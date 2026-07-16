Petrolimex đạt 215.000 tỷ đồng doanh thu sau 6 tháng, tăng 49%

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 diễn ra ngày 15/7, lãnh đạo Petrolimex cho biết thị trường năng lượng thế giới tiếp tục biến động, trong khi nhu cầu tiêu thụ trong nước duy trì ở mức cao. Trước bối cảnh đó, doanh nghiệp tập trung bảo đảm nguồn cung, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.



Trong giai đoạn cao điểm tháng 3-4, Petrolimex đã mua bổ sung khoảng 340.000 m3 xăng dầu, nâng tổng lượng tạo nguồn trong tháng 3 lên 1,3 triệu m3, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của tập đoàn.



6 tháng đầu năm, tổng sản lượng bán hàng đạt hơn 10 triệu m3/tấn, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Doanh thu hợp nhất đạt 215.000 tỷ đồng, tăng 49%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.960 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ. Số nộp ngân sách đạt 9.850 tỷ đồng.



Ngoài hoạt động kinh doanh xăng dầu, các lĩnh vực khác của Petrolimex đóng góp 1.440 tỷ đồng lợi nhuận.

Chủ tịch HĐTV Petrolimex Phạm Văn Thanh báo cáo tại Hội nghị.

Đẩy mạnh triển khai xăng E10



Petrolimex tiếp tục triển khai xăng sinh học E10 và nhiên liệu đạt chuẩn Euro 5 trên toàn hệ thống, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng dịch vụ.



Đến cuối tháng 6/2026, tập đoàn có 2.832 cửa hàng bán xăng E10, với sản lượng tiêu thụ trong tháng đạt 473.000 m3.



Tuy vậy, doanh nghiệp cũng thừa nhận lợi nhuận từ kinh doanh xăng dầu còn thấp hơn kế hoạch, một số đơn vị chưa đạt tiến độ và một số dự án đầu tư triển khai chậm.



Mục tiêu doanh thu 330.000 tỷ đồng năm 2026



Năm 2026, Petrolimex đặt mục tiêu sản lượng 19,48 triệu m3/tấn, doanh thu hợp nhất 330.000 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất 3.380 tỷ đồng.



Trong 6 tháng cuối năm, doanh nghiệp sẽ tập trung bảo đảm nguồn cung xăng dầu, kiểm soát chi phí, hoàn thiện chiến lược phát triển đến năm 2030 và đẩy mạnh chuyển đổi số.



Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống



Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá Petrolimex đã góp phần quan trọng trong việc duy trì nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.



Phó Thủ tướng yêu cầu Petrolimex tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt thị trường, chủ động xây dựng các phương án ứng phó với biến động nguồn cung, giá dầu và các rủi ro từ chuỗi cung ứng quốc tế.



Bên cạnh đó, tập đoàn cần đẩy nhanh các dự án hạ tầng xăng dầu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hoàn thiện chiến lược phát triển dài hạn và thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi hoạt động kinh doanh.