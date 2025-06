OCB đạt giải Ngân hàng số tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2025

Là một trong những ngân hàng "dẫn đầu" trong hoạt động chuyển đổi số, OCB đã xây dựng nền tảng vững chắc từ nhiều năm trước, đầu tư hệ thống công nghệ bài bản, chuyên nghiệp. Điều này đã giúp OCB xuất sắc đáp ứng tất cả các tiêu chí và vượt qua nhiều vòng xét tuyển để đạt được giải thưởng này.

Đơn cử, với ngân hàng số OCB OMNI phiên bản mới được ra mắt vào tháng 5/2024, nền tảng này đã đặt ra một tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực ngân hàng số tại Việt Nam về tốc độ, sự tiện lợi.

So với các ứng dụng ngân hàng số của ngân hàng khác trên hệ thống, OCB OMNI có một điểm khác biệt mạnh mẽ tạo nên sự thành công khi chinh phục người dùng đó là mọi dịch vụ trên OCB OMNI đều được thiết kế dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu và ứng dụng công nghệ hiện đại để mang đến sự tiện dụng, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cho mỗi khách hàng.

Bằng cách phân tích hành vi và nhu cầu theo thời gian thực, OCB OMNI có khả năng chủ động phục vụ khách hàng qua các gợi ý tự động (tips) theo hành trình, đề xuất các tính năng, sản phẩm dịch vụ đúng thời điểm khách hàng có tương tác phù hợp, cũng như áp dụng các ưu đãi trực tiếp trên online như lãi suất, voucher chiết khấu... Bên cạnh đó, nền tảng cũng linh hoạt cả về giao diện, khởi tạo sẵn những thông tin trong tương tác trước đây và cá nhân hóa các điểm chạm nhằm mang đến sự đơn giản và rút ngắn thời gian thao tác.

Đặc biệt, OCB OMNI đã thiết lập thành công cả một hệ sinh thái số với hơn 200 tiện ích chỉ trong một nền tảng. Bên cạnh những tính năng cơ bản, ngân hàng số này đã có những dịch vụ khác biệt cho các phân khúc như: thanh toán nhóm hóa đơn thông minh cho hộ gia đình, dịch vụ trợ lý giao dịch (hands – free) cho khách hàng ưu tiên hay giải pháp thanh toán học phí toàn diện các các trường đại học lớn. Ngoài ra, ứng dụng cũng kết hợp với hơn 6.000 cửa hàng bán lẻ với đa dạng dịch vụ cung cấp các đặc quyền giảm giá dành riêng cho khách hàng thanh toán qua OCB OMNI – một bước tiến quan trọng trong việc hợp nhất trải nghiệm tài chính số.

Song song đó, OCB OMNI cũng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong tăng cường bảo mật giao dịch trực tuyến bằng phương thức xác thực FIDO có thuật toán mã hóa kết hợp cùng sinh trắc học, bảo mật đa lớp để ký cho từng giao dịch. Phương thức này được đánh giá an toàn nhất hiện nay và sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc, nâng cao trải nghiệm khách hàng như AI Chat Bot, Marketing Automation.

Với việc tiên phong áp dụng những công nghệ tiên tiến và tập trung ưu tiên vào việc tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng, ngân hàng số OCB OMNI, đã gặt hái những dấu ấn đầy ấn tượng. Cụ thể, thời gian xử lý giao dịch trên OCB OMNI chỉ khoảng 1 đến 2 giây, tốt hơn 3 lần so với phiên bản cũ, bên cạnh đó, các quy trình số (như mở tài khoản eKYC, chuyển tiền quốc tế, mở thẻ tín dụng, v.v.) đều được tự động hóa giúp giảm chi phí vận hành. Qua đó, doanh thu từ dịch vụ ngân hàng số trong năm 2024 tăng 21% so với năm trước, tỷ trọng doanh thu từ ngân hàng số trong năm 2024 chiếm hơn 12% tổng doanh thu dịch vụ, tăng 7% so với năm 2023. Không chỉ vậy, OCB cũng đạt được những thành công nhất định về số lượng người dùng. Theo đó, số lượng tài khoản mới mở qua kênh ngân hàng số trong năm 2024 đạt hơn 50.000 tài khoản mỗi tháng, chiếm hơn 80% tổng số tài khoản mới; Tỷ lệ người dùng hoạt động cũng tăng gần 10% so với năm trước nhờ (các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhanh chóng nhu cầu khách hàng, các chương trình giữ chân khách hàng, cải thiện trải nghiệm, v.v.). Ứng dụng cũng được khách hàng đánh giá cao nhất về các yếu tố như (tốc độ giao dịch, giao diện thân thiện với người dùng, bảo mật cao...).

