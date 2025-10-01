OBranding B2B – Giải pháp chiến lược cho doanh nghiệp Việt giữa làn sóng chuyển đổi số

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 7 tháng đầu năm 2025, cả nước có 174,0 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 144,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này phản ánh sự biến động mạnh mẽ của thị trường, đưa ra thách thức mà cộng đồng doanh nghiệp đang phải đối diện: cạnh tranh gay gắt, chi phí vận hành gia tăng, khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng và đặc biệt là sự loay hoay trong quá trình chuyển đổi số.

Trong bối cảnh đó, sự kiện OBranding chính thức ra mắt tính năng B2B vào ngày 28/09/2025 đã mang đến một lời giải thiết thực. Không chỉ đơn thuần là một tính năng mới, B2B trên nền tảng OBranding được xem như "điểm chạm công nghệ" cho doanh nghiệp Việt, giúp tái định hình cách thức giao thương và mở ra cơ hội tăng trưởng bền vững. Buổi lễ công bố quy tụ hơn 500 khách mời gồm lãnh đạo cơ quan ban ngành, các chuyên gia công nghệ, đối tác chiến lược và cộng đồng doanh nghiệp, cho thấy kỳ vọng lớn lao vào bước ngoặt này.

Toàn cảnh sự kiện ra mắt tính năng B2B của OBranding, với sự tham dự của hơn 500 khách mời.

Với tầm nhìn "Giao thương trực tuyến – Doanh nghiệp tăng trưởng – Kỷ nguyên vươn mình", OBranding B2B mang đến ba giá trị cốt lõi. Thứ nhất, kết nối thông minh: hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) giúp gợi ý đối tác phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp, thay vì để họ tự tìm kiếm trong một thị trường rộng lớn. Thứ hai, giao thương số hóa: việc tìm kiếm đối tác, thương lượng và thiết lập hợp tác diễn ra chỉ với vài thao tác, tiết kiệm đáng kể chi phí và thời gian. Thứ ba, mở rộng toàn cầu: không dừng lại ở kết nối trong nước, nền tảng này còn đóng vai trò cầu nối đưa sản phẩm, dịch vụ Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của thương hiệu Việt trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Tiến sĩ Nguyễn Hà Bằng - Giám Đốc Sàn TMĐT Số OBranding, giới thiệu tính năng B2B và thẻ Sành của OBranding

Đáng chú ý, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc – Hoa hậu Liên lục địa 2022, Giám đốc điều hành Miss World Vietnam 2025 – được công bố chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu OBranding. Với hình ảnh một người trẻ bản lĩnh, tri thức và không ngừng vươn mình ra quốc tế, Bảo Ngọc được xem là lựa chọn đồng điệu với tầm nhìn của OBranding. Không chỉ là nhan sắc nổi bật, cô còn được biết đến như một đại diện tiêu biểu của thế hệ lãnh đạo trẻ, sẵn sàng kết nối Việt Nam với thế giới thông qua các hoạt động giao lưu, hội nhập quốc tế. Sự đồng hành của Bảo Ngọc được kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời lan tỏa khát vọng "đưa trí tuệ Việt vươn tầm quốc tế".

Hoa hậu Bảo Ngọc ký kết hợp tác cùng Doanh nhân Maria Phan - Nhà sáng lập nền tảng TMĐT Số OBranding trong vai trò Đại sứ thương hiệu

Sự kiện còn đánh dấu bước đi chiến lược của OBranding khi công bố roadmap phát triển tính năng B2C trong quý IV/2025, hướng đến xây dựng một hệ sinh thái thương mại điện tử toàn diện, nơi cả doanh nghiệp và người tiêu dùng đều có thể tìm thấy giải pháp phù hợp. Nếu B2B là nền tảng giao thương dành cho doanh nghiệp, thì B2C sẽ là cầu nối trực tiếp giữa thương hiệu và khách hàng, bổ trợ để hình thành một bức tranh thương mại số hoàn chỉnh.

Doanh nhân Maria Phan - Chủ tịch tập đoàn Openlive, Nhà sáng lập nền tảng TMĐT Số OBranding phát biểu

Với những bước đi này, OBranding khẳng định vị thế của mình không chỉ là một nền tảng thương mại điện tử tiên phong, mà là bệ phóng dài hạn cho doanh nghiệp Việt trong hành trình phát triển và hội nhập toàn cầu. Trong bối cảnh hàng trăm nghìn doanh nghiệp phải rời bỏ thị trường, sự ra đời của tính năng B2B được ví như "liều oxy" tiếp sức cho những nỗ lực chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp tìm lại lợi thế cạnh tranh và hướng đến tăng trưởng bền vững.