Ông Trump áp mức thuế sốc 100% với một mặt hàng, nói do tình trạng 'TRÀN LŨ'

Kênh tin tức kinh doanh CNBC (Mỹ) đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social hôm 25/9 rằng Mỹ sẽ áp dụng mức thuế 100% đối với “bất kỳ dược phẩm có nhãn hiệu hoặc được cấp bằng sáng chế nào” nhập khẩu vào nước này kể từ ngày 1/10.

Ông Trump cho biết biện pháp này sẽ không áp dụng đối với các công ty xây dựng nhà máy sản xuất thuốc tại Mỹ. Ông nói thêm rằng quyền miễn trừ này bao gồm các dự án đã khởi công xây dựng, bao gồm cả các địa điểm đã giải phóng mặt bằng hoặc đang trong quá trình xây dựng.

“Do đó, sẽ không có thuế quan đối với các dược phẩm này nếu việc xây dựng đã bắt đầu”, ông Trump cho biết.

Dược phẩm có nhãn hiệu hoặc được cấp bằng sáng chế là thuốc được bán dưới tên thương mại và được bảo hộ bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác, ngăn chặn sự cạnh tranh đối với thuốc gốc cho đến khi các biện pháp bảo hộ đó hết hạn. Ảnh: Getty Images

Hồi tháng 4, chính quyền Tổng thống Trump đã khởi xướng một cuộc điều tra được gọi là Mục 232 đối với dược phẩm, cho phép Bộ trưởng Thương mại xem xét tác động của hàng nhập khẩu đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Tổng thống Trump cũng đã sử dụng quyền hạn này để áp thuế đối với các mặt hàng khác, chẳng hạn như ô tô và nhôm.

Theo CNBC, thuế quan giáng một đòn mạnh vào các công ty dược phẩm. Nhiều công ty trong số đó đã phản đối và cảnh báo rằng thuế quan có thể làm tăng chi phí, ngăn cản đầu tư vào Mỹ và làm gián đoạn chuỗi cung ứng thuốc, cuối cùng gây nguy hiểm cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, mức thuế này thấp vẫn hơn mức thuế lên tới 250% đối với dược phẩm mà Tổng thống Trump tiết lộ hồi tháng 8 trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “Squawk Box” của CNBC. Ông Trump cho biết ban đầu sẽ áp dụng “mức thuế nhỏ” đối với dược phẩm, nhưng sau đó, trong vòng từ một đến “tối đa” một năm rưỡi, ông sẽ tăng mức thuế đó lên 150% và sau đó là 250%.

Ngành công nghiệp dược phẩm này hiện đang phải đối mặt với hậu quả từ chính sách định giá thuốc do Tổng thống Trump đề xuất, mà các nhà sản xuất thuốc cho rằng sẽ đe dọa cả lợi nhuận ròng cũng như khả năng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển của họ.

CNBC đưa tin, thông báo trên được đưa ra cùng lúc với việc Tổng thống Trump công bố mức thuế 25% đối với xe tải hạng nặng và mức thuế 50% đối với “tất cả tủ bếp, tủ đựng đồ trong phòng tắm và các sản phẩm liên quan”, cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10.

"Nguyên nhân của việc này là do tình trạng 'TRÀN LŨ' các sản phẩm này vào nước Mỹ trên quy mô lớn từ các quốc gia bên ngoài", ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ cao sắc lệnh hành pháp về việc điều chỉnh hàng nhập khẩu bằng thuế quan tại sự kiện “Làm cho nước Mỹ giàu có trở lại” được tổ chức tại Vườn Hồng Nhà Trắng vào ngày 2/4/2025. Ảnh: AFP

Theo hãng tin ABC News (Australia), Tổng thống Trump từ lâu đã nói rằng thuế quan là chìa khóa để thúc đẩy đầu tư vào các nhà máy trong nước.

Nhưng các chuyên gia cảnh báo thuế quan sẽ làm tăng lạm phát.

"Chúng ta đã bắt đầu thấy giá cả hàng hóa tăng dẫn đến lạm phát cao hơn", Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell cảnh báo trong một cuộc họp báo gần đây.

Ông Powell nói thêm rằng chi phí hàng hóa tăng cao là nguyên nhân của "hầu hết" hoặc có khả năng là "toàn bộ" mức tăng lạm phát trong năm nay.

Chỉ số giá tiêu dùng đã tăng lên 2,9% tại Mỹ trong 12 tháng qua, tăng so với mức tăng hàng năm là 2,3% vào tháng 4 khi Tổng thống Trump lần đầu tiên áp dụng một loạt mức thuế nhập khẩu.

Nhưng ông Trump không đồng ý rằng lạm phát đã xảy ra.

"Không có lạm phát", ông nói với các phóng viên hôm 25/9.

"Chúng tôi đang đạt được thành công không thể tin được."