Ông trùm thứ hai của Điền Quân ra thông báo, khẳng định không nợ nần

Mới đây, ông trùm thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân đình đám 1 thời là đạo diễn Khương Dừa đã thông báo với khán giả về việc casting chương trình Ngôi sao miệt vườn.

Khương Dừa

Anh nói: "Tôi đang chọn bài để chuẩn bị ghi hình chương trình Ngôi sao miệt vườn vào cuối tháng 12 năm nay với nguyên quý 1 năm sau.

Tôi xin thông báo là bà con cô bác nào nhận được thông tin từ chương trình tức là đã đậu, chuẩn bị bài vở các kiểu để chuẩn bị ghi hình. Chúng ta thi với tinh thần giao lưu, học hỏi, thoải mái.

Còn bà con cô bác nào chưa nhận được thông tin tức là chưa được vào vòng ghi hình. Mong bà con cô bác thông cảm cho tôi. Vì mùa này tôi casting tới tận 700 người mà chỉ chọn 72 người vào vòng ghi hình.

Trong đó, tôi đã đi mời 10 người từ trước, tức là chỉ còn lại 62 người được chọn. Tỷ lệ chọi là 1/10 lận nên không thể nào chọn hết được.

Tôi biết nhiều bà con cô bác hát rất hay nhưng khi lựa chọn tôi phải xem cả sự tự tin, diễn xuất, hóm hỉnh, duyên dáng, khả năng giao lưu với ban giám khảo. Có nhiều yếu tố lắm.

Nhiều người sẽ thắc mắc sao mình hát hay lại không đậu mà người kia hát dở hơn lại đậu. Từ đó mọi người sinh ra khó chịu.

Tôi xin thông báo lại, có những bạn hát không hay nhưng có khiếu ăn nói dí dỏm nên tôi chọn vào chương trình để cho chương trình có thêm nhiều màu sắc.

Tôi mong bà con cô bác vẫn yêu thương chương trình Ngôi sao miệt vườn và nhớ ủng hộ chương trình".

Khương Dừa cũng nói thẳng về thông tin anh nợ nần nên phải tạm ngừng kinh doanh: "Hôm nọ, tôi mới chia sẻ thông tin tạm ngưng kinh doanh Hội quán Ngôi sao miệt vườn để làm lại sân khấu, chuẩn bị ghi hình mùa 4 này. Tôi cũng đưa ra các lí do khách quan, chủ quan để đóng cửa.

Lí do chính thì do Hội quán hoạt động 2 năm rồi, đã xuống cấp. Tôi cần tu sửa lại. Nhiều bà con cô bác chưa nắm được thông tin, thương tôi nên hỏi thăm. Tôi xin cảm ơn mọi người.

Tôi có sao nói vậy. Tôi giỏi làm nội dung, xây dựng ý tưởng nhưng không giỏi kinh doanh, vận hành. Vì thế, qua hai năm vận hành tôi thấy không hiệu quả, sinh ra lỗ vốn. Nhưng tôi vẫn chịu được, bù lỗ được, chưa đến mức nợ nần ai như nhiều trang mạng nói. Tôi khẳng định không nợ nần ai".