Nửa đầu năm 2024, lợi nhuận gộp của Vietnam Airlines tăng đột biến đạt 6.704 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ

Đáng chú ý, khoản lợi nhuận khác tăng mạnh ở mức 4.578,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 222 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 5.401 tỷ đồng (giảm 74 tỷ đồng so với báo cáo tự lập), so với cùng kỳ lỗ 1.386 tỷ đồng.



Với khoản lợi nhuận trong nửa đầu năm, lỗ lũy kế của Vietnam Airlines giảm xuống còn 35.907,6 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu còn âm 11.633 tỷ đồng.



Theo giải trình của Vietnam Airlines, kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2024 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do công ty mẹ và các công ty con đều kinh doanh có lãi. Công ty còn ghi nhận thu nhập khác tăng mạnh do công ty con Pacific Airlines được đối tác xóa nợ theo thỏa thuận trả tàu.



Vietnam Airlines cho rằng, thị trường vận tải phục hồi và công ty chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp như điều hành linh hoạt cung ứng tải vận chuyển, cắt giảm tối đa chi phí, đàm phán giảm giá dịch vụ… đã giúp hoạt động sản xuất kinh doanh cải thiện đáng kể, đặc biệt trong quý I/2024 khi đây là giai đoạn kinh doanh cao điểm trong ngành hàng không. Tuy nhiên do tính mùa vụ, tháng 4-5 là những tháng thấp điểm nhất trong năm của thị trường hàng không nội địa nên kết quả sản xuất kinh doanh kém hiệu quả hơn so với quý I/2024.



Tại thời điểm cuối quý II, tổng tài sản của Vietnam Airlines đạt 57.732 tỷ đồng (giảm nhẹ so với 57.791 tỷ đồng tại báo cáo tự lập).



Tổng nợ phải trả ở mức 69.364,4 tỷ đồng cao hơn mức báo cáo tự lập ghi nhận 69.324 tỷ đồng; trong đó nợ vay tài chính của doanh nghiệp này ở mức hơn 23.355 tỷ đồng, giảm khoảng 3.500 tỷ đồng so với đầu năm.



Tại báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 của Vietnam Airlines, đơn vị kiểm toán KPMG nêu vấn đề nhấn mạnh là tại ngày 30/6/2024, nợ ngắn hạn của công ty và các công ty con vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 40.787 tỷ đồng, khoản phải trả đã quá hạn là 13.351 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 11.633 tỷ đồng.



Khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines sẽ phụ thuộc chủ yếu vào việc được gia hạn thanh toán các khoản vay từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng và các khoản phải trả cho nhà cung cấp và bên cho thuê, cũng như khả năng thành công của đề án tái cơ cấu hiện đang được các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Đơn vị kiểm toán KPMG nhấn mạnh, ngày 30/6/2024, nợ ngắn hạn của công ty và các công ty con vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 40.787 tỷ đồng, khoản phải trả đã quá hạn là 13.351 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 11.633 tỷ đồng



Ở phần thuyết minh về giả định hoạt động liên tục, Vietnam Airlines cho biết HĐQT và ban tổng giám đốc thường xuyên đánh giá các ảnh hưởng và triển khai các giải pháp đối phó với các khó khăn tài chính để có thể duy trì khả năng hoạt động liên tục.



Về quản lý hoạt động, công ty đã điều chỉnh kế hoạch sử dụng đội tàu bay, lịch bay, các chặng bay phù hợp với nhu cầu thị trường, giai đoạn cao điểm và nhu cầu du lịch, đi lại hậu Covid-19 nhằm tối ưu hóa chi phí hoạt động, tiếp tục duy trì thị phần vận tải hành khách nội địa.



Về nguồn vốn hoạt động, công ty đã và đang đàm phán với các ngân hàng thương mại để có thêm hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến ngày 30/6/2024, tổng hạn mức tín dụng công ty đã ký với các ngân hàng thương mại là 29.800 tỷ đồng. Cùng với đó là nguồn vốn vay tái cấp vốn 4.000 tỷ đồng từ các ngân hàng theo Thông tư số 04/2021/TT-NHNN ngày 5/4/2021.



Trong kỳ, các ngân hàng đã đồng ý tiếp tục cấp hạn mức tín dụng cho các khoản vay ngắn hạn mà công ty đã thanh toán đúng hạn và đáp ứng các điều kiện, quy định. Vietnam Airlines tin tưởng sẽ tiếp tục duy trì được các hạn mức tín dụng hiện tại trong năm tiếp theo cũng như đảm bảo thanh toán các khoản gốc vay đến hạn.



Đối với các khoản vay dài hạn và nợ thuê tài chính, công ty đã đàm phán thành công với một số chủ nợ để cơ cấu lại lịch thanh toán các khoản vay đến hạn trả. Nhiều đối tác đã đồng ý giảm giá (đối với chi phí thuê tàu bay và bảo dưỡng...) hoặc giãn, hoãn lịch thanh toán (đối với chi phí thuê tàu bay, quản lý bay, các dịch vụ chuyến bay...).



Về đề án tái cơ cấu, Vietnam Airlines đã hoàn thành việc xây dựng và báo cáo các cơ quan liên quan, đồng thời đang trình các cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xem xét phê duyệt các đề án này. Trong các đề án, công ty sẽ thực hiện đồng bộ ba nhóm giải pháp để khắc phục tình trạng tài chính hiện tại, bao gồm:

1. Giải pháp cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh vận tải hàng không, trong đó thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường thích nghi, nhanh chóng phục hồi và sử dụng hiệu quả năng lực sản xuất.

2. Tái cơ cấu tài sản và thoái vốn các công ty con và công ty liên kết để gia tăng thu nhập và dòng tiền.

3. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.