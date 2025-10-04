OKXE - từ nền tảng thương mại xe máy đến Quán quân Startup World Cup Vietnam 2025

Hành trình 7 năm phát triển: từ nền tảng sơ khai đến hệ sinh thái xanh

Ra đời tháng 10/2018, OKXE bắt đầu với sứ mệnh đơn giản: kết nối người mua và người bán xe máy qua nền tảng trực tuyến. Chỉ trong vài năm, công ty đã nhanh chóng nhận ra những bất cập trong thị trường: từ minh bạch giá cả, chất lượng xe, đến niềm tin trong giao dịch và bắt đầu hành trình đổi mới mô hình.

OKXE xây dựng quy trình kiểm định chuyên sâu, ứng dụng công nghệ để tăng độ chính xác và tin cậy. Đồng thời, mô hình OMO (Online Merge Offline) được phát triển nhằm kết hợp trải nghiệm mua bán trực tuyến với dịch vụ thực tế, mang lại sự tiện lợi và an tâm cho khách hàng. Nắm bắt xu thế di chuyển xanh, OKXE chuyển hướng sang xe điện, hợp tác cùng VinFast ra mắt showroom VinFast OKXE và đang mở rộng với Yadea nhằm đa dạng hóa sản phẩm.

Thông qua việc ứng dụng Big Data và triển khai các trạm kiểm định trực tiếp, OKXE hướng tới việc nâng cao niềm tin trên thị trường xe máy cũ. Giải pháp này giúp khách hàng có được trải nghiệm giao dịch minh bạch, an toàn và tiện lợi, đồng thời góp phần định hình xu hướng di chuyển hiện đại. Với những bước chuyển mình đó, OKXE đã định vị lại mình không chỉ là nền tảng thương mại xe máy, mà là doanh nghiệp công nghệ thúc đẩy xu hướng xanh trong lĩnh vực di chuyển cá nhân tại Việt Nam.

Chiến thắng tại Startup World Cup Vietnam 2025

Tại Startup World Cup Vietnam 2025, OKXE được vinh danh Quán quân nhờ mô hình đổi mới bền vững, thực tiễn và giải quyết được bài toán lớn của thị trường xe máy - phương tiện chiếm khoảng 93% giao thông đường bộ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tiềm năng mở rộng trong nước và khu vực Đông Nam Á, nơi nhu cầu chuyển đổi sang xe điện ngày càng rõ rệt, cũng là điểm cộng lớn. OKXE nhận được sự đánh giá cao từ chuyên gia và nhà đầu tư nhờ chiến lược dài hạn, đội ngũ sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ. Giải thưởng này không chỉ khẳng định năng lực đổi mới sáng tạo của startup Việt mà còn trao cho OKXE tấm vé tham dự vòng chung kết Startup World Cup toàn cầu tại Silicon Valley - nơi quy tụ các doanh nghiệp khởi nghiệp hàng đầu thế giới.

OKXE - quán quân Startup World Cup Regional tại sự kiện Vietnam Web Summit 2025.

Chiến lược tương lai tiên phong dẫn dắt xu hướng xanh

Sau cột mốc Startup World Cup, OKXE tiếp tục đặt mục tiêu trở thành nền tảng dẫn đầu thị trường xe điện tại Việt Nam, đặc biệt trong mảng dịch vụ đổi xe xăng sang xe điện. Công ty cũng đầu tư vào AI và Big Data để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, giúp quy trình mua bán và đổi xe ngày càng tối ưu. Đồng thời, OKXE định hướng lan tỏa lối sống xanh, truyền cảm hứng cho cộng đồng, khuyến khích thế hệ trẻ hướng tới phương tiện di chuyển bền vững. Việc mở rộng sang thị trường Đông Nam Á sẽ giúp OKXE mang mô hình đổi mới từ Việt Nam ra khu vực, khẳng định vị thế của startup Việt trên bản đồ quốc tế.

OKXE Việt Nam tại sự kiện Vietnam Web Summit 2025.

Chia sẻ về chiến thắng tại Startup World Cup Vietnam 2025, đại diện OKXE cho biết: "Danh hiệu Quán quân không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới, phát triển bền vững. OKXE sẽ giữ vững DNA công nghệ là ứng dụng OKXE để đổi mới sáng tạo, đồng thời linh hoạt thích ứng với xu hướng xanh để phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển của người Việt và vươn ra khu vực."

Bước đệm ra sân chơi toàn cầu

Chiến thắng tại Startup World Cup Vietnam 2025 được xem là bước đệm quan trọng, mở ra cơ hội để OKXE tiếp cận các nhà đầu tư, đối tác quốc tế và từng bước đưa giải pháp "đổi xăng sang điện" ra thị trường toàn cầu.

Hành trình 7 năm của OKXE, từ một nền tảng thương mại xe máy non trẻ đến một hệ sinh thái công nghệ được quốc tế công nhận, là minh chứng cho sức mạnh đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.