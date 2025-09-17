Novaland thanh toán hơn 337 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE).

Cụ thể, theo kế hoạch ngày 15/9/2025 vừa qua, Novaland phải thực hiện thanh toán hơn 145,9 tỷ đồng tiền gốc và gần 15 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã NVLH2224006.

Tuy nhiên, doanh nghiệp mới chỉ thanh toán được gần 15 tỷ đồng tiền lãi và hơn 1,5 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu này, còn lại gần 144,4 tỷ đồng tiền gốc chưa thu xếp được nguồn tiền.

Được biết, lô trái phiếu mã NVLH2224006 có tổng giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 15/3/2022 cho đến ngày 13/6/2022 mới hoàn tất phát hành.

Nguồn: HNX

Trước đó, ngày 28/8/2025, Novaland đã thực hiện thanh toán 245 tỷ đồng tiền gốc và hơn 75,9 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã NVJCH2023003, qua đó tất toán xong lô trái phiếu này.

Lô trái phiếu này được phát hành từ ngày 28/8/2020, tổng giá trị phát hành 245 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 28/8/2023.

Năm 2023, người sở hữu trái phiếu đã chấp thuận cho Novaland gia hạn lô trái phiếu này thêm 24 tháng, ngày đáo hạn mới là 28/8/2025.

Trong một diễn biến khác, mới đây Novaland vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 15.746,667 đồng/cổ phiếu, để hoán đổi cho tổng giá trị khoản nợ hơn gần 2.645,7 tỷ đồng thuộc về ba chủ nợ gồm NovaGroup (2.527 tỷ đồng), Diamond Properties (111,7 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (6,676 tỷ đồng).

Với tỷ lệ hoán đổi là 15.746,667 đồng: 1 cổ phiếu, tức giá trị nợ tương ứng 15.746,667 đồng sẽ được hoán đổi thành 1 cổ phiếu phát hành mới. Số cổ phiếu dự kiến phân bổ lần lượt là 160,5 triệu cổ phiếu cho NovaGroup, 7,1 triệu cổ phiếu cho Diamond Properties và 424.000 cổ phiếu cho bà Châu.

Thời gian dự kiến phát hành trong quý IV/2025 - quý I/2026, thời gian triển khai cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được UBCKNN có văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.



