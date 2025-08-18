Những tỷ phú Việt đổ tiền khủng giải bài toán 'trồng cây gì, nuôi còn gì': bầu Đức trồng sầu riêng, 'vua thép' nuôi gà, đại gia cà phê mở rộng đế chế từ Đông sang Tây

Trong bối cảnh toàn cầu ngày càng chú trọng thực phẩm bền vững và chuỗi giá trị dài hạn, giới doanh nhân giàu nhất Việt Nam đã đua nhau đầu tư mạnh vào nông nghiệp – một lĩnh vực từng bị xem nhẹ nhưng giờ lại khơi dòng cho nhiều cơ hội đầu tư quy mô lớn. Các ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), Trần Bá Dương, Trần Đình Long, và Đặng Lê Nguyên Vũ là bốn nhân vật nổi bật nhất – mỗi người với chiến lược riêng nhưng cùng hướng về mục tiêu đưa nông sản Việt vươn xa.

Ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) – HAGL

Sau nhiều năm đầu tư mạnh vào bất động sản, Bầu Đức đã chính thức chuyển hướng quay lại nông nghiệp – lĩnh vực từng là nền tảng thành công ban đầu của Hoàng Anh Gia Lai. HAGL đang áp dụng mô hình nông nghiệp tuần hoàn "2 cây, 1 con", gồm chuối, sầu riêng và chăn nuôi heo.

HAGL bắt đầu trồng sầu riêng từ năm 2018. Tính đến cuối năm 2024, tổng diện tích trồng sầu riêng đạt 2.000 ha, lớn nhất Đông Nam Á, trong đó 300 ha tại Việt Nam và 1.700 ha tại Lào. Tại đây trồng chủ yếu là các giống cao cấp như Musang King và Monthong.

Năm 2024, HAGL thu hoạch khoảng 2.000 tấn sầu riêng từ 80 ha, mang về doanh thu khoảng 200 tỷ đồng. Dự kiến năm 2025 sẽ thu hoạch 600 ha, và đến năm 2026, 80% diện tích sầu riêng sẽ cho thu hoạch.

Bầu Đức từng lạc quan nhận định rằng: "Trung Quốc cần ít nhất 7–10 năm nữa mới có thể tự chủ được nguồn sầu riêng nếu thuê đất trồng ở nước ngoài. Đây là cơ hội vàng cho doanh nghiệp Việt trong 5 năm tới".

Một trong những lý do chính khiến bầu Đức tâm huyết với sầu riêng là do đây là loại cây "siêu lợi nhuận". Với chi phí sản xuất chỉ từ 5.000–10.000 đồng/kg, ở những thời điểm bán được giá, biên lợi nhuận sầu riêng đem lại có thể đạt trên 80%. Ông từng khẳng định, trồng sầu riêng 1 vốn 5 lời.

Ngoài sầu riêng, chuối của HAGL cũng đang được bán tại các siêu thị Lotte Hàn Quốc và các siêu thị của Nhật Bản.

Ông Trần Bá Dương – THACO AGRI

Từ việc nổi danh trong ngành ô tô với THACO, ông Trần Bá Dương đã tiếp tục mở rộng sang mảng nông nghiệp qua THACO AGRI. Công ty triển khai sản xuất quy mô tại Lào, Campuchia và Tây Nguyên, với các sản phẩm chính là chuối, dứa, cao su, bưởi xoài và gia súc – được nuôi dưỡng trong một hệ thống sản xuất tích hợp, từ nông trại đến kho lạnh, logistics và chế biến sâu.

Giai đoạn đầu năm 2025, THACO AGRI lên kế hoạch tăng gấp hai đến ba lần quy mô hoạt động, đầu tư mạnh vào hệ thống sản xuất tuần hoàn và xuất khẩu toàn diện. Kế hoạch của tập đoàn là đầu tư trồng mới hơn 10.000 hecta chuối, sản lượng chuối tươi xuất khẩu đạt hơn 270.000 tấn; tổng đàn bò hơn 250.000 con, trồng mới hơn 4.000 hecta các loại cây ăn trái (sầu riêng, xoài, bưởi…); tổng đàn heo đạt hơn 190.000 con.

Đầu tư và khởi công xây dựng Khu công nghiệp với các nhà máy trong năm 2025: Vật tư nông nghiệp, phân bón, chế biến trái cây, tổng kho lạnh tại các Khu liên hợp nông nghiệp Snuol, Koun Mom – Campuchia, Attapeu – Lào và Gia Lai - Tây Nguyên.

Ông Trần Đình Long – Hòa Phát

Giữa những nguồn lực khổng lồ từ thép và bất động sản, ông Trần Đình Long không bỏ lỡ cơ hội mở rộng sang lĩnh vực nông nghiệp. Hòa Phát đang đầu tư bài bản vào chăn nuôi heo, bò và trứng gà – xây dựng chuỗi từ thức ăn chăn nuôi, trang trại đến sản phẩm hoàn thiện cho tiêu dùng nội địa.

Sản phẩm trứng gà của Công ty TNHH Gia cầm Hòa Phát đã được bán tại các siêu thị, trường học, bếp ăn, KCN, nhà hàng, khách sạn tổ hợp nghỉ dưỡng… Hiện tại, mạng lưới phân phối trứng gà Hòa Phát hiện có mặt tại hơn 100 siêu thị khu vực phía Bắc và rộng khắp ba miền, sản lượng duy trì gần 1 triệu quả mỗi ngày. Trứng gà Hòa Phát bước đầu đã được xuất khẩu sang một số quốc gia như Lào, Campuchia.

Hòa Phát đang vận hành 2 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Hưng Yên và Đồng Nai với đa dạng các dòng sản phẩm phù hợp cho gia súc - gia cầm và mạng lưới khách hàng rộng khắp trên cả 3 miền: Bắc - Trung - Nam.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp tìm lối ra nhanh từ nông nghiệp, ông Long từng nhấn mạnh: “Làm nông nghiệp đừng mong lợi nhanh; phải làm bài bản, quản trị rủi ro và kiên trì đường dài” . Mảng này hiện được xem như trụ cột bổ trợ, giữ ổn định thu nhập và giúp doanh nghiệp tăng khả năng chống chịu trong chu kỳ kinh doanh.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ – Trung Nguyên

Trong khi cả ba doanh nhân trên chú trọng sản xuất và xuất khẩu đa dạng nông sản, ông Đặng Lê Nguyên Vũ tập trung hoàn toàn vào cà phê – vốn là niềm tự hào nông nghiệp Việt. Ông đầu tư mạnh mẽ vào chuỗi cà phê: từ nông trại nguyên liệu, chế biến sâu đến phát triển hệ thống không gian thương hiệu và xúc tiến xuất khẩu.

Ông mong muốn rằng, “tới một ngày, khi người ta nói về cà phê trên thế giới, người ta sẽ nghĩ tới Việt Nam”, nhấn mạnh vai trò của cà phê như một tài sản quốc gia cần được bảo vệ và nâng tầm trên trường quốc tế.

Thường hiệu Trung Nguyên Legend hiện đang chinh phục các thị trường hàng đầu thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp và các quốc gia khu vực Đông Nam Á, châu Á, châu Âu…

Dù lựa chọn khác nhau về sản phẩm – từ cây ăn quả, chăn nuôi đến cà phê – cả bốn tỷ phú đều hướng đến chiến lược quy mô lớn, đảm bảo đầu ra và kiên trì xây dựng chuỗi khép kín. Họ nhận thức rõ rủi ro dài hạn của nông nghiệp – từ biến động khí hậu, giá cả đến tiêu chuẩn quốc tế – nhưng cũng thấu rõ dư địa tạo giá trị và nâng tầm nông sản Việt trên thị trường toàn cầu.

Đầu tư vào nông nghiệp không đơn thuần là mở rộng ngành nghề kinh doanh, mà là đặt niềm tin vào khả năng làm chủ nguồn lực nội địa, nâng cao giá trị xuất khẩu và xây dựng nền tảng bền vững cho tương lai kinh tế – xã hội.



