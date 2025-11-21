OCBS VÀ FPT ký kết hợp tác, kiến tạo hệ sinh thái tài chính số hiện đại với AI

Theo đó, FPT sẽ là đối tác đồng hành cùng OCBS trong việc triển khai các giải pháp số hóa tổng thể nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Theo biên bản thỏa thuận, OCBS và FPT thống nhất thiết lập mối quan hệ hợp tác toàn diện trong lĩnh vực chuyển đổi số, tích hợp công nghệ AI trong hoạt động quản trị và dịch vụ tài chính – chứng khoán của OCBS. Trọng tâm thỏa thuận hướng đến việc triển khai các sản phẩm AI thuộc hệ sinh thái FPT dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn (Big Data), qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, chú trọng trải nghiệm khách hàng, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và gia tăng giá trị bền vững cho khách hàng.

Cụ thể, hợp tác sẽ được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, trong năm 2025, hai bên tập trung thử nghiệm PoC sản phẩm akaSense – Trợ lý AI cho dịch vụ đầu tư, bao gồm xây dựng, huấn luyện và tích hợp mô hình AI trực tiếp vào ứng dụng OCBS Invest. Với hệ thống này, nhà đầu tư của OCBS sẽ sớm được sở hữu một "trợ lý ảo" thông minh, có khả năng hỗ trợ phân tích thị trường, đưa ra khuyến nghị giao dịch cá nhân hóa tại từng thời điểm.

Trong giai đoạn hai, OCBS và FPT sẽ tiếp tục mở rộng triển khai các giải pháp công nghệ trong hệ sinh thái AI như: nền tảng trợ lý AI - FPT AI Agents, tổng đài giọng nói thông minh - FPT AI Voice Agent, số hóa tài liệu thông minh - FPT AI Read và nền tảng đào tạo nhân sự - FPT AI Mentor, với mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả vận hành và nâng tầm trải nghiệm khách hàng.

Hợp tác giữa OCBS và FPT xoay quanh việc triển khai các giải pháp công nghệ trong hệ sinh thái AI của FPT

Ngoài ra, theo biên bản ghi nhớ, OCBS và FPT sẽ tiếp túc đẩy mạnh hợp tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực như: viễn thông, công nghệ thông tin, giải pháp hạ tầng số, ứng dụng công nghệ tiên tiến, sản phẩm – dịch vụ tài chính và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI)… Điều này đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác bền vững giữa Công ty chứng khoán năng động OCBS và tập đoàn công nghệ toàn cầu FPT, hứa hẹn mở ra nhiều bước đột phá mới trong lĩnh vực tài chính chứng khoán.

Việc ký kết hợp tác với FPT diễn ra trong bối cảnh OCBS đang chuyển đổi toàn diện và bứt phá mạnh mẽ. Chỉ trong thời gian ngắn, Công ty đã ghi nhận thành tựu ấn tượng khi tăng vốn điều lệ lên 1.200 tỷ đồng vào cuối Quý II/2025, gấp 4 lần so với năm 2024. Kết thúc Quý III/2025, lợi nhuận OCBS tăng vọt 7.100%, trở thành công ty chứng khoán tăng trưởng nhanh nhất 9 tháng đầu năm 2025. Với tầm nhìn trở thành định chế tài chính đa năng, tích hợp mô hình Ngân hàng Đầu tư và Quản lý tài sản chuyên nghiệp, OCBS cam kết mang đến các giải pháp tài chính toàn diện, hiện đại, đồng hành cùng nhà đầu tư trong kỷ nguyên số. Trong thời gian tới, OCBS sẽ bám sát lộ trình chuyển đổi số, tập trung vào nâng cấp hạ tầng công nghệ, số hóa các chức năng vận hành và phát triển các giải pháp tài chính thông minh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại và bền vững.

