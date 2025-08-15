Nóng: Hàng trăm căn nhà ở xã hội giá chỉ từ 133 triệu đồng/căn chuẩn bị được mở bán

205 căn nhà ở xã hội giá chỉ từ 133 triệu đồng

Thông tin từ Công ty Cổ phần Thống Nhất cho biết, từ ngày 10/9 tới đây, công ty sẽ tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội đối với 205 căn hộ tại khu chung cư phục vụ công nhân thuộc Dự án Phát triển nhà ở tại khu trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Việc tiếp nhận hồ sơ sẽ kéo dài cho đến khi bán hết toàn bộ số lượng căn hộ.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, các căn hộ có diện tích 31 - 70m², giá bán tạm tính từ 4 – 11,4 triệu đồng/m² (tùy tầng). Với mức giá này, các căn hộ sẽ có giá tương đương từ 133 - 888 triệu đồng/căn. Đây là cơ hội tốt cho công nhân có thể sở hữu nhà.

Khu nhà ở xã hội này nằm trên diện tích 20.450m², quy hoạch 6 block nhà chung cư cao 5 - 6 tầng, với tổng cộng hơn 600 căn hộ. Hiện chủ đầu tư đã hoàn thành hơn 200 căn và dự kiến ngày 19/8 sẽ khởi công giai đoạn tiếp theo với gần 100 căn hộ.

Chia sẻ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai, ông Phan Trọng Đạt, Trưởng phòng Đầu tư kinh doanh, Công ty Cổ phần Thống Nhất cho biết: Trong tháng 8 này, doanh nghiệp khởi công xây dựng giai đoạn tiếp theo của dự án này. Công trình có quy mô 75 căn hộ với diện tích từ 45 - 63m²/căn. Thời gian thi công dự kiến là 330 ngày, hoàn thành vào tháng 7/2026.

Ngoài khu nhà ở, dự án còn có nhà sinh hoạt cộng đồng, các công trình phụ trợ như nhà xe, bể nước ngầm và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Theo quy định, có 10 nhóm đối tượng được mua nhà ở xã hội tại dự án này, trong đó có công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất, giải tỏa, phá dỡ nhà ở mà chưa được nhà nước bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở...

Đồng Nai có quỹ đất lớn phục vụ phát triển nhà ở xã hội

Đồng Nai hiện là tỉnh có đông dân và lực lượng công nhân lao động nhập cư. Chính vì vậy nên nhu cầu lớn về nhà ở xã hội của tỉnh rất lớn. Theo Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh được giao thực hiện 22.500 căn.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, địa phương hiện có hơn 1.000 ha quỹ đất được quy hoạch làm nhà ở xã hội, nhiều nhất cả nước. Quỹ đất này tương ứng quy mô 50.000 căn. Hiện có 10 dự án quy mô 13.000 căn đang triển khai, 7 dự án quy mô 8.000 căn đã duyệt chủ trương đầu tư và đang lựa chọn chủ đầu tư.

10 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được chấp thuận đầu tư gồm: Khu nhà ở xã hội ChC1 và ChC2 tại phường Phước Tân, Nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp, Nhà ở xã hội tại khu đất chung cư thuộc Khu tái định cư phường Long Bình, Khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1 hécta tại xã Phước An, Khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 3,7 ha tại xã Phước An.

Cùng với đó là dự án Nhà ở xã hội tại khu đất khoảng 3,5 ha tại xã Trảng Bom, Nhà ở xã hội tại khu đất 2,8 ha phường Hố Nai, Khu nhà ở xã hội tại phường Tân Triều, Khu nhà ở xã hội An Phước tại xã An Phước và dự án Khu nhà ở xã hội Phước Bình tại xã Phước Thái.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết, những năm qua, Đồng Nai đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện đề án của Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân tiến độ thực hiện còn thấp được xác định do vướng mắc trong công tác chuẩn bị đầu tư, thủ tục pháp lý kéo dài, khó tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và việc phải điều chỉnh một số dự án theo quy định mới của Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Để thu hút doanh nghiệp tăng đầu tư nhà ở xã hội, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành cơ chế sử dụng vốn ngân sách tỉnh để bố trí hỗ trợ 20% kinh phí xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (trừ hệ thống kỹ thuật bên trong tòa nhà) cho các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, nhà ở cho lực lượng vũ trang trên địa bàn.