NÓI THẲNG: Vingroup tạo "sốc" hay tiền lệ cần thiết?

Tập đoàn Vingroup chính thức khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân tung tin sai sự thật. Con số đủ lớn để ai cũng phải giật mình: tin giả không còn là chuyện lặt vặt của vài cá nhân "câu view" mà đã trở thành một thứ dịch bệnh trên mạng xã hội.

Nói thẳng, kiện là đúng và cần thiết. Nếu cứ để tin giả tung hoành, doanh nghiệp bị bôi nhọ thì nhà đầu tư sẽ hoang mang, khách hàng mất niềm tin. Một tập đoàn lớn như Vingroup với hàng trăm ngàn lao động và hàng triệu khách hàng, không thể im lặng trước những lời đồn "phá sản, nợ ngập đầu" hay "hàng Trung Quốc đội lốt"...

Sản phẩm của Vingroup trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội) dịp 2-9 vừa qua

Điều đáng ghi nhận là Vingroup không chỉ kiện mà còn công khai số liệu tài chính, quy trình sản xuất để phản bác tin giả. Đó mới là cách hành xử văn minh: tin sai thì phản bác bằng sự thật. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh báo cho người dùng mạng xã hội rằng chia sẻ tin chưa kiểm chứng không chỉ "câu view" mà còn có thể "bị kéo" ra tòa. Mạng xã hội không phải chợ trời muốn nói gì cũng được!

Tuy nhiên, cũng phải mạnh dạng nhìn nhận rằng kiện không phải là liều thuốc vạn năng. Nếu doanh nghiệp chỉ chăm chăm kiện mà quên lắng nghe dư luận, bỏ qua những góp ý trung thực thì chưa ổn. Tin giả phải xử lý, nhưng những cảnh báo xác đáng từ xã hội thì càng cần được tiếp thu.

Vụ việc này không chỉ quan trọng với riêng Tập đoàn Vingroup, nó còn có ý nghĩa lớn với môi trường kinh doanh Việt Nam, tạo một tiền lệ mới. Lâu nay, nhiều doanh nghiệp bị bôi nhọ chỉ trông chờ vào các mức phạt hành chính vài chục triệu đồng, thậm chí vài triệu đồng, quá nhẹ để răn đe. Lần này, Vingroup chọn con đường khởi kiện, đưa vấn đề ra trước luật pháp để tòa án xác định đúng - sai, bồi thường thiệt hại. Đây là cách làm đã phổ biến ở nhiều nước.

Ở Mỹ, các tập đoàn thường xuyên kiện cá nhân hoặc nhóm tung tin giả gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Ở châu Âu, luật về vu khống, bôi nhọ được áp dụng rất chặt chẽ. Singapore còn có hẳn đạo luật chống tin giả để doanh nghiệp và cơ quan chức năng cùng xử lý…

So với thế giới, bước đi của Vingroup có thể coi là một chuẩn mực văn minh mà doanh nghiệp Việt Nam đang tiệm cận. Nó không chỉ bảo vệ chính họ mà còn là lời nhắc nhở rằng môi trường thông tin trong sạch chính là nền tảng cho một môi trường kinh doanh lành mạnh.

Sự việc này gửi gắm thông điệp rõ ràng: doanh nghiệp phải chủ động bảo vệ uy tín bằng luật pháp và sự minh bạch; người dùng mạng xã hội phải có trách nhiệm; và quan trọng hơn là xã hội cần một môi trường thông tin trong sạch, nơi tin giả không còn đất sống.

Vingroup đã làm điều cần làm. Một tiền lệ cần thiết!