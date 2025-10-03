OPL Logistics - Cùng FIATA 2025 kiến tạo tương lai xanh

Với vai trò Nhà tài trợ Vàng, Công ty Cổ phần OPL Logistics (OPL Logistics) tự hào đồng hành cùng sứ mệnh thúc đẩy phát triển bền vững và đổi mới, hứa hẹn kiến tạo một tương lai xanh cho toàn ngành.

Trong chiến lược phát triển dài hạn, OPL Logistics luôn coi "xanh hóa logistics" là một trong những ưu tiên hàng đầu. Không chỉ dừng ở khẩu hiệu, doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể: tối ưu hóa lộ trình vận tải nhằm cắt giảm nhiên liệu tiêu thụ, ứng dụng công nghệ quản lý đội xe thông minh giúp giảm phát thải khí CO₂, đồng thời đầu tư xây dựng hệ thống kho bãi thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng và tận dụng nguồn năng lượng tái tạo. Những nỗ lực này góp phần định hình mô hình logistics hiện đại và bền vững.

Song song đó, OPL Logistics mở rộng hợp tác với các đối tác cùng định hướng xanh, thúc đẩy mô hình chuỗi cung ứng tuần hoàn - nơi rác thải công nghiệp được tái chế thành nguồn nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất. Cách tiếp cận này không chỉ giảm phát thải và tối ưu nguồn lực, mà còn gia tăng giá trị cho toàn bộ chuỗi cung ứng, tạo nên một hệ sinh thái bền vững doanh nghiệp và cộng đồng.

Với vai trò Nhà Tài trợ Vàng của FIATA 2025, OPL Logistics không chỉ mang theo sáng kiến và kinh nghiệm thực tiễn, mà còn đóng vai trò "cầu nối": đưa xu hướng logistics xanh toàn cầu đến gần hơn với thị trường Việt Nam, đồng thời giới thiệu sự chuyển mình mạnh mẽ và tiềm năng phát triển của logistics Việt Nam với thị trường quốc tế.

Để hiện thực hóa tầm nhìn, OPL Logistics đã xây dựng hệ sinh thái dịch vụ logistics toàn diện với mạng lưới kết nối chặt chẽ trong và ngoài nước, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của khách hàng và tạo nền tảng vững chắc để đầu tư dài hạn vào công nghệ, nhân sự và cơ sở hạ tầng. Hiện tại, công ty cung cấp 04 lĩnh vực dịch vụ trọng tâm:

- Quản lý vận tải đường biển, đường hàng không và hàng rời với mạng lưới kết nối toàn cầu;

- Contract Logistics cùng hệ thống kho bãi quy mô lớn, cung cấp đa dạng dịch vụ giá trị gia tăng;

- Vận tải đa phương thức mang đến sự linh hoạt tối đa;

- Logistics thương mại điện tử trọn gói, bao gồm dịch vụ FBA và giao hàng chặng cuối.

Hệ thống kho bãi của OPL Logistics tại các vị trí chiến lược, kết nối hiệu quả với vận tải đa phương thức

FIATA World Congress 2025 là cơ hội để OPL Logistics tái khẳng định ba cam kết chiến lược: số hóa – bền vững – hội nhập. Với công nghệ hiện đại, trách nhiệm môi trường và mạng lưới kết nối toàn cầu, OPL Logistics tự tin đồng hành cùng sự chuyển mình của logistics Việt Nam, mở ra chương mới giàu tiềm năng và bền vững.