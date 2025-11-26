Pacific Airlines có Tổng giám đốc mới

Ông Nguyễn Đăng Cường có hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý điều hành, thương mại và khai thác hàng không.

Tháng 4/2020, ông Nguyễn Đăng Cường từng được Tổng công ty hàng không Việt Nam biệt phái sang Pacific Airlines đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Thương mại. Trong giai đoạn này, ông Nguyễn Đăng Cường đã cùng Ban Điều hành Pacific Airlines triển khai nhiều giải pháp, dự án thành công giúp Pacific Airlines duy trì ổn định vượt qua giai đoạn Covid-19 trước khi trở lại Vietnam Airlines. Trong suốt quá trình công tác, ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc hoạch định chiến lược, phát triển sản phẩm và thị trường, đồng thời tham gia nhiều dự án cải tiến nâng cao hiệu quả kinh doanh của Vietnam Airlines.

Với kinh nghiệm và nhiệm vụ mới ở vị trí Tổng Giám đốc Pacific Airlines, ông Nguyễn Đăng Cường sẽ tiếp tục cùng HĐQT Pacific Airlines phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Vietnam Airlines Group thực hiện các mục tiêu chiến lược của Vietnam Airlines, giúp Pacific Airlines nâng cao năng lực quản trị và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, định hình chiến lược phát triển bền vững và cùng Vietnam Airlines Group tăng cường thế mạnh cạnh tranh trên thị trường.

Trước đó, ông Nguyễn Đăng Cường đã được Đại hội đồng cổ đông Pacific Airlines bầu là Thành viên HĐQT với tỉ lệ tán thành đạt 100%.