Bên cạnh việc "trình làng" thị trường phiên bản mới của ngân hàng số OCB OMNI, trong những năm qua, OCB cũng đã liên tục giới thiệu những sản phẩm tài chính ưu việt, được may đo theo nhu cầu của từng phân khúc khách hàng như ngân hàng số dành cho giới trẻ - Liobank, nền tảng OCB Smart Merchant - Giải pháp quản lý bán hàng, thanh toán thông minh toàn diện, được thiết kế dành riêng cho các nhà bán hàng (Merchant), doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Đặc biệt, OCB cũng là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai mô hình Ngân hàng Mở (Open Banking). Ngân hàng đã xây dựng và vận hành hệ thống hơn 200 Open API, xử lý trung bình trên 6 triệu giao dịch mỗi tháng.

Đến cuối năm 2024, số lượng khách hàng kết nối Open API với OCB tăng gần 2,5 lần so với năm trước, số lượng đối tác mới cũng tăng gần gấp đôi tổng lũy kế các năm trước đó. Kết quả này góp phần nâng tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) bình quân trên 30% của đối tác sử dụng Open API tại OCB.

OCB đặt mục tiêu tăng trưởng 200% số lượng khách hàng doanh nghiệp sử dụng giải pháp Open API trong năm 2025. Theo đại diện ngân hàng, đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục phát triển các dịch vụ tài chính hiện đại, tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm, đặc biệt với nhóm khách hàng doanh nghiệp.

"Chúng tôi không chỉ đơn thuần cung cấp các sản phẩm riêng biệt mà OCB đã và đang mang đến một hệ sinh thái tài chính số hoàn chỉnh, toàn diện cho các khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp. Chúng tôi kỳ vọng, với sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành ngân hàng Việt Nam đang mở ra một kỷ nguyên mới, nơi chuyển đổi số được xem là chìa khóa để viết lên những câu chuyện thành công thì những nền tảng tài chính toàn diện như này sẽ là điểm khác biệt mạnh mẽ của OCB trên thị trường. Song song đó, việc OCB được vinh danh ở hạng mục Ngân hàng số tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2025 theo công bố của Global Banking and Finance Review đã cho thấy sự nỗ lực của ngân hàng trong việc xây dựng định chế tài chính hiện đại, sáng tạo, đồng thời khẳng định vai trò là một trong những ngân hàng dẫn đầu về chuyển đổi số tại Việt Nam hiện nay". Đại diện lãnh đạo OCB chia sẻ thêm.

Global Banking & Finance Awards (GBAF) là hệ thống giải thưởng thường niên uy tín, nhằm tôn vinh các định chế tài chính có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực đổi mới, hiệu quả hoạt động và tác động tích cực đến thị trường tài chính toàn cầu. Các giải thưởng được bình chọn bởi đội ngũ chuyên gia kinh tế, cùng sự tham gia của các tổ chức tài chính lớn tại nhiều quốc gia, đảm bảo tính khách quan và đa chiều trong việc đánh giá. Với gần 10 triệu lượt truy cập mỗi năm và hơn 2 triệu độc giả toàn cầu, GBAF được công nhận là một trong những hệ thống giải thưởng đáng tin cậy và minh bạch, có ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng tài chính – ngân hàng quốc tế.