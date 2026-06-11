Nụ hôn, cái ôm và những khoảnh khắc xúc động trước cổng trường thi tốt nghiệp
Theo Minh Đức/VTC News |
11-06-2026 - 18:19 PM |
Sống
Chiều 11/6, những cái ôm siết chặt, nụ hôn và ánh mắt lo âu của phụ huynh tiếp thêm động lực cho sĩ tử cả nước trước giờ làm bài thi môn Toán tốt nghiệp THPT.
- 11-06-2026
- 09-06-2026
- 09-06-2026
Theo Minh Đức/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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