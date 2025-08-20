Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Nguyễn Đức Tài: “MWG quyết định giảm lượng và tăng chất. Chúng tôi giảm số lượng cửa hàng và cũng giảm rất nhiều con người"

20-08-2025 - 10:05 AM | Doanh nghiệp

Ông Nguyễn Đức Tài: “MWG quyết định giảm lượng và tăng chất. Chúng tôi giảm số lượng cửa hàng và cũng giảm rất nhiều con người"

Ông Nguyễn Đức Tài cho biết MWG đã cắt giảm đáng kể số lượng cửa hàng, chỉ giữ lại những điểm kinh doanh hiệu quả để tập trung đầu tư. Nhân sự cũng được tinh gọn từ 10.000–20.000 người, song doanh nghiệp dành nguồn lực để phát triển đội ngũ nhân viên và quản lý ở lại.

Chiều ngày 19/8, Công ty cổ phần Thế Giới Di Động (MWG) đã có buổi họp NĐT – Tổng kết KQKD Quý 2/2025. Tại buổi họp, ngoài báo cáo kết quả kinh doanh quý 2, ông Nguyễn Đức Tài chủ tịch MWG, đã chia sẻ về hành trình phát triển của tập đoàn trong suốt 20 năm qua và định hướng trong giai đoạn mới.

Theo ông, MWG có 3 giai đoạn phát triển. Đầu tiên là 10 năm đầu tiên kể từ khi thành lập (2004-2014) là thời kỳ tăng trưởng "rất thần tốc" khi quy mô còn nhỏ. Đến năm 2014, MWG chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán, mở ra chặng đường tăng trưởng mới.

Từ năm 2015 đến nay, ông Tài cho rằng tập đoàn trải qua ba giai đoạn rõ rệt. Giai đoạn thứ nhất (2015-2021) là thời kỳ tăng trưởng liên tục nhờ mở rộng mạng lưới.

"Các bạn nhìn đường doanh thu nó tăng rất đồng hành với đường cửa hàng," ông nói.

Ông Nguyễn Đức Tài: “MWG quyết định giảm lượng và tăng chất. Chúng tôi giảm số lượng cửa hàng và cũng giảm rất nhiều con người

Bước sang giai đoạn 2022-2023, MWG tiến hành tái cấu trúc mạnh mẽ. Ở giai đoạn này Thế Giới Di Động đã giảm số lượng cửa hàng và nhân viên, giữ lại nhưng cửa hàng và nhân viên chất lượng.

"Chúng tôi quyết định là giảm lượng và tăng chất. Số cửa hàng thì chúng tôi cũng giảm số lượng và giữ lại những cửa hàng chất lượng, tập trung để đầu tư cho những cửa hàng đó. Con người cũng vậy, chúng tôi cũng giảm rất nhiều con người, con số từ 10.000 đến 20.000 con người. Và tất nhiên, chúng tôi đầu tư cho những bạn nhân viên và quản lý ở lại," ông Tài nhấn mạnh.

Tiếp sau giai đoạn tái cấu trúc, từ năm 2024 trở đi, MWG đặt mục tiêu bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới dựa trên chất lượng. 

"Chúng tôi không tăng trưởng dựa vào số lượng nữa mà tăng trưởng nhờ vào cái chất. Những cái mà khách hàng nhận được từ những điểm kinh doanh, kể cả online và offline, nó sẽ hơn rất nhiều so với trước đây, vượt trội so với các đối thủ," Chủ tịch MWG khẳng định.

Ông cũng chỉ ra đặc điểm của từng giai đoạn như giai đoạn đầu doanh thu tăng trưởng nhanh nhưng lợi nhuận tăng trưởng chậm, thấp hơn so với doanh thu; giai đoạn hai là tái cấu trúc và giai đoạn ba sẽ là thời kỳ doanh thu tăng nhưng lợi nhuận tăng trưởng nhanh hơn doanh thu nhiều và ở giai đoạn này số lượng cửa hàng tăng sẽ không đáng kể. 

Bên cạnh đó, ông Tài cũng nói về đặc thù của 2 cái chuỗi đang trong 2 cái giai đoạn phát triển  khác nhau là Thế Giới Di Động và Bách Hoá Xanh. Cụ thể, Thế Giới Di Động đã chính thức bước vào giai đoạn tăng trưởng nhờ chất, không còn phụ thuộc vào số lượng cửa hàng. Trong khi đó, Bách Hóa Xanh vẫn ở giai đoạn đầu, vì vậy sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ vào lượng và chất. 

"Lượng sẽ song hành với chất nhưng hỏi cái gì lớn hơn thì tôi cho là cái lượng sẽ là yếu tố được tập trung trong thời gian sắp tới để chiếm lĩnh nhanh, để tăng thị phần nhanh", ông Tài chia sẻ. 

Vị chủ tịch MWG cũng nhận định vì lý do trên nên doanh thu của Bách Hóa Xanh được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn lợi nhuận, trong khi ngược lại, tại Thế Giới Di Động, lợi nhuận sẽ tăng trưởng nhanh hơn so với doanh thu.

Thúy Hạnh

Theo Thuý Hạnh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai phá đỉnh 10 năm, thập kỷ "truân chuyên" của bầu Đức chấm dứt?

Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai phá đỉnh 10 năm, thập kỷ "truân chuyên" của bầu Đức chấm dứt? Nổi bật

Bí ẩn nữ doanh nhân 8x chi 20.500 tỷ thâu tóm siêu tháp tài chính giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh

Bí ẩn nữ doanh nhân 8x chi 20.500 tỷ thâu tóm siêu tháp tài chính giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh Nổi bật

Thành viên ban kiểm soát Bamboo Capital (BCG) được đề cử vào ban kiểm soát Lộc Trời (LTG) giữa rối ren nhân sự

Thành viên ban kiểm soát Bamboo Capital (BCG) được đề cử vào ban kiểm soát Lộc Trời (LTG) giữa rối ren nhân sự

10:00 , 20/08/2025
Loạt lãnh đạo và cổ đông lớn ồ ạt thoái vốn tại Tập đoàn Đất Xanh

Loạt lãnh đạo và cổ đông lớn ồ ạt thoái vốn tại Tập đoàn Đất Xanh

09:17 , 20/08/2025
Những đóng góp của Chủ tịch quá cố Nguyễn Thanh Sơn trong hành trình phát triển thương hiệu HACOM

Những đóng góp của Chủ tịch quá cố Nguyễn Thanh Sơn trong hành trình phát triển thương hiệu HACOM

08:31 , 20/08/2025
Công bố 9 doanh nghiệp công nghệ - viễn thông nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2024

Công bố 9 doanh nghiệp công nghệ - viễn thông nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2024

08:01 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên