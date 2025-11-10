Nói đây là Tự Long, ai dám tin?

Mới đây, những hình ảnh mới nhất của NSND Tự Long bất ngờ được chia sẻ lên mạng xã hội và nhanh chóng trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của mọi người. Trong ảnh, NSND Tự Long xuất hiện với mái tóc bạc trắng, bộ râu dài quá ngực và thần thái uy nghiêm khác hẳn thường ngày khiến nhiều người thốt lên: “Đây thật sự là Tự Long sao?”, Không nhận ra anh tài Tự Long luôn..."

Tạo hình của NSND Tự Long khiến mọi người bất ngờ

Được biết, đây là tạo hình của NSND Tự Long cho dự án phim điện ảnh Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, vừa chính thức khai máy. Đây là bộ phim huyền sử, hành động do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện, đánh dấu bước tái xuất đáng chú ý của NSND Tự Long trên màn ảnh rộng.

Trong phim, Tự Long vào vai một trong các tráng sĩ hộ linh, người mang trọng trách bảo vệ long thể của Hoàng đế Đinh Tiên Hoàng trên hành trình đưa linh cữu về an táng tại long mạch quốc gia. Theo tiết lộ từ ê-kíp, nhân vật của anh mang vẻ ngoài điềm tĩnh, trầm mặc nhưng ẩn chứa nội lực và lòng trung nghĩa bất khuất biểu trưng cho tinh thần võ sĩ Đại Cồ Việt.

Với tạo hình râu tóc bạc phơ, phục trang truyền thống dày họa tiết cổ xưa, nam nghệ sĩ gần như “thoát xác” hoàn toàn khỏi hình ảnh quen thuộc trên sân khấu hài hay gameshow.

NSND Tự Long trong buổi khai máy chính thức

Được định hình là phim hành động, huyền sử, tác phẩm lấy võ thuật làm “linh hồn” để khắc họa tinh thần tráng sĩ và khí phách dân tộc. Đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn cùng đội ngũ cascadeur đã miệt mài nửa năm để nghiên cứu và sáng tạo ra một hệ thống thế võ riêng, mang nét đặc trưng của người Việt, vừa hùng tráng vừa bi cảm.

Từng gắn liền với sân khấu hài, các chương trình truyền hình và vai diễn mang màu sắc dí dỏm, Tự Long lần này khiến khán giả bất ngờ khi chọn hóa thân thành một chiến binh mang linh hồn của thời đại Đinh Tiên Hoàng. Hình ảnh mới vừa thể hiện sự nghiêm túc của anh trong nghề, vừa cho thấy bước chuyển mình đáng nể của một nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm.

Không phải là lần đầu tiên NSND Tự Long đến với màn ảnh rộng nhưng vai diễn lần này của nam nghệ sĩ nhận được rất nhiều sự chờ đợi từ netizen.