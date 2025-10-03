Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

OPL Logistics - Cùng FIATA 2025 kiến tạo tương lai xanh

03-10-2025 - 10:30 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

OPL Logistics - Cùng FIATA 2025 kiến tạo tương lai xanh

FIATA World Congress 2025 - sự kiện lớn nhất của ngành logistics toàn cầu, quy tụ các nhà lãnh đạo, chuyên gia và doanh nghiệp đến từ hơn 150 quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế logistics Việt Nam trên bản đồ thương mại thế giới.

Với vai trò Nhà tài trợ Vàng, Công ty Cổ phần OPL Logistics (OPL Logistics) tự hào đồng hành cùng sứ mệnh thúc đẩy phát triển bền vững và đổi mới, hứa hẹn kiến tạo một tương lai xanh cho toàn ngành.

Trong chiến lược phát triển dài hạn, OPL Logistics luôn coi "xanh hóa logistics" là một trong những ưu tiên hàng đầu. Không chỉ dừng ở khẩu hiệu, doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể: tối ưu hóa lộ trình vận tải nhằm cắt giảm nhiên liệu tiêu thụ, ứng dụng công nghệ quản lý đội xe thông minh giúp giảm phát thải khí CO₂, đồng thời đầu tư xây dựng hệ thống kho bãi thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng và tận dụng nguồn năng lượng tái tạo. Những nỗ lực này góp phần định hình mô hình logistics hiện đại và bền vững.

Song song đó, OPL Logistics mở rộng hợp tác với các đối tác cùng định hướng xanh, thúc đẩy mô hình chuỗi cung ứng tuần hoàn - nơi rác thải công nghiệp được tái chế thành nguồn nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất. Cách tiếp cận này không chỉ giảm phát thải và tối ưu nguồn lực, mà còn gia tăng giá trị cho toàn bộ chuỗi cung ứng, tạo nên một hệ sinh thái bền vững doanh nghiệp và cộng đồng.

Với vai trò Nhà Tài trợ Vàng của FIATA 2025, OPL Logistics không chỉ mang theo sáng kiến và kinh nghiệm thực tiễn, mà còn đóng vai trò "cầu nối": đưa xu hướng logistics xanh toàn cầu đến gần hơn với thị trường Việt Nam, đồng thời giới thiệu sự chuyển mình mạnh mẽ và tiềm năng phát triển của logistics Việt Nam với thị trường quốc tế.

Để hiện thực hóa tầm nhìn, OPL Logistics đã xây dựng hệ sinh thái dịch vụ logistics toàn diện với mạng lưới kết nối chặt chẽ trong và ngoài nước, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của khách hàng và tạo nền tảng vững chắc để đầu tư dài hạn vào công nghệ, nhân sự và cơ sở hạ tầng. Hiện tại, công ty cung cấp 04 lĩnh vực dịch vụ trọng tâm:

- Quản lý vận tải đường biển, đường hàng không và hàng rời với mạng lưới kết nối toàn cầu;

- Contract Logistics cùng hệ thống kho bãi quy mô lớn, cung cấp đa dạng dịch vụ giá trị gia tăng;

- Vận tải đa phương thức mang đến sự linh hoạt tối đa;

- Logistics thương mại điện tử trọn gói, bao gồm dịch vụ FBA và giao hàng chặng cuối.

OPL Logistics - Cùng FIATA 2025 kiến tạo tương lai xanh- Ảnh 1.

Hệ thống kho bãi của OPL Logistics tại các vị trí chiến lược, kết nối hiệu quả với vận tải đa phương thức

FIATA World Congress 2025 là cơ hội để OPL Logistics tái khẳng định ba cam kết chiến lược: số hóa – bền vững – hội nhập. Với công nghệ hiện đại, trách nhiệm môi trường và mạng lưới kết nối toàn cầu, OPL Logistics tự tin đồng hành cùng sự chuyển mình của logistics Việt Nam, mở ra chương mới giàu tiềm năng và bền vững.

Ánh Dương

Phụ nữ số

Từ Khóa:
logistic

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
TOTO thổi hồn “thiên nhiên 4 mùa” cùng giải pháp công nghệ tối ưu

TOTO thổi hồn “thiên nhiên 4 mùa” cùng giải pháp công nghệ tối ưu Nổi bật

Bứt phá doanh nghiệp với dịch vụ marketing tổng thể tại HD Agency

Bứt phá doanh nghiệp với dịch vụ marketing tổng thể tại HD Agency Nổi bật

KCN Nam Đình Vũ: Lợi thế từ khu thương mại tự do, thu hút đầu tư chất lượng cao

KCN Nam Đình Vũ: Lợi thế từ khu thương mại tự do, thu hút đầu tư chất lượng cao

08:00 , 03/10/2025
Lợi thế bằng kép: Con đường ngắn nhất đến sự nghiệp lãnh đạo cùng upGrad

Lợi thế bằng kép: Con đường ngắn nhất đến sự nghiệp lãnh đạo cùng upGrad

08:00 , 03/10/2025
Bước đi nhỏ hành trình lớn: Cổ phiếu AVG khối ngoại thỏa thuận giá cao

Bước đi nhỏ hành trình lớn: Cổ phiếu AVG khối ngoại thỏa thuận giá cao

17:30 , 02/10/2025
Một thập kỷ Mizuiku và hành trình bảo tồn nguồn nước

Một thập kỷ Mizuiku và hành trình bảo tồn nguồn nước

15:30 , 02/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên