Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nóng: Vingroup được Congo giao 6.300ha đất miễn phí để làm dự án đại đô thị ven sông

25-10-2025 - 13:03 PM | Doanh nghiệp

Nóng: Vingroup được Congo giao 6.300ha đất miễn phí để làm dự án đại đô thị ven sông

Ngày 25/10, chính quyền Thủ đô Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, và Tập đoàn Vingroup (Việt Nam) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác nghiên cứu và phát triển các dự án đô thị quy mô lớn và giao thông xanh tại Congo.

Theo MOU, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu và phát triển dự án đại đô thị ven sông trên khu đất rộng khoảng 6.300 hecta, chuyển đổi hơn 300.000 xe xăng sang xe điện; thiết lập thống xe buýt điện và hạ tầng trạm sạc.

Dự án đại đô thị có vị trí chiến lược trong quy hoạch mở rộng thủ đô, tọa lạc giữa bờ nam sông Congo và phía bắc sân bay quốc tế N'djii. Dự án phức hợp, quy mô lớn gồm nhà ở, biệt thự, căn hộ, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi giải trí, cùng trọng yếu của các cơ quan chính phủ, bộ ngành trong tương lai.

Nóng: Vingroup được Congo giao 6.300ha đất miễn phí để làm dự án đại đô thị ven sông- Ảnh 1.

Vị trí dự kiến đặt dự án. Ảnh: Google map

Mục tiêu của dự án là phát triển một trung tâm đô thị hiện đại góp phần nâng cao chất lượng sống, thay đổi diện mạo đô thị, và trở thành điểm đến du lịch cũng như biểu tượng phát triển mới của Kinshasa. Dự án sẽ được thành phố giao đất miễn phí cho Vingroup.

Bên cạnh lĩnh vực bất động sản, hai bên cũng thống nhất mở rộng hợp tác trong các dự án giao thông xanh, bao gồm việc phát triển hệ thống xe buýt điện, taxi điện và hạ tầng trạm sạc do VinFast và GSM vận hành.

Trong đó, VinFast sẽ cung cấp các dòng xe phù hợp cho kế hoạch thay thế dần hơn 300.000 xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng xe điện của Kinshasa, đồng thời nghiên cứu cung cấp xe buýt điện VinFast, hỗ trợ xây dựng và vận hành tuyến xe buýt nhanh (BRT). Kinshasa cam kết hỗ trợ đất để xây dựng hạ tầng trạm sạc, nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi xanh cho toàn đô thị.

Nóng: Vingroup được Congo giao 6.300ha đất miễn phí để làm dự án đại đô thị ven sông- Ảnh 2.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Daniel Bumba Lubaki, Tỉnh trưởng Thành phố Kinshasa, nhấn mạnh: "Chúng tôi hoan nghênh sự hiện diện của Tập đoàn Vingroup tại Kinshasa. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến những thành tựu ấn tượng mà Vingroup đạt được tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Với bề dày kinh nghiệm quốc tế trong phát triển đô thị, nhà ở và hạ tầng, chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác giữa hai bên sẽ mở ra một bước ngoặt quan trọng, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại và bền vững hơn cho người dân Kinshasa".

Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, chia sẻ: "Vingroup vui mừng được đồng hành cùng Chính quyền Thành phố Kinshasa trong sứ mệnh nâng cao chất lượng sống người dân. Với kinh nghiệm phát triển hàng loạt đại đô thị mang tầm vóc quốc tế và xây dựng mạng lưới di chuyển điện hóa, chúng tôi tin tưởng sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị, thúc đẩy phát triển bền vững tại thủ đô và đất nước Congo".

Kinshasa là thủ đô và thành phố lớn nhất của Cộng hòa Dân chủ Congo, với dân số khoảng 17 triệu người. Đây là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của đất nước, đồng thời là một trong những đô thị phát triển nhanh nhất châu Phi.

Minh Quân


Theo Minh Quân

antt.nguoiduatin.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Foxconn đầu tư thêm 400 tỷ đồng vào nhà máy Bắc Ninh

Foxconn đầu tư thêm 400 tỷ đồng vào nhà máy Bắc Ninh Nổi bật

Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 25/10: An Gia báo lãi trước thuế tăng 235%, công ty dệt may báo lãi giảm 72% so với cùng kỳ

Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 25/10: An Gia báo lãi trước thuế tăng 235%, công ty dệt may báo lãi giảm 72% so với cùng kỳ Nổi bật

Chỉ 9 tháng, một nhóm công ty đã báo lãi 15.000 tỷ đồng

Chỉ 9 tháng, một nhóm công ty đã báo lãi 15.000 tỷ đồng

11:45 , 25/10/2025
Vietjet tất toán 1.000 tỷ đồng trái phiếu sau 1 năm phát hành

Vietjet tất toán 1.000 tỷ đồng trái phiếu sau 1 năm phát hành

08:56 , 25/10/2025
Doanh thu đột biến, Khải Hoàn Land có Quý tăng trưởng ấn tượng

Doanh thu đột biến, Khải Hoàn Land có Quý tăng trưởng ấn tượng

08:00 , 25/10/2025
Hóa chất Đức Giang (DGC) báo lãi ròng hơn 750 tỷ, ôm hơn 13.000 tỷ tiền mặt

Hóa chất Đức Giang (DGC) báo lãi ròng hơn 750 tỷ, ôm hơn 13.000 tỷ tiền mặt

07:37 , 25/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên