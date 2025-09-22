Ông Nguyễn Văn Đạt bán xong 88 triệu cổ phiếu PDR, thu hơn 2.100 tỷ đồng

Trong thông báo mới nhất, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR) đã bán ra 88 triệu cổ phiếu PDR.

Sau giao dịch, số lượng cổ phần sở hữu của ông Đạt tại PDR giảm từ 359,8 triệu đơn vị (36,7% vốn) xuống còn 271,8 triệu đơn vị (27,7%), vẫn là cổ đông lớn nhất. Tổng tỷ lệ cổ phần sở hữu của vị Chủ tịch và Phát Đạt Holdings tại PDR là 36,45%.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận trong giai đoạn 5/9 đến 18/9/2025. Ghi nhận trong giai đoạn này, cổ phiếu PDR có khối lượng giao dịch thỏa thuận 88,4 triệu đơn vị, tổng giá trị khoảng 2.121 tỷ đồng, bình quân 23.992 đồng/cp. Ước tính, ông Đạt đã thu về trên 2.100 tỷ đồng từ thương vụ trên.

Được biết, giao dịch trên là để chuẩn bị nguồn tài chính hỗ trợ cho kế hoạch kinh doanh sắp tới của Phát Đạt. Đây không phải là lần đầu tiên ông Đạt dùng tài sản cá nhân trợ lực cho nhu cầu của Phát Đạt. Hồi cuối năm 2022, vị Chủ tịch từng bán tài sản cá nhân khoảng 2.000 tỷ đồng để góp phần giúp Phát Đạt tất toán nợ, đảm bảo cam kết với các trái chủ.

Chia sẻ về quyết định bán 88 triệu cổ phiếu PDR ở thời điểm này, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT Phát Đạt cho biết: " Tôi nhấn mạnh rằng đây là giao dịch thỏa thuận, không phải bán cổ phiếu ra thị trường tự do, càng tuyệt đối không phải động thái thoái vốn. Ngược lại, quyết định này là sự chuẩn bị chủ động của tôi về nguồn lực để hỗ trợ cho Phát Đạt ngay khi cần".

Chủ tịch Phát Đạt nhấn mạnh, công ty đang đứng trước giai đoạn rất quan trọng: sau khi tái cơ cấu mạnh mẽ, chúng tôi đã sẵn sàng cho một chu kỳ tăng trưởng mới. Để đi nhanh, đi chắc, chúng tôi cần nguồn lực lớn và khẩn trương. Do đó, Công ty và bản thân tôi phải hành động quyết đoán và lựa chọn linh hoạt.

"Số cổ phiếu tôi vừa quyết định bán chỉ là một phần, tôi vẫn giữ 36,45% cổ phần của Phát Đạt, vẫn là cổ đông lớn nhất. Điều này khẳng định trách nhiệm đồng hành. Phát Đạt luôn là máu thịt của tôi. Toàn bộ khoản tiền thu được, tôi dự kiến sẽ hỗ trợ các kế hoạch đầu tư mới của Công ty bất cứ khi nào Công ty cần", ông Đạt chia sẻ.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Phát Đạt đạt doanh thu thuần 458 tỷ đồng, tăng 168% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 116 tỷ đồng, tăng 13,4%.