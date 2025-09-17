Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Novaland thanh toán hơn 337 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

17-09-2025 - 12:46 PM | Thị trường chứng khoán

Novaland thanh toán hơn 337 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

Novaland vừa thanh toán tổng cộng hơn 337 tỷ đồng tiền gốc và lãi cho 2 lô trái phiếu mã NVLH2224006 và NVJCH2023003.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE).

Cụ thể, theo kế hoạch ngày 15/9/2025 vừa qua, Novaland phải thực hiện thanh toán hơn 145,9 tỷ đồng tiền gốc và gần 15 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã NVLH2224006.

Tuy nhiên, doanh nghiệp mới chỉ thanh toán được gần 15 tỷ đồng tiền lãi và hơn 1,5 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu này, còn lại gần 144,4 tỷ đồng tiền gốc chưa thu xếp được nguồn tiền.

Được biết, lô trái phiếu mã NVLH2224006 có tổng giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 15/3/2022 cho đến ngày 13/6/2022 mới hoàn tất phát hành. 

Novaland thanh toán hơn 337 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu- Ảnh 1.

Novaland thanh toán hơn 337 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu- Ảnh 2.

Nguồn: HNX

Trước đó, ngày 28/8/2025, Novaland đã thực hiện thanh toán 245 tỷ đồng tiền gốc và hơn 75,9 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã NVJCH2023003, qua đó tất toán xong lô trái phiếu này. 

Lô trái phiếu này được phát hành từ ngày 28/8/2020, tổng giá trị phát hành 245 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 28/8/2023.

Năm 2023, người sở hữu trái phiếu đã chấp thuận cho Novaland gia hạn lô trái phiếu này thêm 24 tháng, ngày đáo hạn mới là 28/8/2025.

Trong một diễn biến khác, mới đây Novaland vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 15.746,667 đồng/cổ phiếu, để hoán đổi cho tổng giá trị khoản nợ hơn gần 2.645,7 tỷ đồng thuộc về ba chủ nợ gồm NovaGroup (2.527 tỷ đồng), Diamond Properties (111,7 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (6,676 tỷ đồng).

Với tỷ lệ hoán đổi là 15.746,667 đồng: 1 cổ phiếu, tức giá trị nợ tương ứng 15.746,667 đồng sẽ được hoán đổi thành 1 cổ phiếu phát hành mới. Số cổ phiếu dự kiến phân bổ lần lượt là 160,5 triệu cổ phiếu cho NovaGroup, 7,1 triệu cổ phiếu cho Diamond Properties và 424.000 cổ phiếu cho bà Châu.

Thời gian dự kiến phát hành trong quý IV/2025 - quý I/2026, thời gian triển khai cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được UBCKNN có văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.


Theo Khánh Hân

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
NVL, Novaland

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một “chiếc bẫy” rình rập khi VN-Index trên đỉnh, chuyên gia chỉ cách “né”

Một “chiếc bẫy” rình rập khi VN-Index trên đỉnh, chuyên gia chỉ cách “né” Nổi bật

FPT ký hợp đồng kỷ lục 256 triệu USD với tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á

FPT ký hợp đồng kỷ lục 256 triệu USD với tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á Nổi bật

LPBS chào bán 878 triệu cổ phiếu cho cổ đông

LPBS chào bán 878 triệu cổ phiếu cho cổ đông

10:29 , 17/09/2025
Hai doanh nghiệp bất động sản vốn nghìn tỷ báo lỗ bán niên 2025

Hai doanh nghiệp bất động sản vốn nghìn tỷ báo lỗ bán niên 2025

10:10 , 17/09/2025
Bitcoin và loạt tiền số vượt đỉnh trước một sự kiện quan trọng

Bitcoin và loạt tiền số vượt đỉnh trước một sự kiện quan trọng

09:36 , 17/09/2025
Thị trường chứng khoán Việt Nam đầu 2025: Nơi nhà đầu tư tìm kiếm sự tối ưu chi phí

Thị trường chứng khoán Việt Nam đầu 2025: Nơi nhà đầu tư tìm kiếm sự tối ưu chi phí

08:00 , 17/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên