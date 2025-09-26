Nước cờ tái cấu trúc của Bầu Đức: HAGL phát hành 210 triệu cổ phiếu để xử lý khoản nợ nghìn tỷ

Theo Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua, Hoàng Anh Gia Lai đã phân phối thành công 210 triệu cổ phiếu phổ thông cho một nhóm chủ nợ, tương ứng với việc hoán đổi khoản nợ có tổng giá trị 2.520 tỷ đồng. Giá trị hoán đổi được ấn định ở mức 12.000 đồng cho một cổ phiếu.

Mức giá này thấp hơn so với thị giá cổ phiếu HAG đang được giao dịch trên thị trường chứng khoán, vốn dao động quanh ngưỡng 15.00-16.000 đồng/cổ phiếu trong các phiên gần đây.

Danh sách các chủ nợ tham gia vào đợt hoán đổi nợ lần này bao gồm một tổ chức là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt và năm nhà đầu tư cá nhân, gồm bà Nguyễn Thị Đào, ông Phan Công Danh, ông Nguyễn Anh Thảo, ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung.

Sau khi giao dịch hoàn tất, nhóm nhà đầu tư này sẽ nắm giữ tổng cộng 16,65% vốn điều lệ của Hoàng Anh Gia Lai. Theo quy định của đợt phát hành, toàn bộ 210 triệu cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian một năm, kể từ ngày 25/9/2025.

Việc hoán đổi nợ thành vốn cổ phần diễn ra trong bối cảnh Hoàng Anh Gia Lai đang đối mặt với áp lực nợ vay lớn. Báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy, tại thời điểm 30/6/2025, tổng nợ phải trả của công ty là 15.630 tỷ đồng, cao gấp 1,5 lần vốn chủ sở hữu.

Trong cơ cấu nợ, nợ vay tài chính chiếm 9.320 tỷ đồng. Chi phí lãi vay trong 6 tháng đầu năm 2025 của HAGL là 360 tỷ đồng, bình quân khoảng 2 tỷ đồng mỗi ngày. Giao dịch này được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng chi phí tài chính, lành mạnh hóa bảng cân đối kế toán.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.707 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 880 tỷ đồng, tăng 76%. Mảng trái cây tiếp tục là động lực chính với 3.005 tỷ đồng, tăng 47%, trong khi mảng chăn nuôi heo giảm mạnh 78%, chỉ còn 134 tỷ đồng.

Kết quả tích cực này đã giúp công ty xóa toàn bộ lỗ lũy kế. Chủ tịch HĐQT, ông Đoàn Nguyên Đức, cho biết từ nửa cuối năm nay, doanh thu từ sầu riêng sẽ bắt đầu được hạch toán, là cơ sở để công ty theo đuổi mục tiêu lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng cho cả năm 2025.