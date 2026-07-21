P-Lab tạm ngừng kiểm định kim cương, đá quý từ khách ngoài: CEO PNJ nêu lý do

Hai tuần sau khi vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương liên quan đến cựu giám đốc P-Lab, công ty giám định do PNJ sở hữu 100% vốn được công bố, Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức họp báo đột xuất để cập nhật tình hình.

Đây là lần đầu tiên ông Phan Quốc Công tổ chức họp báo kể từ khi nhậm chức Tổng Giám đốc.

Liên quan đến hoạt động kiểm định kim cương, đá quý tại P-Lab hiện nay, ông Công cho biết hiện P-Lab hầu như chỉ tập trung xử lý nhu cầu kiểm định nội bộ, tạm ngừng tiếp nhận các yêu cầu kiểm định từ bên ngoài.

“Hiện giờ không nhận kiểm định bên ngoài nữa do quá công suất, chỉ kiểm định cho nội bộ PNJ”, ông Công khẳng định.

Doanh nghiệp cho biết sau vụ việc ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để cấp giấy chứng nhận cho viên kim cương nhập lậu, công ty đã rút ra nhiều kinh nghiệm.

Theo lãnh đạo PNJ, trước đây P-Lab hoạt động theo quy trình tiếp nhận mẫu để kiểm định mà không yêu cầu khách hàng chứng minh nguồn gốc xuất xứ của đá.

Đại diện doanh nghiệp cho rằng đây không phải là cách làm riêng của P-Lab mà là thông lệ phổ biến tại các phòng kiểm định đá quý. Các đơn vị này thực hiện chức năng giám định chất lượng sản phẩm, không có nhiệm vụ xác minh nguồn gốc của tài sản được mang đến kiểm định.

“Giống như khám sức khỏe, kể cả người đó có hộ khẩu hay không, ở quê hay ở tỉnh, chỉ cần đưa chứng minh nhân dân, khai tên tuổi, số điện thoại là khám. P-Lab cũng vậy. Khi người ta đem đá đến thì không hỏi nguồn gốc, không hỏi anh đem từ đâu, mua ở đâu, nhập về thế nào, đã đóng thuế chưa, chỉ cần có số điện thoại, địa chỉ, tên là kiểm định. Đặt câu hỏi ngược lại, nếu một người xách tay đá về rồi đưa vào P-Lab, không chỉ P-Lab mà tất cả các phòng lab khác cũng không ai hỏi nguồn gốc”, ông Công cho biết.

Tuy nhiên, sau vụ việc vừa qua, PNJ cho biết đang xem xét lại mô hình hoạt động của P-Lab, trong đó đặt ra khả năng dừng tiếp nhận kiểm định từ khách hàng bên ngoài và chỉ phục vụ nhu cầu nội bộ nhằm giảm thiểu các rủi ro pháp lý có thể phát sinh.

Ông Phan Quốc Công, Tổng Giám đốc PNJ trong buổi gặp gỡ báo chí hôm nay (Ảnh: MT)

Theo chia sẻ, khi mới thành lập, P-Lab chỉ phục vụ hoạt động nội bộ của PNJ. Sau khi trung tâm vận hành ổn định, đơn vị mới mở rộng cung cấp dịch vụ ra thị trường với mục tiêu hỗ trợ ngành kim hoàn và tham gia đào tạo nhân lực.

Sau vụ việc vừa qua, ban lãnh đạo cho rằng doanh nghiệp cần nhìn nhận lại những rủi ro có thể phát sinh từ hoạt động kiểm định bên ngoài.

Dù việc cung cấp dịch vụ này hoàn toàn đúng giấy phép hoạt động, doanh nghiệp vẫn có thể gặp khó khăn nếu các tài sản liên quan đến buôn lậu hoặc vi phạm pháp luật được đưa đến kiểm định, bởi tang vật có thể bị cơ quan chức năng thu giữ hoặc niêm phong trong quá trình điều tra.

Theo ông Công, khả năng P-Lab sẽ không nhận kiểm định từ khách hàng bên ngoài là "rất cao". Tuy nhiên, đây là vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị. Cá nhân ông cho biết sẽ đề xuất phương án này nhằm rút kinh nghiệm từ vụ việc và giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp trong tương lai.

Về trường hợp ông Đặng Ngọc Thảo, lãnh đạo PNJ khẳng định doanh nghiệp không biết việc cá nhân này có liên quan đến đường dây bị điều tra hay có mang đá quý theo đường xách tay hay không.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, sau vụ việc, giải pháp quan trọng nhất là tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ cho đội ngũ nhân sự. Trong một lĩnh vực đặc thù như kim hoàn, hành động của mỗi cá nhân đều có thể tác động lớn đến uy tín và hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là những người giữ vị trí quản lý hoặc có trách nhiệm cao. Vì vậy, việc thường xuyên nhắc nhở, nâng cao nhận thức về trách nhiệm nghề nghiệp là điều cần thiết.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sẽ nghiên cứu tăng cường các biện pháp quản trị rủi ro, như theo dõi những dấu hiệu bất thường trong lối sống hoặc hành vi của nhân sự để kịp thời phát hiện nguy cơ. Tuy nhiên, lãnh đạo PNJ nhấn mạnh đây chỉ là các biện pháp quản trị rủi ro, không nhằm can thiệp hay hạn chế quyền tự do cá nhân của người lao động.



