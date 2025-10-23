Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

NSND Xuân Bắc: 'Ai cũng có thể làm đạo diễn, diễn viên, biên tập viên trên mạng'

Tại hội thảo góp ý dự thảo Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức sáng 22/10 ở Hà Nội, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - nhấn mạnh sức lan tỏa và ảnh hưởng của các nội dung trên mạng xã hội, đặc biệt là trên TikTok. Ông cho rằng bây giờ ai cũng có thể làm đạo diễn, diễn viên, biên tập viên trên không gian mạng.

Nêu ý kiến tại hội thảo, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - khẳng định tầm quan trọng của Bộ quy tắc trong cuộc sống bùng nổ thông tin trên mạng xã hội. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả khi Bộ Quy tắc được ban hành là việc quảng bá nó tới người sử dụng mạng xã hội.

“Dự thảo Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng lần này, theo tôi, là trúng, đúng và rất cần thiết, nhất là trong giai đoạn các hoạt động trên không gian mạng đang bùng nổ như hiện nay. Những điều mà Bộ quy tắc đưa ra khá đầy đủ, bởi đã bóc tách, tổng hợp cụ thể từ các luật hiện hành như Luật Báo chí, Luật Quảng cáo, hay các quy định trong Nghị định 144 về hoạt động biểu diễn nghệ thuật", NSND Xuân Bắc nêu.

NSND Xuân Bắc cho rằng Điều 7 trong Bộ quy tắc quy định về các đơn vị cung cấp dịch vụ và nội dung là đáng chú ý. Nam nghệ sĩ nêu hiện nay có nhiều công ty lớn, uy tín, nhưng lại có những kênh con, kênh nhỏ tung ra nội dung phản cảm, giật tít, gây hiểu lầm.

"Tiêu đề của một số tiểu phẩm khiến người xem hiểu sai vấn đề. Đó không chỉ là tác động tiêu cực, mà còn là hành vi cố tình tạo hiểu lầm để câu kéo người xem. Với điều này, tôi nghĩ cần có quy định chặt chẽ hơn, ràng buộc trách nhiệm rõ hơn cho các đơn vị cung cấp nội dung", NSND Xuân Bắc đề xuất.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nhấn mạnh sức lan tỏa và ảnh hưởng của các nội dung trên mạng xã hội, đặc biệt là trên TikTok. "Bây giờ ai cũng có thể làm đạo diễn, diễn viên, biên tập viên trên không gian mạng. Kể từ khi TikTok có mặt ở Việt Nam, nó đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn, lan tỏa nhanh và có nhiều tác động tích cực. Tuy nhiên, ở một số khía cạnh, chúng ta vẫn bị bỏ sót những vấn đề cần kiểm soát", NSND Xuân Bắc nêu.

Bên cạnh đó, NSND Xuân Bắc nhận định tầm quan trọng của các quy định trong Bộ quy tắc liên quan đến hoạt động báo chí. Theo đó, Luật Báo chí đã nêu rõ ngoài nhiệm vụ và quyền hạn, nhà báo có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, khách quan, tránh định hướng chủ quan. Báo chí chính thống phải lan tỏa những giá trị tích cực, truyền tải đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. "Bản thân tôi, khi nghe một tin đồn, việc đầu tiên tôi hỏi là: ‘Báo nào đăng?’ - vì báo chính thống luôn có quy trình kiểm chứng, đảm bảo độ tin cậy", NSND Xuân Bắc nói.

Trong phần phát biểu cuối của mình, nam nghệ sĩ ủng hộ việc khuyến khích người dùng mạng xã hội đăng ký bằng tên thật, thông tin thật, để hạn chế tối đa những tài khoản ảo chuyên tung tin đồn nhảm, miệt thị, tấn công người khác.

