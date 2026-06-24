Nổ liên hoàn Ukraine, Nga tuyên bố đánh trúng mục tiêu mật - Nhiều nước NATO ra tuyên bố khẩn, hé lộ kế hoạch 3 vạn quân

Đài TST (Nga) ngày 23/6 đưa tin, nhiều tiếng nổ liên tiếp vang lên tại Ukraine sau những diễn biến căng thẳng quanh bán đảo Crimea. Giữa lúc khói lửa chưa lắng xuống, một tuyên bố từ London tiếp tục làm dấy lên nguy cơ đối đầu mới giữa Nga và NATO.

Nổ liên hoàn ở Ukraine, Nga tuyên bố đánh trúng mục tiêu mật

Theo đài TST, các cuộc tấn công nhằm vào Crimea đã kéo theo đòn đáp trả mạnh của Nga trong đêm 22/6 và những giờ sau đó.

Các đòn đánh tập trung vào những mục tiêu đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động hậu cần, năng lượng và quân sự của Ukraine. Trong đó, các cơ sở thuộc hạ tầng nhiên liệu, năng lượng và giao thông trở thành những mục tiêu ưu tiên.

Nhiều kho chứa nhiên liệu do Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng cũng bị tập kích. Ngoài ra, lực lượng Nga xác định và tấn công các xưởng sản xuất UAV, địa điểm lắp ráp, tập kết và lưu trữ thiết bị bay không người lái.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: OPB

Đài TST cho biết các cuộc tấn công còn nhằm vào những điểm triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại tổng cộng 148 khu vực.

Hai địa điểm tập trung các đơn vị vận hành UAV của Ukraine đã bị phá hủy tại khu vực Konstantinovka, nơi giao tranh diễn ra đặc biệt dữ dội trong thời gian gần đây.

Các sở chỉ huy UAV được lực lượng trinh sát Nga phát hiện. Sau khi tọa độ được chuyển cho lực lượng pháo binh thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới số 6 của cụm quân “Phía Nam”, hỏa lực lập tức trút xuống những vị trí đã được xác định.

Một sở chỉ huy UAV khác cũng bị phát hiện tại tỉnh Kharkov. Các binh sĩ thuộc cụm quân “Phía Bắc” sau đó tiến hành pháo kích vào địa điểm này.

Tại tỉnh Zaporozhye, nhiều tiếng nổ lớn tiếp tục được ghi nhận. Trong một dải rừng, lực lượng trinh sát Nga phát hiện những phương tiện quân sự được ngụy trang cùng một nơi trú ẩn của các đơn vị vận hành UAV Ukraine.

Toàn bộ các mục tiêu sau đó hứng chịu một đòn tập kích mạnh.

Sau các đòn tập kích, những vụ nổ thứ cấp xuất hiện tại nhiều mục tiêu ở các tỉnh Kharkov, Nikolayev, Chernigov và Sumy. Hiện tượng này cho thấy bên trong một số cơ sở có thể chứa nhiên liệu, đạn dược hoặc vật liệu dễ cháy nổ.

Tuy nhiên, chi tiết thu hút sự chú ý nhất lại xuất hiện tại tỉnh Vinnytsia, một khu vực nằm khá xa tiền tuyến.

Blogger quân sự Yuri Podolyaka công bố đoạn video ghi lại một đám cháy và cột khói lớn sau một vụ tập kích. Ông tuyên bố Nga đã đánh trúng một mục tiêu bí mật, nhưng không tiết lộ danh tính hay chức năng cụ thể của cơ sở này.

“Tôi nghĩ các bạn đã hiểu tôi đang nói về điều gì. Trò chơi này có thể có hai người tham gia. Nhân tiện, địa điểm này nằm rất xa tiền tuyến” - Podolyaka viết.

Câu nói “trò chơi này có thể có hai người tham gia” lập tức làm dấy lên nhiều đồn đoán. Podolyaka dường như muốn ám chỉ rằng, nếu các cuộc tấn công có thể vươn sâu vào lãnh thổ Nga hoặc Crimea, phía Nga cũng có khả năng đánh vào những mục tiêu nằm sâu trong hậu phương Ukraine.

Tuy nhiên, ông không công bố thêm thông tin về mục tiêu tại Vinnytsia. Phía Ukraine cũng chưa lên tiếng xác nhận địa điểm cụ thể bị tấn công.

Việc truyền thông Ukraine giữ im lặng càng khiến câu chuyện về “mục tiêu mật” trở nên khó đoán. Đài TST nhận định đây có thể là một cơ sở quân sự quan trọng mà Kiev không muốn công khai thiệt hại.

Bên cạnh Vinnytsia, một số thông tin còn đề cập tới cuộc tập kích nhằm vào đảo Pervomaisky thuộc tỉnh Nikolayev.

