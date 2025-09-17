Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ấn tượng với bí quyết tiết kiệm của người dì 50 tuổi: Không hề tiêu nhiều mà cuộc sống vẫn hạnh phúc

17-09-2025

Trong mắt nhiều người, phụ nữ trung niên thường là “kho báu sống” – bởi họ đã tích lũy đủ kinh nghiệm, đủ sự khéo léo để xoay xở mọi chuyện trong đời sống. Tôi đặc biệt ấn tượng với người dì 50 tuổi trong gia đình, người luôn biết cách giữ cho cuộc sống ổn định dù không phải bỏ ra thêm một xu nào.

Thay vì chạy theo những tiện ích đắt đỏ, bà biến mọi vật dụng quen thuộc thành công cụ hữu ích. Từ góc ban công, căn bếp, đến chiếc tủ quần áo – tất cả đều có thể được tận dụng tối đa. Và quan trọng nhất: đó đều là những “bí quyết tiết kiệm tiền” mà bất kỳ ai cũng có thể học theo.

1. Trồng rau trên ban công

Ấn tượng với bí quyết tiết kiệm của người dì 50 tuổi: Không hề tiêu nhiều mà cuộc sống vẫn hạnh phúc- Ảnh 1.

Dù diện tích nhỏ, ban công nhà dì lúc nào cũng xanh mướt. Bà trồng hành, rau mùi, rau bina, rau diếp… đủ để phục vụ bữa ăn hàng ngày. Nhờ vậy, mỗi tháng tiết kiệm được một khoản đáng kể tiền đi chợ, trong khi vẫn đảm bảo nguồn rau sạch cho gia đình.

2. Đồ uống tự làm

Ấn tượng với bí quyết tiết kiệm của người dì 50 tuổi: Không hề tiêu nhiều mà cuộc sống vẫn hạnh phúc- Ảnh 2.
Ấn tượng với bí quyết tiết kiệm của người dì 50 tuổi: Không hề tiêu nhiều mà cuộc sống vẫn hạnh phúc- Ảnh 3.

Thay vì mua trà sữa hay đồ uống sẵn, dì tự pha nước chanh dây, trà gừng, hay nước trái cây. Vừa rẻ, vừa lành mạnh, lại tránh được “hiệu ứng latte” – mỗi ngày vài chục nghìn, một năm có thể mất hàng chục triệu mà không để ý.

3. Tận dụng túi trà sữa để bảo quản thực phẩm

Ấn tượng với bí quyết tiết kiệm của người dì 50 tuổi: Không hề tiêu nhiều mà cuộc sống vẫn hạnh phúc- Ảnh 4.

Thay vì mua hộp bảo quản đắt đỏ, bà dùng túi trà sữa rửa sạch, cắt đầu và tái sử dụng để đựng rau, trái cây trong tủ lạnh. Không tốn tiền, lại gọn gàng và có thể chứa được nhiều hơn.

4. Giấy bạc thành phễu

Ấn tượng với bí quyết tiết kiệm của người dì 50 tuổi: Không hề tiêu nhiều mà cuộc sống vẫn hạnh phúc- Ảnh 5.

Khi cần rót chất lỏng mà không có phễu, dì chỉ cần cuộn giấy bạc thành hình phễu nhỏ. Cách làm này đơn giản, hiệu quả, lại không tốn đồng nào.

5. Găng tay dùng một lần – “bao đựng mini”

Ấn tượng với bí quyết tiết kiệm của người dì 50 tuổi: Không hề tiêu nhiều mà cuộc sống vẫn hạnh phúc- Ảnh 6.

Đi du lịch, thay vì mua chai lọ chiết mỹ phẩm, dì dùng găng tay nilon một lần để gói từng phần nhỏ kem đánh răng, dầu gội, mỹ phẩm. Dùng xong vứt đi, vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm.

6. Hộp sữa biến thành kệ sách

Ấn tượng với bí quyết tiết kiệm của người dì 50 tuổi: Không hề tiêu nhiều mà cuộc sống vẫn hạnh phúc- Ảnh 7.

Những hộp sữa rỗng được cắt gọn, ghép lại và trang trí bằng giấy dán. Thế là có ngay kệ sách mini để bàn học. Một món đồ “miễn phí” nhưng hữu ích.

7. Giẻ rửa bát từ xơ mướp

Ấn tượng với bí quyết tiết kiệm của người dì 50 tuổi: Không hề tiêu nhiều mà cuộc sống vẫn hạnh phúc- Ảnh 8.

Dì trồng mướp, lấy xơ khô để làm giẻ rửa bát. Vừa bền, vừa khử dầu mỡ tốt, lại không lo ẩm mốc như giẻ công nghiệp.

8. Bộ chăn ga gối cất trong… vỏ gối

Thay vì mua túi đựng đắt tiền, dì gấp gọn cả ga giường, chăn và nhét vào vỏ gối cùng bộ. Khi cần chỉ việc lấy ra, không bị thất lạc từng món, mà tủ quần áo cũng gọn gàng.

9. Lau sạch lược chỉ trong vài giây

Ấn tượng với bí quyết tiết kiệm của người dì 50 tuổi: Không hề tiêu nhiều mà cuộc sống vẫn hạnh phúc- Ảnh 9.

Mỗi lần chải, tóc rụng thường mắc lại trong lược túi khí. Dì chỉ cần phủ khăn giấy ướt lên mặt lược, chải qua vài lượt rồi bóc lớp khăn đi. Lược lại sạch tinh tươm, không cần cậy từng sợi tóc.

Tóm lại

Người dì 50 tuổi ấy có một triết lý rõ ràng: “Không cần chi thêm một xu nào, vẫn có thể sống gọn gàng và tiết kiệm.” Nhờ sự khéo léo và cách tận dụng thông minh, bà tiết kiệm được hàng triệu đồng mỗi năm mà cuộc sống vẫn ổn định, đầy đủ.

Cảnh báo nóng dành cho các bậc phụ huynh trên cả nước: 1 người vừa mất 100 triệu đồng

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

