu.

Antesco tiền thân là Công ty Vật tư Nông nghiệp An Giang, thành lập năm 1975. Công ty hiện là một trong những nhà chế biến nông sản lớn nhất cả nước với công suất chế biến 75.000 tấn/năm.

ANT giao dịch trên UPCoM từ cuối năm 2016. Trong giai đoạn từ tháng 9 - 12/2025, công phiếu này bứt phá với mức tăng 50%, từ vùng giá 28.000 đồng/cổ phiếu lên đỉnh lịch sử hơn 42.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 31/12/2025, HoSE cũng chấp thuận đăng ký niêm yết hơn 47,6 triệu cổ phiếu GHC của CTCP Thuỷ điện Gia Lai.

Thuỷ điện Gia Lai là công ty con của CTCP Điện Gia Lai (mã GEG) - thành viên Tập đoàn TTC. Công ty này có vốn điều lệ hơn 476 tỷ đồng, địa chỉ tại 114 Trường Chinh, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai; đang vận hành 2 nhà máy thuỷ điện với tổng công suất 28,2 MW và 4 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 51,6 MWp.

GHC giao dịch trên UPCoM từ năm 2011. Đến sáng 5/1/2026, cổ phiếu GHC đang giao dịch quanh mức 29.600 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa khoảng 1.400 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp cũng công bố kế hoạch chuyển sàn từ UPCoM sang HoSE trong năm 2026 như Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (mã VBB), Ngân hàng TMCP Bản Việt (mã BVB), Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (mã ACV), Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (mã VEA)...



