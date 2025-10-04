Nữ NSND là Phó Chủ tịch, vừa đỗ lớp Tiến sĩ: Hôn nhân viên mãn, 54 tuổi vẫn trẻ trung, body quyến rũ

NSND Trịnh Kim Chi cho biết, chị được chồng và con hết lòng ủng hộ chuyện đi học. Và chuyện chị ham học vào tuổi này cũng là động lực cho con, làm gương cho con và điều đó khiến chị rất hạnh phúc. “Khi thấy tôi học Thạc sĩ, con gái tôi cũng muốn học lên Thạc sĩ. Hiện tại con chưa tốt nghiệp đại học nhưng có mong muốn và quyết tâm đó”.