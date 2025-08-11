Ông Lê Viết Hải Sơn đảm nhận vị trí CEO Chicilon Media

Ông Lê Viết Hải Sơn sẽ chính thức tiếp nhận và đảm trách toàn bộ công tác điều hành hoạt động thường nhật của doanh nghiệp. Đây là cuộc chuyển giao điều hành ở cấp độ cao nhất kể từ khi Chicilon Media thành lập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng đưa công ty bước vào giai đoạn "tái cấu trúc chiến lược – làm mới tổ chức – tăng tốc tăng trưởng".

Một cuộc chuyển giao được cân nhắc kỹ lưỡng: Từ sự dẫn dắt của nhà sáng lập, đến sự vận hành bởi tổ chức, đến sự dẫn dắt bởi nhân tài

Tại cuộc họp sáng nay tại trụ sở công ty, Chủ tịch Guo Zhi Feng xúc động tuyên bố: "Là người sáng lập, tôi đã đồng hành cùng Chicilon Media vượt qua mọi cột mốc quan trọng – từ con số không đến bước khởi đầu, từ bước khởi đầu đến phát triển rực rỡ. Hôm nay, tôi trân trọng trao cây hgậy tiếp sức CEO cho người mà tôi vô cùng tin tưởng là ông Lê Viết Hải Sơn. Đây không phải là lời chia tay, mà là một cách tiếp tục đồng hành- bằng một vai trò khác- để dốc toàn lực đưa công ty bước vào thập kỷ phát triển mới."

Trong tương lai, Ông Guo Zhi Feng sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT, tập trung vào chiến lược cấp cao, quản trị đầu tư, mở rộng sang thị trường ASEAN và các thị trường quốc tế khác, đồng thời trực tiếp thúc đẩy các dự án giao thoa như AI trong quảng cáo, nền tảng truyền thông toàn cầu, liên kết tài nguyên ngành quảng cáo.

Ông Lê Viết Hải Sơn được biết đến với phong cách quản lý mang đậm tinh thần quyết đoán và thực tiễn. Ông không chỉ am hiểu chiến lược tổng thể mà còn tinh thông tác chiến thực tế, có hiểu biết sâu sắc về hệ sinh thái quảng cáo số, mô hình dịch vụ khách hàng và vận hành tổ chức. Việc ông đảm nhận vị trí này không chỉ là sự ghi nhận về năng lực, mà còn là một bước bàn giao thực quyền có tính chiến lược cao. Ông Sơn chia sẻ: "Tôi hiểu rằng đây không chỉ là một vị trí, mà là một sự uỷ thác sứ mệnh quan trọng. Chicilon Media đang đứng trước điểm khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới, và tôi sẽ dẫn dắt tập thể tiếp tục tiến trình, vượt qua mọi giới hạn – một lần nữa chinh phục đỉnh cao của ngành!"

Nâng tầm tổ chức, bứt phá chiến lược: Kiến tạo nền tảng mới Chicilon 2.0

Theo nguồn tin nội bộ, việc chuyển giao lần này đã được ông Guo Zhi Feng âm thầm chuẩn bị từ cuối năm 2024, là một phần quan trọng trong kế hoạch "tái thiết tổ chức". Trong giai đoạn tới, ông Guo Zhi Feng sẽ tập trung vào việc xây dựng hệ sinh thái Chicilon Media 2.0, kết nối trọn vẹn giữa quảng cáo – dữ liệu – truyền thông, cũng như triển khai các dự án tiên phong như AI trong quảng cáo ngoài trời, nền tảng truyền thông AdHub, hệ thống phân phối số xuyên quốc gia, đồng thời tăng cường hợp tác cùng vốn quốc tế, đưa Chicilon Media tiến tới khu vực hóa, nền tảng hóa và toàn cầu hóa. Đây là một bước ngoặt mang tính chiến lược, thể hiện sự chuyển mình từ mô hình "người sáng lập dẫn dắt" sang "tổ chức vận hành tự chủ", mở rộng không gian tăng trưởng và năng lực huy động vốn cho doanh nghiệp.

Tín hiệu từ thị trường: Cuộc nâng cấp lịch sử đã bắt đầu!

Các chuyên gia ngành quảng cáo nhận định rằng, sự chuyển giao này của Chicilon Media thể hiện việc sau 19 năm phát triển, Chicilon Media đã hoàn tất giai đoạn khởi nghiệp và bước vào giai đoạn tăng trưởng nền tảng – quy mô – cấu trúc, người sáng lập của công ty rút khỏi điều hành trực tiếp để tập trung chiến lược, mở rộng không gian điều hành cho thế hệ kế tiếp. Sự chuyển giao này cũng cho thấy đội ngũ điều hành mới của công ty có thực lực mạnh về thực thi – tổ chức – thị trường, đủ sức đưa Chicilon bứt phá trong bối cảnh AI, dữ liệu, nền tảng số và 5G bùng nổ.

Kết thúc buổi lễ, ông Guo Zhi Feng khẳng định bằng một câu nói mạnh mẽ, ghi dấu sự chuyển giao lịch sử này: "Tôi không rút lui, mà là nhường đường cho tương lai. Ông Lê Viết Hải Sơn không phải người thay thế, mà là người tiếp sức. Câu chuyện của Chicilon Media – chỉ mới bắt đầu".

Có thể thấy rằng đây không chỉ là sự chuyển giao trọng trách và niềm tin, mà còn là sự điều chỉnh về định hướng và nhịp điệu vận hành, và trên hết, là bước nhảy vọt đưa doanh nghiệp chinh phục những đỉnh cao mới. Câu chuyện của Chicilon Media vẫn đang được viết tiếp, thập kỷ tiếp theo đang dần hé mở – với tầm nhìn mới, động lực mới và một nền tảng mới vững chắc hơn bao giờ hết.

Thông tin thêm về Chicilon Media

Chicilon Media là nhà sở hữu và vận hành mạng lưới quảng cáo thang máy kỹ thuật số lớn bậc nhất Việt Nam. Tính đến cuối năm 2024, công ty đã triển khai hơn 35.000 điểm quảng cáo tại các tòa nhà văn phòng, chung cư cao cấp, siêu thị, sân bay và các địa điểm có lưu lượng cao trên toàn quốc. Doanh thu năm 2024 vượt 40 triệu USD, với khách hàng bao gồm nhiều thương hiệu hàng đầu quốc tế và Việt Nam.

Cập nhật thêm thông tin tại website: www.chicilonmedia.com