Đại diện OCBS, ông Nguyễn Tiến Lâm – Giám đốc Khối Công nghệ thông tin kỳ vọng hợp tác với FPT sẽ trở thành nền tảng giúp OCBS tăng tốc hành trình chuyển đổi số

Chia sẻ về quyết định đồng hành cùng FPT làm đối tác trong dự án chuyển đổi số, Ông Nguyễn Tiến Lâm – Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin OCBS cho biết:

"OCBS xác định công nghệ là đòn bẩy chiến lược trong hành trình phát triển và gia tăng năng lực cạnh tranh. Việc hợp tác cùng FPT là bước đi then chốt giúp chúng tôi đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số, đặc biệt trong việc tích hợp sâu các công nghệ AI, Big Data vào hoạt động quản lý vận hành trong ngành tài chính – chứng khoán. Hiện nay, OCBS cũng đang mở rộng hợp tác chiến lược cùng Ngân hàng Phương Đông (OCB), việc đẩy mạnh công nghệ cùng FPT sẽ giúp OCBS tạo ra hệ sinh thái ngân hàng – chứng khoán – công nghệ hoàn chỉnh, mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho khách hàng của các bên."

Đại diện FPT, ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng giám đốc FPT IS cam kết sẽ huy động nguồn lực tốt nhất để song hành cùng OCBS thực hiện hoá mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng AI trong quản trị vận hành

Song song với các mục tiêu và kỳ vọng từ OCBS, ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc FPT IS, Tập đoàn FPT cam kết triển khai dự án và đạt được các mục tiêu cụ thể như sau:

"FPT xem OCBS là đối tác quan trọng trong hành trình ứng dụng AI để đổi mới hoạt động và tạo ra giá trị khác biệt cho thị trường chứng khoán. Với kinh nghiệm đồng hành chuyển đổi số quốc gia và đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng AI, FPT cam kết mang những công nghệ tiên tiến nhất hỗ trợ OCBS nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách hàng. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa năng lực công nghệ của FPT và chuyên môn sâu cùng định hướng chiến lược của OCBS sẽ tạo nên các sản phẩm thiết thực, đóng góp vào sự tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững của OCBS trong những năm tới."

Với sự quyết tâm đổi mới từ đội ngũ OCBS cùng năng lực triển khai công nghệ dày dặn kinh nghiệm hơn 37 năm trong ngành của FPT, việc hợp tác giữa OCBS và FPT không chỉ mang ý nghĩa đánh dấu sự gắn kết bền chặt giữa tài chính và công nghệ, mà còn khẳng định cam kết tiên phong của hai bên trong việc kiến tạo hệ sinh thái dịch vụ thông minh, bền vững và khác biệt cho khách hàng.

Thông tin về OCBS:

Thành lập từ năm 2006, trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, hiện nay OCBS là Đối tác Chiến lược của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và FiinGroup, định vị là công ty chứng khoán theo mô hình Ngân hàng Đầu tư và Quản lý Tài sản chuyên nghiệp, cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện gắn liền sự phát triển bền vững cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.

OCBS hướng đến mục tiêu trở thành định chế tiên phong kết hợp sức mạnh Ngân hàng thương mại – Ngân hàng đầu tư và năng lực phân tích dữ liệu, xếp hạng tín nhiệm nhằm đồng hành cùng khách hàng trong hành trình kiến tạo giá trị và phát triển bền vững.

Thông tin về FPT:

FPT - Tập đoàn công nghệ toàn cầu với hơn 37 năm phát triển, hiện diện trên 30 quốc gia. Tập đoàn xác định chiến lược phát triển trọng tâm: Trí tuệ nhân tạo – Bán dẫn – Công nghệ ô tô số – Chuyển đổi số – Chuyển đổi xanh (AI – bán – Xe – Số – Xanh). Trong đó AI là trọng tâm dẫn dắt (AI First). FPT tập trung phát triển nguồn nhân lực về AI, tích hợp AI vào toàn bộ sản phẩm, dịch vụ Made by FPT giúp các dịch vụ trở nên thông minh, chính xác, tạo ra gia tăng lợi ích tài chính cho khách hàng.