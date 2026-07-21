Ông Nguyễn Hùng Cường lại bị "call margin" DIG

Công ty cổ phần chứng khoán MВ (MBS) vừa có thông báo bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của khách hàng là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG).

Cụ thể, MBS dự kiến bán giải chấp cổ phiếu DIG thuộc sở hữu của ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT DIC Corp (mã: DIG) từ ngày 21/7/2026. Lượng cổ phiếu dự kiến bán là gần 3,7 triệu cổ phiếu DIG

Cùng ngày, MBS cũng dự kiến bán giải chấp 672 nghìn cổ phiếu DIG của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch HĐQT DIC Corp đồng thời là em gái ông Cường.

MBS lưu ý việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của Công ty chứng khoán mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi hoặc chủ tài khoản đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỉ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ.

Số lượng chứng khoán dự kiến bán giải chấp là ước tính tại thời điểm công bố thông tin, số lượng chứng khoán bán thực tế có thể ít hơn hoặc nhiều hơn do thay đổi giá thị trường làm thay đổi giá trị tài sản đảm bảo.

Đây không phải lần đầu gia đình Chủ tịch DIG bị CTCK “call margin”. Trước đó, gia đình này đã nhiều lần bị thông báo bán giải chấp cổ phiếu, gần nhất ngay trong đầu tháng 7/2026. Theo báo cáo công bố, ông Cường bị bán giải chấp gần 2,7 triệu cổ phiếu DIG, bà Lê Thị Hà Thành, mẹ ông Cường bị bán giải chấp 854 nghìn cổ phiếu DIG; trong khi bà Nguyễn Thị Thanh Huyền bị bán giải chấp hơn 660 nghìn cổ phiếu DIG. Tổng cộng từ ngày 7/7 đến ngày 9/7, Chủ tịch DIC Corp và người thân bị bán giải chấp hơn 4,2 triệu cổ phiếu DIG.

Tổng cộng từ đầu năm 2026, các công ty chứng khoán đã bán giải chấp gần 40 triệu cổ phiếu DIG thuộc sở hữu của gia đình ông Nguyễn Hùng Cường, tương đương khoảng 5% vốn.

Trên thị trường, thị giá DIG đã giảm tới 35% so với thời điểm bắt đầu năm 2026, qua đó lùi xuống mốc 10.800 đồng/cp. Số lượng cổ phiếu hai anh em Chủ tịch sắp bị bán giải chấp như trên thông báo có giá trị thị trường khoảng 46 tỷ đồng.