Ông bà bảo: "Khí tốt thì người vượng, cửa sạch thì nhà hưng" - 3 dấu hiệu vàng ròng cho thấy ngôi nhà tụ phúc

Trong phong thủy, cánh cửa chính không chỉ là lối đi lại mà còn được ví như miệng của ngôi nhà, là nơi hút sinh khí, tài lộc và cả may mắn. Người xưa còn quan niệm: "Đại môn quảng nạp bát phương tài", nghĩa là cửa chính có thể đón lộc từ khắp bốn phương tám hướng.

Vậy nên ngay khoảnh khắc mở cửa bước qua cánh cửa chính, thứ đầu tiên bạn nhìn thấy không chỉ tác động đến cảm xúc mà còn ảnh hưởng đến vận khí của cả gia đình. Chính vì thế mới có nguyên tắc "3 thấy - 3 không thấy" khi vào nhà như dưới đây.

3 THẤY: Nhìn thấy ngay khi vào nhà thì càng vượng

1. Cây xanh tươi tốt

Nếu ngay khi mở cửa, bạn nhìn thấy một chậu cây xanh mướt thì quá tuyệt. Cây cối tượng trưng cho sức sống, sự phát triển và tài lộc. Đặc biệt là những loại có dáng lá tròn, mềm mại như phát tài, kim tiền, hạnh phúc, ngọc bích, hồng vận phát tài... vừa đẹp mắt vừa có ý nghĩa "tiền vào như nước". Lá cây càng tròn đầy, xanh bóng thì càng gợi sự sung túc, giống như những đồng xu tài lộc.

Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy, mảng xanh còn giúp không gian thêm thoáng đãng, lọc không khí và mang lại cảm giác thư thái. Hãy thử tưởng tượng sau một ngày làm việc căng thẳng, bạn mở cửa bước vào và ngay lập tức được chữa lành bởi một chậu cây tươi tốt, đó chính là cách thiên nhiên giúp bạn xua tan mệt mỏi và giữ năng lượng tích cực.

2. Vật trang trí cát tường

Ở khu vực cửa ra vào, người xưa rất thích bày trí những món đồ mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng. Đó có thể là tranh chữ Phúc Lộc Thọ, đèn lồng đỏ, hồ lô, tượng voi, hươu, cá chép vượt vũ môn, đồng xu ngũ đế...

Những món đồ này vừa làm đẹp không gian, vừa tạo cảm giác ấm cúng cho khách đến chơi nhà. Đặc biệt, trong quan niệm Á Đông, hồ lô tượng trưng cho sức khỏe và trường thọ, voi mang ý nghĩa chiêu tài, cá chép biểu trưng cho sự thăng tiến. Bày trí khéo léo, tinh tế sẽ khiến lối vào không chỉ đẹp mắt mà còn trở thành trạm đón lộc cho gia chủ.

3. Tranh chữ, tranh phong cảnh mang ý nghĩa tốt đẹp

Một bức tranh sơn thủy hữu tình, mặt trời mọc rực rỡ hay cá chép bơi lội tung tăng treo ngay lối vào không chỉ nâng tầm thẩm mỹ mà còn được xem như bùa may mắn. Người xưa tin rằng, tranh đẹp, chữ hay đặt đúng chỗ có thể tụ khí, giữ vận và mang đến nguồn năng lượng tích cực cho cả ngôi nhà.

Ví dụ, tranh sơn thủy giúp cân bằng phong thủy, tượng trưng cho tài lộc chảy vào như dòng nước; tranh hươu và tiên hạc biểu thị cho sự trường thọ, bình an; tranh mặt trời mọc gợi mở sự khởi đầu hanh thông. Đây là những lựa chọn vừa hợp mắt, vừa hợp ý nghĩa, giúp lối vào nhà luôn hút khí tốt, giữ vượng khí.

3 KHÔNG THẤY -Tránh xa để không hao tài tán lộc

1. Gương soi đối diện cửa

Gương là vật dụng quen thuộc nhưng trong phong thủy lại rất kỵ đặt chính diện cửa chính. Bởi đặc tính phản chiếu của gương khiến tài lộc, phúc khí theo cửa bước vào liền bị hất ngược ra ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc vận may khó ở lại lâu trong nhà. Nếu bãn vẫn muốn đặt gương ở khu vực gần cửa, hãy chọn vị trí lệch sang bên, tuyệt đối không chiếu thẳng cửa ra vào.

2. Đồng hồ chính diện

Đồng hồ vốn mang ý nghĩa quản lý thời gian nhưng nếu treo đối diện cửa lại trở thành điểm xấu. Trong tiếng Hán, chuông/đồng hồ đồng âm với chữ "chung", nghĩa là kết thúc. Vì vậy, theo quan niệm dân gian, đồng hồ đối diện cửa chẳng khác nào chặn đứng tài lộc, báo hiệu sự chấm dứt của may mắn.

Thay vào đó, gia đình có thể vẫn treo đồng hồ trong phòng khách hoặc gần cửa nhưng nhất định phải tránh treo ngay chính diện kẻo vô tình cắt đứt vận khí chưa kịp vào nhà.

3. Vật sắc nhọn, hình ảnh xấu khí

Dao, kiếm, thú dữ, tranh ảnh bạo liệt hoặc thậm chí là góc nhọn từ mái nhà, tường, cột chĩa thẳng vào cửa chính đều được coi là hung sát. Những thứ này không chỉ gây cảm giác bất an mà còn bị xem là xua đuổi may mắn, dễ mang đến thị phi, tai ương.

Thế nên nếu cửa nhà vô tình đối diện với các yếu tố này từ bên ngoài như đường thẳng, cột điện, mái nhọn, tháp cao... thì gia chủ có thể dùng bình phong, cây xanh hoặc rèm che để hóa giải. Cách này vừa giữ được sự riêng tư, vừa giảm bớt tác động xấu từ "ngoại sát".

Nguồn: Aboluowang



