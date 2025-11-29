Nuôi tới 79 con chó trong nhà, người phụ nữ bị phạt hơn 400 triệu đồng

Sự việc bắt đầu từ tháng 6 năm 2022, khi một công ty luật đại diện cho ngân hàng thu hồi ngôi nhà của bà Julia Nicole Moss thông báo với Cơ quan Thú y & Động vật Singapore (AVS) rằng trong căn nhà có một số lượng lớn chó.

Khi đến kiểm tra, AVS phát hiện 65 con chó, chủ yếu là giống poodle, tất cả đều không có giấy phép và chưa được gắn microchip – vốn là yêu cầu bắt buộc nhằm quản lý nguồn gốc thú nuôi.

Theo quy định hiện hành ở Singapore, các hộ gia đình sống trong nhà liền kề chỉ được nuôi tối đa 3 con chó, một phần nhằm đảm bảo điều kiện sống phù hợp cho vật nuôi và giảm nguy cơ ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Như vậy, số lượng 65 con chó trong một không gian sinh hoạt gia đình đã vượt gấp hơn hai mươi lần giới hạn cho phép, tạo nên rủi ro cao về tiếng ồn, chất thải, sự lây lan mầm bệnh và cả vấn đề hành vi.

Một phần số lượng thú nuôi trong ngôi nhà của bà Julia. Nguồn: Voices For Animals on Facebook

Trong suốt hai năm tiếp theo, AVS nhiều lần yêu cầu người phụ nữ thực hiện các biện pháp khắc phục: gắn microchip, xin giấy phép nuôi, đảm bảo điều kiện vệ sinh, cũng như tìm nơi ở mới cho đàn chó vượt quy định. Tuy nhiên, thay vì giảm số lượng, đàn chó vẫn tiếp tục tăng do sinh sản không kiểm soát. Đến năm 2024, AVS ghi nhận 79 con chó trong nhà – tức tăng thêm 14 con so với lần kiểm tra đầu tiên. Bà cho biết có ý định chuyển sang Dubai và sẽ mang toàn bộ đàn chó theo, nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng pháp lý hay kế hoạch vận chuyển động vật nào.

Cũng trong năm này, AVS chính thức ra lệnh yêu cầu bà gắn microchip cho toàn bộ đàn chó trong vòng 90 ngày. Nhưng đến kỳ kiểm tra vào tháng 9 cùng năm, chỉ tám con được gắn microchip. AVS buộc phải tự thực hiện việc gắn microchip cho 61 con chó còn lại, với tổng chi phí 1.420 SGD, tương đương 29 triệu đồng – khoản mà người phụ nữ không chịu thanh toán.

Sau khi căn nhà bị đình chỉ sử dụng vì các vấn đề pháp lý, người phụ nữ đã bí mật chuyển toàn bộ 79 con chó đến một căn nhà thuê khác mà không thông báo với AVS, vi phạm quy định quản lý thú nuôi vốn yêu cầu chủ nuôi phải thông báo khi thay đổi nơi ở. Đến tháng 4 năm 2025, nhờ thông tin từ người dân, AVS mới tìm ra nơi mới của đàn chó.

Số lượng chó không ngừng tăng lên theo thời gian. Nguồn: Voices For Animals on Facebook

Khi AVS yêu cầu bàn giao đàn chó để đưa đi xét nghiệm, chăm sóc và tái định cư, người phụ nữ chỉ giao nộp 37 con. Số còn lại bà từ chối giao, khiến AVS phải đưa vụ việc ra tòa. Tòa án lập tức ra lệnh tịch thu toàn bộ đàn chó. Sau quá trình kiểm tra sức khỏe và phân loại, 52 con được các tổ chức phúc lợi động vật tiếp nhận, 3 con được trả lại cho người phụ nữ sau khi bà hoàn tất thủ tục xin giấy phép hợp lệ. Số còn lại tiếp tục được AVS quản lý theo quy định.

Bên cạnh đó, người phụ nữ đối mặt với 28 cáo buộc, bao gồm việc nuôi chó vượt số lượng cho phép, nuôi chó không giấy phép, không gắn microchip, không tuân thủ chỉ thị của AVS và tự ý di chuyển động vật. Công tố viên tại phiên tòa cho biết đây là vụ việc nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại Singapore trong lĩnh vực quản lý thú nuôi, xét trên cả quy mô, thời gian kéo dài lẫn mức độ chống đối chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Đến ngày 19 tháng 11 năm 2025, tòa tuyên phạt người phụ nữ 21.500 SGD (khoảng 400 triệu đồng). Vụ việc đã rấy lên nhiều tranh luận trong xã hội Singapore. Nhiều người cho rằng quốc đảo này cần tăng cường giáo dục cộng đồng về phúc lợi động vật, đồng thời siết chặt kiểm tra để ngăn chặn các trường hợp tương tự tái diễn.

Nguồn: CNA