NÓNG: VPS công bố giá IPO 60.000 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) chính thức công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1310.1/2025/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Theo đó, giá chào bán tối thiểu được Hội đồng quản trị (HĐQT) VPS xác định là 60.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này được HĐQT VPS thông qua trên cơ sở không thấp hơn giá trị sổ sách của một cổ phiếu theo Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025 đã được kiểm toán, đồng thời phản ánh vị thế dẫn đầu, năng lực tài chính vững mạnh và triển vọng tăng trưởng bền vững của Công ty trong giai đoạn tới.

Viêc xác định giá chào bán tối thiều là một bước quan trọng trong lộ trình triển khai IPO của VPS, hướng đến mục tiêu tối đa hóa lợi ích cho các nhà đầu tư đồng thời tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Công ty trên thị trường vốn.

Đây là một phần trong kế hoạch tăng vốn của VPS bao gồm phát hành 710 triệu cổ phiếu thưởng, IPO tối đa 202,31 triệu cổ phiếu và chào bán 161,85 triệu cổ piếu riêng lẻ, qua đó nâng vốn lên hơn 16.400 tỷ đồng.

Tiếp nối hành trình tăng trưởng và chuẩn bị cho "VPS 2.0"

Trong quý 3/2025, VPS tiếp tục giữ vững vị thế số 1 thị phần môi giới chứng khoán tại Việt Nam trong 19 quý liên tiếp.

Theo dữ liệu mới nhất từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), thị phần môi giới cổ phiếu của VPS trong quý III/2025 đạt 17,05%, tăng 1,68 điểm phần trăm so với quý trước – tiếp tục khẳng định năng lực dẫn đầu của doanh nghiệp trong ngành.

Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2025 của VPS đạt hơn 2.564 tỷ đồng, vượt mức lợi nhuận sau thuế cả năm 2024 và tăng hơn 52,3% so với cùng kỳ – thể hiện hiệu quả hoạt động ổn định, an toàn và hướng tới tăng trưởng dài hạn.

Chứng khoán VPS cũng vừa tổ chức sự kiện "The Next Chapter – Vượt trội và Khác biệt", đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của doanh nghiệp. Chương trình được tổ chức nhằm mang đến cho nhà đầu tư, đối tác và khách hàng cái nhìn toàn diện nhất về tiến trình IPO cũng như chiến lược tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.

Tại sự kiện, ban lãnh đạo công ty đã có những chia sẻ về thế mạnh cốt lõi và chiến lược tăng trưởng, sức mạnh tài chính, hiệu suất kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của VPS. Theo công ty, VPS 2.0 là giai đoạn phát triển tiếp theo sau đợt IPO dự kiến diễn ra trong năm 2025. Theo đó, VPS dự kiến sẽ thu hút một nguồn vốn quy mô lớn, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho giai đoạn phát triển tiếp theo – VPS 2.0: Tăng trưởng bền vững và linh hoạt.

Đặc biệt, gắn với thương vụ IPO và niêm yết sắp diễn ra, Chứng khoán VPS đã công bố mã chứng khoán dự kiến là VCK.

"VCK - Vì Chứng Khoán", "VCK - Vượt trội và Khác biệt", đại diện VPS tuyên ngôn về sứ mệnh trong chặng đường mới.



