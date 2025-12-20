Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ NSND là Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM: "Tôi không có cơ hội để ghen suốt mấy chục năm sống chung"

20-12-2025 - 20:02 PM | Lifestyle

"Vợ chồng tôi không bao giờ la hét om sòm trong nhà hay đập phá đồ đạc" – NSND Trịnh Kim Chi nói.

Vừa qua, tại chương trình Vietnam Interviews, NSND – Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM Trịnh Kim Chi đã chia sẻ về đời sống vợ chồng.

Cô nói: "Vợ chồng tôi không bao giờ xô xát hay cãi lộn. Ông xã tôi khá nóng tính nhưng nếu có vấn đề gì khiến anh ấy khó chịu hay ý kiến, tôi đều lắng nghe, hoặc lúc anh ấy lớn tiếng một chút thì tôi im lặng. Tôi đợi khi nào anh ấy hạ hỏa thì mới nói.

Nữ NSND là Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM: "Tôi không có cơ hội để ghen suốt mấy chục năm sống chung"- Ảnh 1.

Trịnh Kim Chi và chồng

Vì thế nên gia đình tôi không bao giờ có sự lớn tiếng, cãi lộn, mọi thứ đều bình yên, được cái là như vậy.

Mọi người hay bảo chắc vợ chồng nhà này không bao giờ lớn tiếng, gây lộn với nhau. Thì đúng vậy, vợ chồng tôi không bao giờ la hét om sòm trong nhà hay đập phá đồ đạc.

Chồng tôi cũng không bao giờ ghen tuông quá đà, chỉ nhắc khéo thôi. Ví dụ, chồng tôi có thể nhắc: "Hồi này em đi hơi nhiều", hay "Sao dạo này đi hoài vậy".

Chỉ vậy thôi vì chồng tôi tin tưởng 100% vào vợ và ngược lại, tôi cũng tin tưởng chồng. Anh ấy không làm gì để tôi ghen. Tôi không có cơ hội để ghen suốt mấy chục năm sống chung.

Đôi khi tôi chỉ giả bộ thôi, ví dụ như giả vờ nhắc "sao coi phim gì toàn gái đẹp vậy". Tôi cố tình giả bộ thôi chứ tôi cũng biết đàn ông mà, đó là quyền riêng tư của người ta. Tôi tin tưởng chồng 100%.

Nữ NSND là Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM: "Tôi không có cơ hội để ghen suốt mấy chục năm sống chung"- Ảnh 2.

Chồng tôi hay ở chỗ là không để cho vợ con có cơ hội trách móc bất cứ một điều gì. Anh ấy chăm sóc, lo lắng cho hai đứa con tôi rất chu đáo và chiều con, thương con lắm. Hình như cuộc đời chồng tôi chỉ có vợ con thôi, giống như anh ấy có 3 đứa con gái vậy.

Chồng còn bảo tôi rằng ở nhà là anh ấy hạnh phúc. Đôi khi anh ấy phải đi tiếp khách, làm việc bên ngoài nhưng cứ về nhà là thấy vui, chỉ thích ở nhà thôi. Thi thoảng nể lắm chồng tôi mới nhận lời đi nhậu, đi tiếp khách thôi, chứ vẫn thích ở nhà nhất".

NSND Trịnh Kim Chi không chỉ được ngưỡng mộ bởi sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ mà còn khiến công chúng trầm trồ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn hai thập kỷ bên doanh nhân Võ Trấn Phương. Kết hôn từ năm 2000, ông xã của Á hậu Việt Nam 1994 luôn được biết đến là người chồng tâm lý, hết lòng ủng hộ vợ trong cả công việc kinh doanh lẫn nghệ thuật.

Dù bận rộn với thương trường, nam doanh nhân vẫn thường xuyên tháp tùng vợ đi sự kiện và không ngần ngại dành cho cô những món quà bất ngờ, từ những bó hoa đến những bất động sản giá trị vào các dịp kỷ niệm. Trịnh Kim Chi từng chia sẻ rằng sự thấu hiểu và nhường nhịn từ chồng chính là "bí thuật" giúp ngọn lửa hôn nhân của họ luôn nồng cháy. Cặp đôi có với nhau hai cô con gái xinh xắn, là trái ngọt cho một tình yêu bền chặt giữa hào quang showbiz.

