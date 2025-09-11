Ông chủ Highlands Coffee và Phở 24 lấy thêm Paris Baguette Việt Nam: Hoàn thiện hệ sinh thái trước thềm IPO Highlands Coffee?

Một cửa hàng Paris Baguette ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images.

Thị trường F&B Việt Nam gần đây đã ghi nhận một thương vụ đáng chú ý khi Tập đoàn Việt Thái Quốc Tế (VTI Group) - công ty do David Thái sáng lập, đơn vị nắm cổ phần lớn tại các doanh nghiệp có thương hiệu quen thuộc như Highlands Coffee và Phở 24, thông báo Paris Baguette đã trở thành thành viên mới của công ty.

Hình ảnh bài đăng của VTI trên kênh LinkedIn

Thông báo này được đăng tải trên kênh LinkedIn của VTI Group. VTI nhấn mạnh cột mốc này khởi đầu một chương mới cho cả hai, cùng chung tay trong sứ mệnh: “Mang những gì tốt nhất của thế giới đến Việt Nam, và mang những gì tốt nhất của Việt Nam ra thế giới.” (tạm dịch từ To bring the best of the world to Vietnam, and the best of Vietnam to the world.)

Thương hiệu Paris Baguette vốn thuộc sở hữu của SPC Group, một trong những tập đoàn thực phẩm và bánh kẹo hàng đầu Hàn Quốc với doanh thu toàn cầu đạt khoảng 5,7 tỷ USD (năm 2020).

Paris Baguette có quy mô ấn tượng với hơn 4.000 cửa hàng trên toàn cầu. Tại Việt Nam, chuỗi này ra mắt từ năm 2012, hiện có khoảng 10 cửa hàng và được biết đến với mô hình tiệm bánh cao cấp kết hợp không gian cà phê, nay chính thức về chung nhà với VTI.

Hoàn thiện hệ sinh thái F&B

Việc có thêm thương hiệu Paris Baguette giúp hệ sinh thái của VTI Group trở nên hoàn thiện hơn, bao phủ nhiều phân khúc trên thị trường. Danh mục của tập đoàn hiện đã trải dài từ chuỗi cà phê có độ phủ lớn (Highlands Coffee), phở truyền thống (Phở 24), thương hiệu cà phê - trà quốc tế (The Coffee Bean & Tea Leaf), và nay được bổ sung mảng bánh ngọt - cà phê theo phong cách Hàn Quốc.

Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tạo ra cơ hội bán chéo sản phẩm giữa các thương hiệu, gia tăng giá trị cho toàn hệ thống và phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng trong ngày.

Bệ phóng cho kế hoạch IPO?

Đáng chú ý, thương vụ này diễn ra trong bối cảnh công ty mẹ của VTI là Jollibee Foods Corporation (JFC) của Philippines đã nhiều lần công khai kế hoạch IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) cho chuỗi Highlands Coffee.

Mặc dù kế hoạch này đã có sự trì hoãn, sức hấp dẫn của Highlands Coffee là không thể phủ nhận. Theo báo cáo tài chính của JFC, chuỗi cà phê này ghi nhận lợi nhuận EBITDA đạt hơn 1.050 tỷ đồng trong năm 2024. Nửa đầu năm 2025, con số này là khoảng 570 tỷ đồng. Trước đó, vào cuối năm 2022, Reuters từng đưa tin JFC có ý định bán 10-15% cổ phần của Highlands Coffee với mức định giá toàn chuỗi có thể lên tới 800 triệu USD.

Việc sáp nhập một thương hiệu có độ nhận diện tốt như Paris Baguette được cho là sẽ làm gia tăng giá trị nội tại của VTI Group. Một hệ sinh thái F&B hoàn chỉnh, với các dòng doanh thu đa dạng sẽ tạo ra một câu chuyện tăng trưởng thuyết phục hơn trong mắt các nhà đầu tư khi kế hoạch IPO được tái khởi động.

Trong giai đoạn trước mắt, VTI được cho là sẽ tập trung vào việc tích hợp hệ thống và khai thác cơ hội bán chéo sản phẩm. Việc tận dụng mạng lưới hơn 700 cửa hàng Highlands để phân phối sản phẩm Paris Baguette là một kịch bản có tính khả thi cao. Tuy nhiên, thách thức về việc đồng bộ vận hành và đảm bảo chất lượng trên quy mô lớn vẫn là bài toán cần VTI giải quyết.