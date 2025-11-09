Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tự Long đã có một pha "báo hại" khiến SOOBIN xịt keo.

Theo đúng dự kiến, SOOBIN sẽ tổ chức họp báo ra mắt MV Mục Hạ Vô Nhân cùng SOOBIN Live Concert ALL-ROUNDER The Final vào ngày 10/11 sắp tới. Sản phẩm âm nhạc mới sẽ có sự góp mặt của người anh thân thiết Binz, hứa hẹn sẽ khuấy đảo làng nhạc Việt cuối năm nay.

Đếm ngược 2 ngày nữa, người hâm mộ sẽ được thưởng thức trọn vẹn 2 dự án nghệ thuật SOOBIN đặt nhiều tâm huyết vào trong đó. Ấy thế mà, NSND Tự Long lại có hành động “dở khóc dở cười” đối với SOOBIN. Anh vô tư đăng tải luôn 1 đoạn video 13 giây cắt từ MV Mục Hạ Vô Nhân cùng đoạn caption: “SOOBIN bảo gửi MV cho mình xem là gửi cái gì chẳng hiểu”.

Đoạn video Tự Long cắt từ MV Mục Hạ Vô Nhân đang được truyền tai rộng rãi trên MXH

May thay là đoạn video bị tắt tiếng, chưa để lộ nội dung nào “sít rịt” - chỉ có mỗi SOOBIN và Binz trong bộ áo truyền thống cùng các diễn viên quần chúng. SOOBIN lập tức mò vào trạng thái mới của Tự Long và để lại bình luận “Ơ 10/11 em mới ra MV mà. Dỗi!”. Tự Long liền đáp trả hài hước: “Thôi chết rồi. Dạo này hay chơi với Tuấn Hưng hay sao mà hay dỗi thế”.

Tự Long “báo hại” SOOBIN- Ảnh 1.

SOOBIN dỗi Tự Long nhưng Tự Long lại lôi thêm cả Tuấn Hưng vào

Tương tác giữa 2 nghệ sĩ nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người cảm thấy không còn quá lạ lẫm khi “phú ông” spoil một lần nữa. Nam nghệ sĩ nổi tiếng với năng lực spoil các hoạt động concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai trong quá khứ. Có ý kiến cho biết Tự Long thoải mái đăng nguyên MV cho fan đỡ phải chờ đợi.

Tuy nhiên, không ít netizen tin rằng đây chỉ là màn collab giữa SOOBIN và Tự Long để PR trá hình cho MV Mục Hạ Vô Nhân. Bởi lẽ, phản ứng của SOOBIN cũng không hề gắt gỏng, lời nói vẫn nhẹ nhàng và vui vẻ. Chưa kể, trang cá nhân của nam nghệ sĩ có 1,9 triệu người theo dõi. Vì thế, việc “cơ cấu” nhờ Tự Long quảng bá hộ sản phẩm âm nhạc là một nước đi khôn ngoan.

Tự Long “báo hại” SOOBIN- Ảnh 2.

Tự Long có lượng tương tác lớn trên trang cá nhân

SOOBIN và NSND Huỳnh Tú - bố của nam ca sĩ - đã từng bắt tay trình diễn Mục Hạ Vô Nhân tại 2 đêm concert ALL-ROUNDER ở Hà Nội. 2 nghệ sĩ cho thấy sự kết hợp mượt mà giữa âm nhạc hiện tại và nhạc cụ truyền thống, văn hóa dân gian và nghệ thuật đương đại. Đây là tác phẩm SOOBIN yêu thích từ thuở nhỏ, khi theo dõi NSND Huỳnh Tú diễn trên sân khấu.

Tự Long “báo hại” SOOBIN- Ảnh 3.

2 bố con từng gây sốt khi đứng chung 1 sân khấu trình diễn Mục Hạ Vô Nhân

