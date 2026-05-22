Nữ bác sĩ Nhật giảm 15kg nhờ kiểu ăn sữa chua "lạ đời"

Chắc chắn bạn đã từng gặp những người có thể ăn uống bất cứ thứ gì họ muốn mà không lo sợ tăng cân. Bí mật tạo nên vóc dáng thon gọn tự nhiên đó không chỉ nằm ở quá trình trao đổi chất, mà còn phụ thuộc lớn vào hệ vi sinh vật trong đường ruột.

Bác sĩ Sawako Hibino sau khi giảm cân ở tuổi 42

Hiểu rõ nguyên lý này, bác sĩ người Nhật Sawako Hibino đã tìm ra một phương pháp giảm cân độc đáo: hâm nóng sữa chua. Phương pháp này giúp cô giảm thành công 15kg ở tuổi 42 và duy trì vóc dáng săn chắc suốt nhiều năm qua.

Trước khi chạm tay đến thành công, nữ bác sĩ từng thử qua 39 phương pháp giảm cân khác nhau nhưng đều thất bại. Cô thậm chí từng bị đột quỵ nhẹ và phải nằm liệt giường do áp dụng chế độ ăn kiêng Ketogenic quá nghiêm ngặt gây mất cân bằng nội tiết tố. Rút kinh nghiệm từ trải nghiệm xương máu của chính mình, cô quyết định quay lại với lý thuyết y khoa cơ bản: Điều chỉnh hệ vi khuẩn đường ruột bằng sữa chua nóng để ổn định hormone và định hình lại thể trạng.

Tại sao sữa chua hâm nóng giúp giảm cân?

Để hiểu vì sao sữa chua nóng có khả năng đốt cháy mỡ thừa thần kỳ, chúng ta cần phân tích cơ chế hoạt động của các chủng vi khuẩn trong hệ tiêu hóa. Theo nghiên cứu từ Trường Y Đại học Washington (Mỹ) đường ruột con người chứa các nhóm vi khuẩn cơ hội. Chúng sẽ nghiêng về bên nào có tỷ lệ vi khuẩn tốt hoặc xấu cao hơn. Trong đó, có hai loại quyết định trực tiếp đến cân nặng:

- Firmicutes (Vi khuẩn gây béo): Nhóm này chuyên phân giải và thúc đẩy cơ thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng không cần thiết, dẫn đến tích tụ mỡ thừa và gây béo phì.

- Bacteroidetes (Vi khuẩn giúp giảm cân): Nhóm này có nhiệm vụ ngăn chặn các axit béo tự do xâm nhập vào tế bào mỡ, đồng thời chuyển hóa chúng đến các tế bào cơ để tiêu thụ.

Khi bạn ăn sữa chua lạnh thông thường, nhiệt độ thấp sẽ làm giảm mạnh hoạt động của các lợi khuẩn. Lượng vi khuẩn hữu ích đi vào cơ thể không đủ để áp đảo "vi khuẩn gây béo", khiến hiệu quả giảm cân bị giảm sút.

Ngược lại, bác sĩ Sawako Hibino giải thích việc làm ấm sữa chua lên khoảng 38 đến 40 độ C (tương đương với nhiệt độ môi trường lý tưởng trong đường ruột) sẽ kích hoạt các lợi khuẩn hoạt động mạnh mẽ nhất. Chúng sinh sôi với tốc độ chóng mặt ngay trước khi được tiêu thụ, giúp ức chế việc tích tụ chất béo một cách triệt để sau khi ăn.

Cách làm và thời điểm tốt nhất để ăn sữa chua nóng giảm cân

Nữ bác sĩ Sawako Hibino khuyên rằng nên ăn sữa chua nóng khoảng hai tiếng trước khi đi ngủ. Đây là thời điểm chức năng ruột bắt đầu suy giảm. Việc bổ sung một lượng lớn lợi khuẩn hoạt động mạnh lúc này sẽ giảm tải gánh nặng cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa tình trạng ruột bị ngưng trệ trong khi ngủ gây tích tụ mô mỡ và độc tố, từ đó giúp cơ thể nhẹ nhàng, thanh thoát hơn vào sáng hôm sau.

Còn về cách thực hiện món sữa chua nóng này vô cùng đơn giản và nhanh chóng, ai cũng có thể làm tại nhà. Cụ thể như sau:

- Chuẩn bị khoảng 100g sữa chua nguyên chất đóng hộp. Nếu muốn giảm cân tốt hơn, hãy ưu tiên loại không đường hoặc ít đường.

- Cho phần sữa chua này vào một chiếc hộp chịu nhiệt. Lưu ý tuyệt đối không đậy nắp và không dùng màng bọc thực phẩm.

- Đặt hộp vào lò vi sóng, điều chỉnh công suất ở mức 500 watt và hâm nóng trực tiếp trong vòng 40 giây.

Chỉ với chưa đầy một phút chế biến, bạn đã có ngay một công cụ hỗ trợ đốt mỡ mạnh mẽ.

Bên cạnh việc ăn sữa chua nóng, bạn cũng nên kết hợp giảm bớt gia vị trong các bữa ăn hàng ngày và duy trì vận động nhẹ nhàng để đạt hiệu quả tối ưu. Thay đổi một thói quen nhỏ từ ăn lạnh sang ăn nóng có thể chính là chìa khóa giúp bạn làm chủ cân nặng và sở hữu một cơ thể khỏe mạnh từ sâu bên trong.

Nguồn và ảnh: Good Moring Health, Women's Health