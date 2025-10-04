Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ NSND là Phó Chủ tịch, vừa đỗ lớp Tiến sĩ: Hôn nhân viên mãn, 54 tuổi vẫn trẻ trung, body quyến rũ

04-10-2025 - 23:06 PM | Lifestyle

Ở tuổi 54, nữ NSND chẳng những có cuộc sống viên mãn, đủ đầy, hạnh phúc mà còn vừa đỗ lớp Tiến sĩ Văn hóa Nghệ thuật.

Nữ NSND là Phó Chủ tịch, vừa đỗ lớp Tiến sĩ: Hôn nhân viên mãn, 54 tuổi vẫn trẻ trung, body quyến rũ- Ảnh 1.

Trịnh Kim Chi sinh năm 1971, tốt nghiệp trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM). Năm 1994, chị tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và giành ngôi vị Á hậu 2.

Nữ NSND là Phó Chủ tịch, vừa đỗ lớp Tiến sĩ: Hôn nhân viên mãn, 54 tuổi vẫn trẻ trung, body quyến rũ- Ảnh 2.

Chị là một trong những Nữ hoàng ảnh lịch thập niên 90 trong vai trò người mẫu và cũng rất thành công trong sự nghiệp diễn xuất với hàng loạt các vai diễn ấn tượng: Những đứa con trong thành phố, Những nẻo đường phù sa, Sóng gió thương trường, Cô gái xấu xí, Gạo nếp gạo tẻ, Oan gia đại chiến…

Nữ NSND là Phó Chủ tịch, vừa đỗ lớp Tiến sĩ: Hôn nhân viên mãn, 54 tuổi vẫn trẻ trung, body quyến rũ- Ảnh 3.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Trịnh Kim Chi đoạt nhiều giải thưởng như Huy chương vàng Liên hoan Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc vào các năm 1995, 2012, 2018, 2020, Bằng khen của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam năm 2021...

Nữ NSND là Phó Chủ tịch, vừa đỗ lớp Tiến sĩ: Hôn nhân viên mãn, 54 tuổi vẫn trẻ trung, body quyến rũ- Ảnh 4.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Trịnh Kim Chi còn là người uy tín trong vai trò lãnh đạo khi đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghệ thuật sân khấu thuộc Hội Sân khấu TPHCM, Giám đốc Sân khấu Trịnh Kim Chi,…

Nữ NSND là Phó Chủ tịch, vừa đỗ lớp Tiến sĩ: Hôn nhân viên mãn, 54 tuổi vẫn trẻ trung, body quyến rũ- Ảnh 5.

Trịnh Kim Chi là 1 trong 42 nghệ sĩ được Nhà nước trao tặng danh hiệu NSND trong đợt xét tặng danh hiệu gần đây. Chị cũng là Á hậu đầu tiên và duy nhất trong lịch sử được nhận danh hiệu cao quý này.

Nữ NSND là Phó Chủ tịch, vừa đỗ lớp Tiến sĩ: Hôn nhân viên mãn, 54 tuổi vẫn trẻ trung, body quyến rũ- Ảnh 6.

Mặc dù sự nghiệp rực rỡ nhưng NSND Trịnh Kim Chi chưa bao giờ ngừng học tập. Năm 2019 Trịnh Kim Chi tốt nghiệp khoa Đạo diễn điện ảnh truyền hình, Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Nữ NSND là Phó Chủ tịch, vừa đỗ lớp Tiến sĩ: Hôn nhân viên mãn, 54 tuổi vẫn trẻ trung, body quyến rũ- Ảnh 7.

Mặc dù đã đứng trên bục giảng, truyền nghề cho nhiều học trò từ nhiều năm nay nhưng Trịnh Kim Chi vẫn tiếp tục đi học. Hồi tháng 6 năm nay, chị nhận bằng tốt nghiệp lớp Thạc sĩ Nghệ thuật tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Nữ NSND là Phó Chủ tịch, vừa đỗ lớp Tiến sĩ: Hôn nhân viên mãn, 54 tuổi vẫn trẻ trung, body quyến rũ- Ảnh 8.

Mới đây, trong cuộc trò chuyện riêng với chúng tôi, chị tiết lộ vừa đậu lớp Tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa Nghệ thuật và chuẩn bị “cắp cặp đi học” ở tuổi 54. Dù vậy, Trịnh Kim Chi không hề “khoe” trên mạng xã hội.

Nữ NSND là Phó Chủ tịch, vừa đỗ lớp Tiến sĩ: Hôn nhân viên mãn, 54 tuổi vẫn trẻ trung, body quyến rũ- Ảnh 9.

NSND Trịnh Kim Chi cho biết, chị được chồng và con hết lòng ủng hộ chuyện đi học. Và chuyện chị ham học vào tuổi này cũng là động lực cho con, làm gương cho con và điều đó khiến chị rất hạnh phúc. “Khi thấy tôi học Thạc sĩ, con gái tôi cũng muốn học lên Thạc sĩ. Hiện tại con chưa tốt nghiệp đại học nhưng có mong muốn và quyết tâm đó”.

Nữ NSND là Phó Chủ tịch, vừa đỗ lớp Tiến sĩ: Hôn nhân viên mãn, 54 tuổi vẫn trẻ trung, body quyến rũ- Ảnh 10.

Bên cạnh sự nghiệp, NSND Trịnh Kim Chi còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên ông xã doanh nhân. Chị kết hôn năm 2000, ông xã kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất nhựa. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ chồng rất tâm lý, yêu chiều vợ con và luôn đặt gia đình lên hàng đầu.

Nữ NSND là Phó Chủ tịch, vừa đỗ lớp Tiến sĩ: Hôn nhân viên mãn, 54 tuổi vẫn trẻ trung, body quyến rũ- Ảnh 11.

Chị từng tiết lộ món quà đắt giá mà chồng tặng nhân dịp kỷ niệm 22 năm ngày cưới (năm 2022) là chiếc nhẫn kim cương có giá trị ước tính lên đến 4 tỷ đồng.

Nữ NSND là Phó Chủ tịch, vừa đỗ lớp Tiến sĩ: Hôn nhân viên mãn, 54 tuổi vẫn trẻ trung, body quyến rũ- Ảnh 12.

Chị cũng được chồng tặng một căn biệt thự sang trọng, có diện tích khoảng 200 m2 tại quận 7. Đây cũng là không gian sống hiện tại của gia đình nữ nghệ sĩ.

Nữ NSND là Phó Chủ tịch, vừa đỗ lớp Tiến sĩ: Hôn nhân viên mãn, 54 tuổi vẫn trẻ trung, body quyến rũ- Ảnh 13.

“Chồng hỗ trợ tôi nhiều lắm, nhất là về mặt tinh thần. Những lúc mệt mỏi anh luôn cho tôi lời an ủi, động viên, giúp tôi có thêm niềm tin, vững bước mà cố gắng. Về mặt kinh tế đương nhiên của chồng công vợ và ngược lại. Nhưng làm gì, tôi cũng bàn bạc, hỏi ý kiến anh”, chị từng chia sẻ.

Nữ NSND là Phó Chủ tịch, vừa đỗ lớp Tiến sĩ: Hôn nhân viên mãn, 54 tuổi vẫn trẻ trung, body quyến rũ- Ảnh 14.

Có lẽ vì hôn nhân viên mãn, sự nghiệp thăng hoa, gia đình êm ấm, con cái ngoan ngoãn hiếu thảo nên ở tuổi 54, NSND Trịnh Kim Chi vẫn giữ được vóc dáng trẻ trung, xinh đẹp, thậm chí body quyến rũ không thua gì thời con gái.

Theo Hương Hương

Đời sống và Pháp luật