Theo đài TST, bom đã đánh trúng khu vực có xuồng quân sự và binh sĩ Ukraine hiện diện. Khoảng 10 người cùng một số phương tiện đường thủy bị ảnh hưởng trong cuộc tấn công.

Nguồn tin đặt ra khả năng một nhóm trinh sát hoặc phá hoại đang hoạt động trên đảo đã trở thành mục tiêu. Tuy nhiên, những chi tiết cụ thể về vụ việc chưa được phía Ukraine xác nhận.

Các đợt tập kích nối tiếp từ Kharkov, Zaporozhye, Nikolayev, Chernigov và Sumy tới Vinnytsia cho thấy phạm vi hoạt động của Nga không chỉ giới hạn tại những khu vực sát chiến tuyến.

Nga tuyên bố đánh trúng mục tiêu mật ở Ukraine. Ảnh: Foreign Policy

Nước NATO tuyên bố khẩn, hé lộ kế hoạch 3 vạn quân

Khi những tiếng nổ tại Ukraine chưa chấm dứt, một tín hiệu mới lại xuất hiện từ châu Âu. Lần này, vấn đề không nằm ở một loại tên lửa hay gói viện trợ mới, mà là khả năng quân đội các nước NATO hiện diện trực tiếp trên lãnh thổ Ukraine.

Theo đài TST, một tuyên bố từ London đã hé lộ kế hoạch thành lập lực lượng mang tên “Multinational Force – Ukraine”, tức “Lực lượng đa quốc gia cho Ukraine”.

Anh, Pháp và Đức – ba quốc gia thuộc nhóm E3 – đang thúc đẩy phương án này trong bối cảnh triển vọng Ukraine gia nhập NATO vẫn hết sức xa vời.

Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách thông tin của Hội đồng Liên bang Nga Alexey Pushkov đề cập tới kế hoạch trên trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS.

Theo ông Pushkov, London, Paris và Berlin đều hiểu rằng Ukraine khó có thể trở thành thành viên NATO. Vì vậy, họ đang tìm một con đường khác để gia tăng sự hiện diện quân sự tại quốc gia này.

Quân số của lực lượng này chưa được chính thức công bố. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây tiết lộ các phương án dao động từ 10.000 đến 30.000 binh sĩ, trong đó một kịch bản được giới chức quân sự châu Âu xem xét đặt quy mô ở mức khoảng 30.000 người. Pháp có thể đóng góp vài nghìn quân, còn số binh sĩ Anh triển khai vẫn đang được tính toán.

“Trong tuyên bố của nhóm E3 tại London có nêu rằng họ sẽ chuẩn bị thành lập ‘Multinational Force – Ukraine’, tức ‘Lực lượng đa quốc gia cho Ukraine’” - ông Pushkov nói.

Theo ông, đây chính là cách Anh, Pháp và Đức tìm đường vòng để giải quyết bài toán Ukraine.

“Không đưa Ukraine vào NATO, mà đưa NATO vào Ukraine. Một sự đảo ngược như vậy”, thượng nghị sĩ Nga nhận định.

Nói cách khác, Ukraine vẫn có thể đứng ngoài NATO về mặt pháp lý, nhưng binh sĩ đến từ các quốc gia thành viên liên minh lại hiện diện trên lãnh thổ nước này dưới danh nghĩa một lực lượng đa quốc gia.

Một cuộc tập trận của NATO. Ảnh: BI

Ông Pushkov cho rằng cách làm này có thể khiến Nga bị “qua mặt”. Phương Tây không cần chính thức trao tư cách thành viên NATO cho Kiev, nhưng vẫn từng bước đưa cấu trúc quân sự của khối tới sát Nga.

Lực lượng đa quốc gia có thể tham gia huấn luyện, hỗ trợ hậu cần, bảo vệ một số cơ sở hoặc bảo đảm an ninh cho Ukraine. Dù hoạt động dưới tên gọi nào, sự xuất hiện của binh sĩ phương Tây cũng có thể làm thay đổi mức độ can dự của NATO vào cuộc xung đột.

Moscow nhiều lần cảnh báo rằng việc quân đội các nước NATO hiện diện trực tiếp tại Ukraine sẽ bị coi là một bước leo thang nghiêm trọng.

Nguy cơ đặc biệt lớn nếu lực lượng này tiến gần chiến tuyến, vận hành các hệ thống vũ khí hoặc tham gia hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga.

Ông Pushkov trước đó cũng nhận định các quốc gia phương Tây đã bước sang một giai đoạn mới trong cuộc đối đầu với Moscow.

Theo ông, dấu hiệu của giai đoạn này gồm việc cung cấp tên lửa tầm xa cho quân đội Ukraine, hỗ trợ những cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga và mở rộng phạm vi tham gia của phương Tây trong các hoạt động quân sự.