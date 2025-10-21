Doanh nhân Hoàng Quốc Việt kể về khoản đầu tư vào Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng: Tăng gấp 20 lần sau 10 năm, khẳng định M&A phải "chắc nghề, hiểu người và sắp xếp đúng vị trí"

Ông Hoàng Quốc Việt

Chia sẻ tại sự kiện Diễn đàn Kinh doanh 2025: Xoay trục Tăng trưởng do Forbes Việt Nam tổ chức mới đây, ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) cho biết sau 26 năm thành lập, Tập đoàn Nguyễn Hoàng có chiến lược phát triển mới: chuyển đổi mô hình từ doanh nghiệp vận hành sang tập đoàn đầu tư, với 3 trụ cột trọng tâm gồm giáo dục, y tế và công nghệ.

Ông Việt cho rằng, khi đầu tư vào một doanh nghiệp, phải chuẩn bị 2 điều. Thứ nhất, phải tin rằng doanh nghiệp đó có thể tăng trưởng vượt bậc. Ví dụ doanh thu của họ hiện 100 tỷ đồng, nhà đầu tư phải tin rằng có thể nâng lên 1.000 tỷ trong thời gian ngắn. Vì khi doanh nghiệp bán công ty, họ luôn đưa ra giá cao nhất thị trường, không ai muốn bán rẻ. Muốn giá trị tăng gấp nhiều lần, thì doanh thu, lợi nhuận, EBITDA phải tăng lên, nếu không, chắc chắn sẽ lỗ.

"Khi mua lại, mình đang thay đổi văn hóa doanh nghiệp nên sẽ có va đập rất mạnh. Muốn tự tin, phải nắm chắc nghề, hiểu con người và sắp xếp đúng người vào đúng vị trí – như kế toán, kinh doanh, điều hành. Ví dụ tôi đầu tư vào Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cách đây 10 năm, đến nay, giá trị đã tăng gấp 20 lần. Làm được như vậy vì mình tin rằng mình quản lý tốt hơn, tăng được doanh thu, hiệu quả, giá trị nội tại. Đồng thời phải có nhân sự chủ chốt để đặt vào công ty mới", ông Việt dẫn chứng.

Điều quan trọng nhất, khó nhất với người đứng đầu, theo ông Việt, là quản lý sự thay đổi. Ông giải thích, trước kia, con người là trung tâm của tư duy, dù xuất chúng đến đâu vẫn bị giới hạn bởi năng lực tự nhiên. Bước ngoặt đến khi máy móc ra đời: từ những cỗ máy tính khổng lồ của quân đội Mỹ mở ra cuộc cách mạng máy tính lần thứ nhất – nơi máy có thể "suy nghĩ" nhanh gấp hàng nghìn lần con người.

Nửa thế kỷ sau, máy tính cá nhân (PC) ra đời, giúp một người có thể xử lý lượng thông tin tương đương hàng triệu người. Ngày nay, theo Chủ tịch Nvidia, thế giới đang bước vào cuộc cách mạng máy tính lần thứ ba – kỷ nguyên của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, khi hàng tỷ phép tính diễn ra chỉ trong tích tắc.

"Tôi đọc báo thấy chỉ trong vòng hơn một năm qua đã xuất hiện gần 500 tỷ phú mới, mà gần như tất cả đều là tỷ phú AI, thậm chí nhiều công ty còn chưa có doanh thu. Cái khó nhất bây giờ là quản lý sự thay đổi. Chúng ta đang đứng trước sự thay đổi mang tính sống còn", ông nói.

Trong 26 năm qua, Chủ tịch Hoàng Quốc Việt cho biết Tập đoàn Nguyễn Hoàng có 2 thay đổi toàn diện, vào năm 2008 và lần này. Ông cho biết, trong giai đoạn mới, tập đoàn Nguyễn Hoàng xác định hai từ khóa trọng tâm: "chuyển đổi số" và "kỷ cương" vì đổi số không còn là lựa chọn, mà là điều kiện sống còn, không làm sẽ bị đào thải.

"Là lãnh đạo, mình phải dẫn dắt. Ai không theo thì phải tạm biệt, mình tìm người khác thay thế. Nhưng phải kiên định và bền bỉ, thiếu hai điều đó rất khó. Ví dụ vừa muốn đi làm vừa muốn đi đánh golf thì doanh nghiệp khó lớn được", ông nói.

Tuy nhiên, vị chủ tịch cho rằng nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa chuyển đổi số và số hóa, giữa ứng dụng công nghệ và thay đổi mô hình vận hành. Thực chất, chuyển đổi số bắt đầu từ tư duy của người lãnh đạo, chứ không phải từ bộ máy. Khi tư duy thay đổi, mô hình quản trị mới có thể vận hành hiệu quả. Và để bộ máy thực thi được điều đó, doanh nghiệp phải có kỷ cương và kỹ cương. Chỉ khi hai yếu tố này đồng hành, chuyển đổi số mới thực sự thành công.

Tập đoàn Nguyễn Hoàng do ông Hoàng Quốc Việt sáng lập năm 1999, hiện là một trong những hệ sinh thái giáo dục tư nhân lớn nhất Việt Nam, với chuỗi trường học liên cấp từ mầm non đến đại học trải dài khắp cả nước.

Sau hơn hai thập kỷ, NHG đã mở rộng nhanh chóng nhờ chiến lược M&A mạnh mẽ, thâu tóm hàng loạt trường đại học như Đại học Quốc tế Hồng Bàng (2015), Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (2016), Đại học Hoa Sen và Đại học Gia Định (2018), cũng như Đại học Công nghệ Miền Đông (2021).

Mô hình hoạt động của tập đoàn là “mua lại – tái cấu trúc – tích hợp” để hình thành chuỗi đại học và trường quốc tế mang thương hiệu riêng. Theo Reuters, NHG từng được định giá khoảng 1 tỷ USD khi làm việc với JPMorgan năm 2022 để bán 10–20% cổ phần, song thương vụ tạm dừng do chào giá chưa đạt kỳ vọng.