Ca sĩ lương ngàn tỷ 2 lần làm Đại sứ quốc gia xuất hiện là gây bão, nhìn mặt hiểu luôn tại sao khó thất nghiệp

G-Dragon gây sốt ở lễ khai mạc Kỳ họp lần thứ 48 của UNESCO

Chiều 19/7, G-Dragon chính thức xuất hiện tại lễ khai mạc Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO diễn ra ở Busan (Hàn Quốc). Đây là lần đầu tiên nam nghệ sĩ tham dự sự kiện trên cương vị Đại sứ UNESCO, tiếp tục nối dài chuỗi dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp khi liên tiếp được giao đảm nhận những vai trò mang tính biểu tượng ở cấp quốc gia và quốc tế.

G-Dragon phát biểu tại lễ khai mạc Kỳ họp lần thứ 48 của UNESCO được tổ chức tại Busan, Hàn Quốc

Ngay từ khi bước lên sân khấu, G-Dragon đã trở thành tâm điểm. Nam ca sĩ diện bộ suit trắng lịch lãm, kết hợp sơ mi trắng, cà vạt xám nhạt cùng khăn cài túi đồng điệu. Sau hơn nửa tháng gần như "ở ẩn" để tập trung hoàn thiện âm nhạc và chuẩn bị cho màn comeback kỷ niệm 20 năm của BIGBANG, G-Dragon bất ngờ xuất hiện với mái tóc nhuộm sáng màu mới, được tạo kiểu gọn gàng theo phong cách mullet hiện đại.

Gương mặt gần như không lộ dấu hiệu tuổi tác, thần thái điềm tĩnh nhưng sắc lạnh khiến visual của thủ lĩnh BIGBANG trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ nhận xét chỉ cần G-Dragon xuất hiện cũng đủ tạo hiệu ứng truyền thông, đại diện cho tổ chức hay nhãn hàng nào cũng dễ dàng tạo nên cơn sốt.

Nhan sắc lão hóa ngược của thủ lĩnh BIGBANG gây sốt MXH

Tại lễ khai mạc, G-Dragon có bài phát biểu với tư cách Đại sứ UNESCO. Nam nghệ sĩ gửi lời cảm ơn tới UNESCO vì những nỗ lực không ngừng trong việc bảo vệ các di sản quý giá của nhân loại, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Busan - thành phố từng mang ký ức chiến tranh nhưng đã trở thành biểu tượng của hòa bình và hy vọng.

Anh chia sẻ: "Bảo vệ di sản không chỉ đơn thuần là gìn giữ quá khứ, mà còn là xây dựng một tương lai hòa bình hơn. Tôi tin rằng nghệ thuật cũng có sức mạnh đóng góp một vai trò ý nghĩa trong việc gìn giữ các di sản của thế giới cho các thế hệ mai sau."

Theo G-Dragon, nghệ thuật có khả năng chạm tới trái tim con người và khi những trái tim cùng hướng về một mục tiêu chung, thế giới có thể tạo nên những thay đổi tích cực. Trong bối cảnh nhiều Di sản Thế giới đang chịu tác động từ chiến tranh, biến đổi khí hậu và nhiều nguy cơ khác, anh bày tỏ mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào hành trình bảo vệ những giá trị ấy. Khép lại bài phát biểu, G-Dragon khẳng định với tư cách một nghệ sĩ đại diện cho Hàn Quốc, anh tự hào đưa ra lời cam kết chung tay gìn giữ di sản và lan tỏa thông điệp hòa bình từ Busan đến toàn thế giới.

Theo G-Dragon, nghệ thuật có khả năng chạm tới trái tim con người và khi những trái tim cùng hướng về một mục tiêu chung, thế giới có thể tạo nên những thay đổi tích cực

Diện mạo "lão hóa ngược" của G-Dragon:

Không chỉ là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất Kpop, G-Dragon còn liên tục được giao đảm nhận những vai trò mang tính biểu tượng ở các lĩnh vực văn hóa, ngoại giao và học thuật. Chỉ trong hơn hai năm, nam nghệ sĩ lần lượt trở thành Giáo sư đặc biệt tại KAIST - trường đại học công nghệ hàng đầu Hàn Quốc, Đại sứ danh dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025 và nay tiếp tục được UNESCO lựa chọn đồng hành trong một sự kiện quốc tế mang ý nghĩa đặc biệt.

Theo Cơ quan Di sản Quốc gia Hàn Quốc, G-Dragon được lựa chọn nhờ những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng thông qua nghệ thuật và các hoạt động xã hội

Theo Cơ quan Di sản Quốc gia Hàn Quốc, G-Dragon được lựa chọn nhờ những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng thông qua nghệ thuật và các hoạt động xã hội. Nhân dịp Hàn Quốc lần đầu đăng cai Kỳ họp Ủy ban Di sản Thế giới, JusPeace Foundation của G-Dragon cũng phối hợp cùng UNESCO phát động chiến dịch Heritage in Peace nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp và các thành phố cùng tham gia bảo tồn di sản. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển vào Quỹ Di sản Thế giới của UNESCO để hỗ trợ các di sản đang bị đe dọa bởi chiến tranh, biến đổi khí hậu và nhiều nguy cơ khác.

2025 - giai đoạn "trùng sinh" mạnh mẽ của G-Dragon

Sau 7 năm gần như gián đoạn hoạt động vì thời gian nhập ngũ cùng những biến cố của BIGBANG, G-Dragon trở lại mạnh mẽ từ cuối năm 2024, bùng nổ xuyên suốt năm 2025 đến hiện tại. Đây được xem là giai đoạn thành công toàn diện nhất trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ khi đồng thời gặt hái thành tựu về doanh thu, học thuật và vị thế quốc gia.

Riêng khoản thù lao và chia lợi nhuận từ hoạt động biểu diễn mà công ty chi trả cho G-Dragon trong năm 2025 đã vượt 65 tỷ won, tương đương hơn 1.100 tỷ đồng

Theo báo cáo kiểm toán do Galaxy Corporation công bố vào tháng 4/2026, album phòng thu thứ ba Übermensch cùng chuyến lưu diễn thế giới qua 12 quốc gia với khoảng 825.000 khán giả đã mang về nguồn doanh thu khổng lồ. Riêng khoản thù lao và chia lợi nhuận từ hoạt động biểu diễn mà công ty chi trả cho G-Dragon đã vượt 65 tỷ won, tương đương hơn 1.100 tỷ đồng.

Con số này chưa bao gồm nguồn thu từ bản quyền âm nhạc, các hợp đồng quảng cáo hay những hoạt động kinh doanh cá nhân khác, tiếp tục củng cố vị thế một trong những nghệ sĩ có thu nhập cao nhất Hàn Quốc.

G-Dragon trở thành nghệ sĩ trẻ nhất từng nhận Huân chương Văn hóa Okgwan do Chính phủ Hàn Quốc trao tặng

Không chỉ thành công về kinh tế, năm 2025 còn đánh dấu cột mốc lịch sử khi G-Dragon trở thành nghệ sĩ trẻ nhất từng nhận Huân chương Văn hóa Okgwan do Chính phủ Hàn Quốc trao tặng. Ở tuổi 37, anh được vinh danh nhờ những đóng góp nổi bật trong việc lan tỏa làn sóng Hallyu và đưa văn hóa Kpop vươn tầm thế giới.

Tháng 6/2024, G-Dragon được bổ nhiệm làm Giáo sư đặc biệt (Visiting Professor) tại Khoa Kỹ thuật Cơ khí của KAIST

Tháng 6/2024, G-Dragon cũng gây bất ngờ khi được bổ nhiệm làm Giáo sư đặc biệt (Visiting Professor) tại Khoa Kỹ thuật Cơ khí của KAIST. Dù thuộc lĩnh vực kỹ thuật, vai trò của anh không nằm ở việc giảng dạy chuyên môn mà tập trung vào Art-Tech, AI, metaverse, xu hướng thị trường toàn cầu và cách công nghệ có thể kết nối với ngành công nghiệp giải trí.

G-Dragon biểu diễn tại APEC 2025

Cũng trong năm 2025, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tiếp tục bổ nhiệm G-Dragon làm Đại sứ danh dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025. G-Dragon xuất hiện trong video quảng bá chính thức cùng Tổng thống Hàn Quốc, đồng thời biểu diễn tại tiệc chiêu đãi trước sự chứng kiến của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC. Những tiết mục POWER và Home Sweet Home kết hợp công nghệ hiện đại với văn hóa truyền thống tiếp tục khẳng định vai trò biểu tượng văn hóa quốc gia của thủ lĩnh BIGBANG.

G-Dragon tái khẳng định vai trò biểu tượng văn hóa Hàn Quốc nhờ âm nhạc và nghệ thuật

BIGBANG trở lại quy mô toàn cầu

Bên cạnh những thành công cá nhân, điều được người hâm mộ quan tâm nhất vẫn là hành trình đưa BIGBANG trở lại sau nhiều năm biến động. Cuối năm 2024, G-Dragon phát hành Home Sweet Home với sự góp giọng của Taeyang và Daesung, mở đầu cho màn tái hợp được mong đợi. Tiếp đó, sân khấu của bộ ba tại MAMA Awards tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất năm.

G-Dragon là tường thành vững chắc nhất của BIGBANG

Đến năm 2026, sự trở lại của BIGBANG được đẩy lên quy mô toàn cầu với màn biểu diễn tại Coachella, hiện thực hóa lời hứa còn dang dở từ năm 2020. Ngay sau đó, nhóm công bố world tour với hàng loạt sân vận động lớn tại Mỹ và châu Âu như Oakland Coliseum, MetLife Stadium, Stade de France hay Tottenham Hotspur Stadium đều nhanh chóng bán sạch vé.

Đến năm 2026, sự trở lại của BIGBANG được đẩy lên quy mô toàn cầu với màn biểu diễn tại Coachella

Đặc biệt, Hà Nội cũng lần đầu tiên xuất hiện trong lịch trình lưu diễn chính thức của BIGBANG, mở ra cơ hội để người hâm mộ Việt Nam được thưởng thức concert của nhóm ngay trên sân nhà.

G-Dragon đang chứng minh sức ảnh hưởng vượt xa khuôn khổ của một ngôi sao giải trí

Từ một nghệ sĩ sở hữu mức thu nhập hơn nghìn tỷ đồng mỗi năm, giáo sư đặc biệt tại trường đại học công nghệ hàng đầu, hai lần đảm nhiệm vai trò đại sứ cấp quốc gia và quốc tế cho đến người đứng sau màn hồi sinh của BIGBANG, G-Dragon đang chứng minh sức ảnh hưởng vượt xa khuôn khổ của một ngôi sao giải trí. Sau gần hai thập kỷ hoạt động, thủ lĩnh BIGBANG vẫn liên tục mở rộng giới hạn bản thân, ghi dấu ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ảnh: Tổng hợp Instagram