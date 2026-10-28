Ông Nguyễn Bá Út được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng
Ông Nguyễn Bá Út - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031.
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Chiều 28/10, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI tổ chức Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã bầu ông Nguyễn Bá Út - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031.
Bên cạnh đó, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng đã xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến công tác quản lý, điều hành và các chính sách phát triển của tỉnh.
Các nghị quyết là cơ sở để các cấp, ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, góp phần tháo gỡ những vấn đề đặt ra trong thực tiễn và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Bá Út (SN 1979), quê ở tỉnh Gia Lai. Tháng 7/2025, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng.
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