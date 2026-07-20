Nữ ca sĩ đổi đời nhờ một bài hát của Nguyễn Văn Chung

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Duyên Quỳnh – người đầu tiên hát ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình nổi đình đám của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.



Tại đây, Duyên Quỳnh chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp của mình. Cô nói: "Điều quan trọng nhất của một ca sĩ khi thể hiện bài hát là cảm xúc và khả năng lột tả hết nội tâm mà người nhạc sĩ đã đặt để vào trong đó.

Một bản hit thành công chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa câu chuyện của nhạc sĩ và vai trò truyền tải cảm xúc của ca sĩ. Khi giai điệu vang lên, nó có thể ghi dấu đậm sâu, kết nối mọi người lại với nhau và khiến ai cũng có thể hát theo.

Để đưa một bài hát đến tay công chúng, người nghệ sĩ phải trải qua một quy trình vô cùng nghiêm ngặt và kỳ công. Trước tiên là giai đoạn tiếp nhận và thấu hiểu. Ca sĩ nhận bản demo từ nhạc sĩ, tiến hành vỡ bài và hát cho đến khi ca từ thực sự ngấm vào máu.

Tiếp theo là khâu hòa âm phối khí. Ca sĩ trao đổi ý tưởng với nhạc sĩ phối khí để cho ra đời bản phối hoàn chỉnh nhất. Cuối cùng là khâu thu âm và hoàn thiện. Bản thu âm nếu chưa vừa ý sẽ phải chỉnh sửa rất nhiều lần, cho đến khi đạt độ hoàn hảo mới tiến hành làm master và phát hành.

Trước khi bước vào phòng thu, tôi luôn chuẩn bị một giọng hát thật tốt, một tinh thần thoải mái và đặc biệt là tâm hồn của một người đang sống ngay trong chính câu chuyện của bài hát đó, bài Viết tiếp câu chuyện hòa bình cũng vậy".

Nhìn lại chặng đường nghệ thuật của mình, Duyên Quỳnh cho biết: "Ở mỗi chặng đường đều có những giai điệu gắn liền với từng dấu mốc cuộc đời. Khi mới bắt đầu bước đi trên con đường solo, chính những khúc ca về gia đình đã tiếp thêm cho tôi nhiều cảm xúc và động lực nhất để vững bước.

Nhưng bước ngoặt lớn nhất của tôi, để lại dấu ấn đậm nét nhất trong lòng hàng triệu người Việt Nam yêu nước chính là ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, giúp tôi đổi đời.

Chặng đường âm nhạc vốn không hề suôn sẻ, điều này khiến tôi không đóng khung mình mà luôn chủ động thử sức ở nhiều chủ đề khác nhau. Việc có được bài hit là điều ca sĩ nào cũng khao khát để khẳng định vị trí, nhưng áp lực kèm theo cũng rất lớn. Làm sao để bài hát sau được đón nhận nhiều hơn, nhanh hơn?

Thay vì áp lực, tôi coi hành trình của mình như một cái cây, cứ mỗi bài hát ra đời là cây lại lớn lên một chút, gieo trồng thêm nhiều hoa thơm trái ngọt cho đời. Định hướng âm nhạc của tôi thời gian tới sẽ ưu tiên các ca khúc mang năng lượng cộng đồng, tình yêu tích cực, những thông điệp đẹp mang tính chữa lành và gắn liền với hình ảnh một người trẻ yêu nước.

Sau tất cả, tôi chỉ mong muốn khán giả nhớ đến mình là một cô gái gần gũi, yêu thương mọi người và luôn lan tỏa năng lượng tích cực. Tôi hy vọng những tâm tư, tình cảm mình đặt trong từng câu hát, từng vai diễn sẽ được công chúng đón nhận và ghi nhận một cách trọn vẹn.

Một buổi sáng lý tưởng của tôi là thức dậy thật sớm, dành thời gian xem phim hoặc đi du lịch lên vùng núi cao để tái tạo năng lượng. Nguồn vui hàng ngày của tôi là những tiếng cười giòn giã từ các cháu nhỏ trong gia đình.

Vào ngày cuối tuần, tôi luôn ưu tiên dành trọn vẹn thời gian cho bạn bè thân thiết. Khi gặp chuyện buồn, tôi chọn cách không tâm sự với ai. Tôi lặng lẽ tự mình đối diện và vượt qua, chỉ khi tâm lý đã thực sự ổn định, tôi mới cởi mở chia sẻ lại câu chuyện với người thân".