OCBS bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, nữ lãnh đạo thân quen trong giới tài chính

Kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực quản trị

Bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh có hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý và điều hành trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng - chứng khoán, đã trải qua nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các công ty, tập đoàn, ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam. Bà Hạnh được đánh giá cao bởi năng lực lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược sắc bén, cùng thế mạnh trong việc hoạch định giải pháp tài chính, quản trị vốn, quản trị rủi ro và triển khai các dự án tư vấn tài chính phức tạp. Với sự linh hoạt, khả năng dẫn dắt cùng kinh nghiệm đa dạng trong nhiều môi trường khác nhau, bà Hạnh được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh bền vững, hiện thực hóa mục tiêu và chiến lược phát triển của OCBS trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm, ông Nguyễn Đức Quân Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc OCBS nhấn mạnh:

"Việc bổ nhiệm bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh vào vị trí Phó Tổng Giám đốc là một quyết định chiến lược, nhằm đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh hoạt động Ngân hàng đầu tư, quản trị nguồn vốn bền vững và mở rộng hợp tác chiến lược của OCBS. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng, với năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết của mình, bà Hạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa mục tiêu và tầm nhìn của OCBS - mang lại giá trị và thịnh vượng bền vững cho CBNV, khách hàng, đối tác, cổ đông và cả cộng đồng."

Về phía mình, bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh cũng bày tỏ quyết tâm, cam kết cùng đội ngũ lãnh đạo và CBNV OCBS tăng tốc hoàn thành mục tiêu và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Ông Võ Quang Long - Chủ tịch HĐQT OCBS trao quyết định và ông Nguyễn Đức Quân Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc OCBS trao hoa chúc mừng cho bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh – Tân Phó Tổng Giám đốc

Tăng tốc, khẳng định vị thế trên thị trường chứng khoán

Trong vòng 3 tháng qua, OCBS liên tiếp ghi dấu những bước tiến quan trọng, cho thấy tốc độ phát triển mạnh mẽ, quyết tâm đổi mới và nâng cao vị thế trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, OCBS đã hoàn thành tái cấu trúc toàn diện giai đoạn 1, từng bước nâng cao năng lực, mở rộng quy mô hoạt động, tái cấu trúc vận hành và định hướng chiến lược phát triển trong giai đoạn mới. Hoàn tất tăng vốn điều lệ gia nhập các công ty chứng khoán nghìn tỷ, đồng thời chính thức chuyển trụ sở về tòa nhà The Hallmark (số 15 đường Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TP.HCM) – một không gian hiện đại ngay lõi Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế, đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động của công ty.

Bên cạnh đó, OCBS cũng mở rộng hợp tác chiến lược với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và FiinGroup, định vị là công ty chứng khoán theo mô hình Ngân hàng Đầu tư và Quản lý Tài sản chuyên nghiệp, cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện gắn liền sự phát triển bền vững cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.

OCBS hướng đến mục tiêu trở thành định chế tiên phong kết hợp sức mạnh Ngân hàng thương mại – Ngân hàng đầu tư và năng lực phân tích dữ liệu, xếp hạng tín nhiệm nhằm đồng hành cùng khách hàng trong hành trình kiến tạo giá trị và phát triển bền vững.