Nơi đón gần 2 triệu du khách trong năm 2025 sắp được Sun Group đầu tư 6.700 tỷ đồng, xây khu đô thị quy mô hơn 264 ha

Ảnh minh họa (nguồn ảnh: Nguyễn Ngọc/Báo Tiền Phong).

Chiều 11/6, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan nhằm thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án khu đô thị trên địa bàn xã Măng Đen.

Hiện xã Măng Đen đang triển khai 3 dự án Khu đô thị số 1, số 4 và số 5 với tổng diện tích gần 790 ha, tổng vốn đầu tư gần 27.000 tỷ đồng. Đến nay, các dự án đã đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là Khu đô thị số 1 đang được tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Dự án Khu đô thị số 1 có quy mô hơn 264 ha với 326 thửa đất. Đến nay, công tác đo đạc, kiểm kê tài sản gắn liền với đất đã hoàn thành 325/326 thửa, tương ứng khoảng 255 ha.

Về xác định nguồn gốc đất, các cơ quan liên quan đã cung cấp phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng cho 170 thửa đất; Hội đồng bồi thường đã hoàn thiện 62 biên bản tự kê khai và kiểm kê tài sản của các hộ gia đình, cá nhân. Công tác xác minh nguồn gốc đất tiếp tục được triển khai để phục vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đối với thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế đối với hơn 82 ha rừng và nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng để các cơ quan chức năng thẩm định theo quy định.

Toàn cảnh Măng Đen (nguồn ảnh: Nguyễn Ngọc/Báo Tiền Phong).

Bên cạnh đó, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án Khu đô thị số 1 cũng đang được triển khai. UBND xã Măng Đen đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, hoàn thành lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch và đang thực hiện các bước tiếp theo.

Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh các dự án khu đô thị tại xã Măng Đen có ý nghĩa quan trọng trong việc khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, tạo động lực phát triển mới. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư cần tăng cường phối hợp, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục và triển khai dự án theo kế hoạch.

Để sớm thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất đợt 1 khoảng 150 ha cho nhà đầu tư triển khai Khu đô thị số 1, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp; đo đạc, kiểm kê tài sản gắn liền với đất; xác định nguồn gốc đất...

Trước đó, đầu tháng 2/2026, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã ký hợp đồng với các nhà đầu tư thực hiện 3 dự án khu đô thị tại Măng Đen, trong đó có Khu đô thị số 1.

Cụ thể, Công ty TNHH Tập đoàn Sun World là nhà đầu tư dự án này, với tổng mức đầu tư khoảng 6.700 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến 105 tháng. Dự án được định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng, gắn với không gian sinh thái và cảnh quan đặc trưng của Măng Đen.

Măng Đen thu hút đông đảo du khách vào các dịp lễ (nguồn ảnh: Nguyễn Ngọc/Báo Tiền Phong).

Măng Đen được mệnh danh là "Đà Lạt thứ hai của Tây Nguyên" nhờ cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm.

Không chỉ thu hút du khách bởi mức nhiệt trung bình khoảng 20 độ C, Măng Đen còn sở hữu những cánh rừng bạt ngàn với hệ sinh thái đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, năm 2025, Măng Đen tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn của Việt Nam khi đón gần 2 triệu lượt khách, trong tổng số khoảng 5 triệu lượt khách đến Quảng Ngãi, đóng góp đáng kể vào doanh thu du lịch của toàn tỉnh.