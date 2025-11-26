Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Pacific Airlines có Tổng giám đốc mới

26-11-2025 - 09:31 AM | Doanh nghiệp

Pacific Airlines có Tổng giám đốc mới

Tân Tổng giám đốc của Pacific Airlines có hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý điều hành, thương mại và khai thác hàng không.

Hãng hàng không Pacific Airlines, thành viên của Vietnam Airlines Group vừa công bố quyết định của HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Quyết định được ban hành trong chiến lược kiện toàn bộ máy lãnh đạo và tăng cường năng lực quản trị để hướng đến giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Đăng Cường có hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý điều hành, thương mại và khai thác hàng không.

Tháng 4/2020, ông Nguyễn Đăng Cường từng được Tổng công ty hàng không Việt Nam biệt phái sang Pacific Airlines đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Thương mại. Trong giai đoạn này, ông Nguyễn Đăng Cường đã cùng Ban Điều hành Pacific Airlines triển khai nhiều giải pháp, dự án thành công giúp Pacific Airlines duy trì ổn định vượt qua giai đoạn Covid-19 trước khi trở lại Vietnam Airlines. Trong suốt quá trình công tác, ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc hoạch định chiến lược, phát triển sản phẩm và thị trường, đồng thời tham gia nhiều dự án cải tiến nâng cao hiệu quả kinh doanh của Vietnam Airlines.

Với kinh nghiệm và nhiệm vụ mới ở vị trí Tổng Giám đốc Pacific Airlines, ông Nguyễn Đăng Cường sẽ tiếp tục cùng HĐQT Pacific Airlines phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Vietnam Airlines Group thực hiện các mục tiêu chiến lược của Vietnam Airlines, giúp Pacific Airlines nâng cao năng lực quản trị và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, định hình chiến lược phát triển bền vững và cùng Vietnam Airlines Group tăng cường thế mạnh cạnh tranh trên thị trường.

Trước đó, ông Nguyễn Đăng Cường đã được Đại hội đồng cổ đông Pacific Airlines bầu là Thành viên HĐQT với tỉ lệ tán thành đạt 100%.

Được xóa "núi nợ" gần 4.300 tỷ đồng, Pacific Airlines có lãi đột biến 2.500 tỷ sau 4 liền năm lỗ khủng

Theo Minh Quân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chọn 2 quê hương làm địa điểm cho loạt dự án tỷ USD từ ô tô điện, bến cảng, thép, LNG đến các khu đô thị

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chọn 2 quê hương làm địa điểm cho loạt dự án tỷ USD từ ô tô điện, bến cảng, thép, LNG đến các khu đô thị Nổi bật

Trước khi nhận "phao cứu sinh" từ Vingroup, Thép Pomina ‘bết bát’ cỡ nào: Âm vốn chủ sở hữu, lỗ lũy kế vượt 3.000 tỷ đồng

Trước khi nhận "phao cứu sinh" từ Vingroup, Thép Pomina ‘bết bát’ cỡ nào: Âm vốn chủ sở hữu, lỗ lũy kế vượt 3.000 tỷ đồng Nổi bật

Vietjet phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Vietjet phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu

09:04 , 26/11/2025
"Trùm" điện gió, điện mặt trời Thái Lan kiếm hơn 2.100 tỷ tại Việt Nam sau 9 tháng

"Trùm" điện gió, điện mặt trời Thái Lan kiếm hơn 2.100 tỷ tại Việt Nam sau 9 tháng

08:02 , 26/11/2025
JJ-LAPP Việt Nam tối ưu giá điện với giải pháp Solar & BESS Huawei

JJ-LAPP Việt Nam tối ưu giá điện với giải pháp Solar & BESS Huawei

08:00 , 26/11/2025
Soi vị trí những công ty sẽ di dời khỏi nội thành Hà Nội, dự kiến quỹ đất không xây chung cư

Soi vị trí những công ty sẽ di dời khỏi nội thành Hà Nội, dự kiến quỹ đất không xây chung cư

07:51 , 26/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên