Niềm tin số: “Bệ phóng” mới của ngành ngân hàng

Khi hàng tỉ giao dịch được xử lý mỗi năm, giá trị "niềm tin số" đã trở thành tiêu chí then chốt để các ngân hàng cạnh tranh và khẳng định vị thế.

Trong nhiều thập kỷ, niềm tin của khách hàng dành cho ngân hàng thường gắn liền với những trụ sở đồ sộ, quầy giao dịch hiện đại, hay tác phong chuẩn mực của nhân viên. Thế nhưng, kỷ nguyên số đã làm thay đổi chuẩn mực này. Người dùng ngày nay không cần bước chân tới chi nhánh để "thấy mới tin", mà họ tin qua trải nghiệm: một giao dịch được xử lý tức thì, một khoản vay được phê duyệt trong vài phút, hay một lần đăng nhập với xác thực tuyệt đối an toàn.

Xu thế này thể hiện rõ qua những con số mà Ngân hàng Nhà nước công bố. Tính đến hết năm 2024, số giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đạt 17,7 tỉ giao dịch với tổng giá trị 295,2 triệu tỉ đồng, tăng khoảng 56% về số lượng và 32% về giá trị so với năm 2023. Giao dịch qua ATM tiếp tục có xu hướng giảm, trong 7 tháng đầu năm 2025, giao dịch ATM giảm khoảng 15,83% về số lượng và giảm khoảng 4,97% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Trong bức tranh ấy, Cake by VPBank nổi lên như một trường hợp điển hình. Sau gần 5 năm hoạt động, ngân hàng số này ghi nhận 6 triệu người dùng với tỷ lệ giữ chân trên 95%. Khách hàng dưới 35 tuổi hiện chiếm trên 85% tổng số người dùng của ngân hàng số này.

Cake đã đạt các chứng chỉ bảo mật quốc tế như PCI DSS 4.0, ISO/IEC 27001:2022, FIDO2 hay ISO/IEC 30107-3 cấp độ 2 – vốn là những tiêu chuẩn được giới chuyên môn xem như "giấy phép niềm tin" trong lĩnh vực tài chính số. Bằng việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, mọi thao tác người dùng từ khâu đăng nhập đến thanh toán, giao dịch thẻ đều có thêm nhiều lớp bảo vệ mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm nhanh chóng và liền mạch.

Thực tế, Cake hiện vận hành hơn 100 mô hình AI tự phát triển, phục vụ nhiều mục đích, từ định danh khách hàng, phát hiện bất thường, chấm điểm tín dụng cho đến tối ưu trải nghiệm.

Ví dụ, tính năng chuyển tiền bằng AI cho phép quét thông tin từ ảnh hay văn bản, giảm sai sót thủ công, rút ngắn thời gian nhập liệu. Khi công nghệ được ứng dụng để giải quyết những rủi ro nhỏ nhưng thiết thực, khách hàng dần cảm nhận được sự an tâm.

AI giúp người dùng chuyển tiền nhanh chóng thông qua quét tự động các trường thông tin cần thiết từ hình ảnh hoặc văn bản

Yếu tố tiện lợi cũng được Cake tập trung chú trọng thông qua chiến lược "cá nhân hoá", phục vụ từng nhu cầu khác biệt của khách hàng. Với ứng dụng khoa học dữ liệu và công nghệ AI, hệ thống liên tục học hỏi thói quen, gợi ý sản phẩm phù hợp, giúp khách hàng cảm thấy dịch vụ như được may đo riêng cho mình.

Điểm khác biệt của Cake nằm ở việc công nghệ được làm chủ bởi chính đội ngũ người Việt. Trong bối cảnh nhiều ngân hàng số trong khu vực phải dựa vào nền tảng ngoại nhập, Cake tự hào sở hữu hàng loạt mô hình công nghệ "Made in Vietnam", vừa đảm bảo an ninh dữ liệu, vừa khẳng định năng lực đội ngũ nội địa.

Hành trình xây dựng niềm tin số của Cake liên tục ghi dấu bằng các giải thưởng uy tín trong và ngoài nước, đồng thời được bảo chứng bởi những đối tác lớn trong đa dạng lĩnh vực như thương mại điện tử, viễn thông, siêu ứng dụng... Những thành tựu này trở thành chứng thực đáng tin cậy cho khách hàng và cho thấy một ngân hàng số Việt Nam hoàn toàn có thể vươn ra quốc tế. Vừa qua, Cake là "Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2025" do International Banker bình chọn, đồng thời lọt Top 100 ngân hàng số toàn cầu theo TAB Global.

Việc được đề cử cho hạng mục "Ngân hàng số ứng dụng AI xuất sắc" tại BCA năm nay cũng là minh chứng rõ nét cho sự ghi nhận từ cộng đồng chuyên môn. Trong dòng chảy chuyển đổi số toàn cầu, việc một ngân hàng số thuần Việt khẳng định được vị thế không chỉ mang ý nghĩa kinh doanh mà còn là khát vọng làm chủ công nghệ để đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.